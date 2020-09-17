Otopark meselesi nasıl çözülür?

Bursa’da öyle bir adres var ki orada her gün (tatil günleri hariç) curcuna diz boyu! Curcunanın sebebi, ‘otopark dolu yine, nereye ve nasıl park edeceğim hadi söyle’ meselesi.
Orası da resmi daireler içinde en yoğun insan ve araç trafiğine tanık olan; Tapu ve Kadastro IV Bölge Müdürlüğü yanında bulunan otoparkın ta kendisi! Bu durum çok zaman öyle bir hâle geliyor ki, Ankara Caddesi’ndeki trafiğinin aksamasına ve sonrasında da polisin müdahalesine kadar uzanan bir yolun izlenmesine sebep oluyor.
Müdürlük yanında bulunan 48 araçlık otopark kesinlikle yeterli değil. (Bina altında otopark var ancak güvenlik açısından kullanımı yasak) Vaziyet böyle olunca da kaosun, curcunanın ve polis meşguliyetinin önüne geçilemiyor? Oysaki bu durumu çok ama çok rahatlatacak, hatta çözüm olacak bir imkan var. O da şöyledir. Tapu müdürlüğü yanındaki otoparka sıfır çizgide olan ve kullanılmayan ve kullanılmadığı gibi atık sahası, çöplük, hurdalık, yetmemiş hayalet evleri gibi terk edilmiş yapıları da bulunan çok büyük bir arazi var. Bu arazinin az bir bölümünü aktif olarak kullanan İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesinde hizmet veren Simülasyon Eğitim Merkezi bu işe ne der acaba? Gerçekten çok önemli ihtiyacımıza merhem olmak için mevcut imkânınız varken yardımcı olmayı neden düşünmezsiniz ki?
“Bursa trafiği birinci önceliğimizdir.” diyen Başkan Alinur Aktaş ve Bursa trafiği için 7/24 canla başla koşturan Trafikten Sorumlu İlimiz Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy. Bu sıkıntımızın giderilmesiyle alakalı olarak desteğiniz olabilir mi acaba?
ORAYA AĞAÇ DİKİN
Okurlarımızdan İsmail Kantar, özetimle şöyle diyor: “Ankaralıyım ve özellikle de ecdat kabristanlarımızın yanı sıra tarihi eserlerimizle de ayrı bir değer arz eden Bursa’mızı sık sık ziyarete gelirim. Aşık olduğum adreslerden biri olan, Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ne kazandırılmış olan sağlı sollu dikilmiş onlarcası ağaç hizmeti için yetkililere teşekkür ediyorum. Ancak Bedrettin Mahmut Pars Türbesi karşısında bulunan noktadaki ağacın eksikliği benim dikkatimi çekiyor ve eksikliği uygun bulmuyorum. Eksik olan ağacın yerine fidan ya da ağaç dikilmesi hususunda ilgililere rica ederek saygılarımı sunuyorum.” Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Mudanya Belediyesi’nin açıklamasını müdahale etmeden olduğu gibi aktarıyor kendilerine teşekküre diyorum.
“Sayın Muhammet KÖSLE;
Köşenizde “Bahtsız Tirilye’den Herkese Selam” başlıklı yazınıza istinaden;
Geçtiğimiz sene Polutanya mevkiinde bulunan parke yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Ancak yolun tamamında çalışma bitirilemedi. Bu yıl hazırlanan parke bakım ve yapım dosyasında Tirilye muhtarımız ile planlama yapılarak, koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarımızın bize ilettiği tamir edilecek ve sıfırdan yapılacak yollarımızın dosyasını hazırlıyoruz. Belirttiğiniz Polutanya mevkiinde bakım ve tamir çalışmalarımız devam edecek. Bahsettiğiniz diğer konu olan “dere ve kanallar” ise belediyemizin değil BUSKİ’nin yetki ve sorumluluğunda kalmaktadır. Bilginize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.”
Mudanya Belediyesi Özel kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
TEŞEKKÜRLER
KUMUN KALİTESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM başlıklı yayımımız sonrasında (Bursa Anadolu Lisesi önü) kumun kalitesiz olduğu sonucuna varılarak kaldırıma kilitli taşların döşenmiş olduğunu gördüm. İlgili yetkililere yine zahmet verdik. Teşekkür ediyorum!
Otopark meselesi nasıl çözülür?
Bursa’da öyle bir adres var ki orada her gün (tatil günleri hariç) curcuna diz boyu! Curcunanın sebebi, ‘otopark dolu yine, nereye ve nasıl park edeceğim hadi söyle’ meselesi.
Orası da resmi daireler içinde en yoğun insan ve araç trafiğine tanık olan; Tapu ve Kadastro IV Bölge Müdürlüğü yanında bulunan otoparkın ta kendisi! Bu durum çok zaman öyle bir hâle geliyor ki, Ankara Caddesi’ndeki trafiğinin aksamasına ve sonrasında da polisin müdahalesine kadar uzanan bir yolun izlenmesine sebep oluyor.
Müdürlük yanında bulunan 48 araçlık otopark kesinlikle yeterli değil. (Bina altında otopark var ancak güvenlik açısından kullanımı yasak) Vaziyet böyle olunca da kaosun, curcunanın ve polis meşguliyetinin önüne geçilemiyor? Oysaki bu durumu çok ama çok rahatlatacak, hatta çözüm olacak bir imkan var. O da şöyledir. Tapu müdürlüğü yanındaki otoparka sıfır çizgide olan ve kullanılmayan ve kullanılmadığı gibi atık sahası, çöplük, hurdalık, yetmemiş hayalet evleri gibi terk edilmiş yapıları da bulunan çok büyük bir arazi var. Bu arazinin az bir bölümünü aktif olarak kullanan İl Sağlık Müdürlüğü, bünyesinde hizmet veren Simülasyon Eğitim Merkezi bu işe ne der acaba? Gerçekten çok önemli ihtiyacımıza merhem olmak için mevcut imkânınız varken yardımcı olmayı neden düşünmezsiniz ki?
“Bursa trafiği birinci önceliğimizdir.” diyen Başkan Alinur Aktaş ve Bursa trafiği için 7/24 canla başla koşturan Trafikten Sorumlu İlimiz Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Toksoy. Bu sıkıntımızın giderilmesiyle alakalı olarak desteğiniz olabilir mi acaba?
ORAYA AĞAÇ DİKİN
Okurlarımızdan İsmail Kantar, özetimle şöyle diyor: “Ankaralıyım ve özellikle de ecdat kabristanlarımızın yanı sıra tarihi eserlerimizle de ayrı bir değer arz eden Bursa’mızı sık sık ziyarete gelirim. Aşık olduğum adreslerden biri olan, Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ne kazandırılmış olan sağlı sollu dikilmiş onlarcası ağaç hizmeti için yetkililere teşekkür ediyorum. Ancak Bedrettin Mahmut Pars Türbesi karşısında bulunan noktadaki ağacın eksikliği benim dikkatimi çekiyor ve eksikliği uygun bulmuyorum. Eksik olan ağacın yerine fidan ya da ağaç dikilmesi hususunda ilgililere rica ederek saygılarımı sunuyorum.” Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Mudanya Belediyesi’nin açıklamasını müdahale etmeden olduğu gibi aktarıyor kendilerine teşekküre diyorum.
“Sayın Muhammet KÖSLE;
Köşenizde “Bahtsız Tirilye’den Herkese Selam” başlıklı yazınıza istinaden;
Geçtiğimiz sene Polutanya mevkiinde bulunan parke yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Ancak yolun tamamında çalışma bitirilemedi. Bu yıl hazırlanan parke bakım ve yapım dosyasında Tirilye muhtarımız ile planlama yapılarak, koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarımızın bize ilettiği tamir edilecek ve sıfırdan yapılacak yollarımızın dosyasını hazırlıyoruz. Belirttiğiniz Polutanya mevkiinde bakım ve tamir çalışmalarımız devam edecek. Bahsettiğiniz diğer konu olan “dere ve kanallar” ise belediyemizin değil BUSKİ’nin yetki ve sorumluluğunda kalmaktadır. Bilginize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.”
Mudanya Belediyesi Özel kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
TEŞEKKÜRLER
KUMUN KALİTESİNDEN ENDİŞE EDİYORUM başlıklı yayımımız sonrasında (Bursa Anadolu Lisesi önü) kumun kalitesiz olduğu sonucuna varılarak kaldırıma kilitli taşların döşenmiş olduğunu gördüm. İlgili yetkililere yine zahmet verdik. Teşekkür ediyorum!