 Önce ağlayıp göçtük sonra çok sevindik

“Pandemi süresince devlet büyüklerimizin aldıkları kurallar gereği olan sokağa çıkma yasağına “dağ” diye tanımlanan ikametlerimizde olmamıza rağmen harfiyen uyduk.
Ancak bizler bu kurallara uyarken bazıları bunu fırsata çevirdi! Transport işlemleri yasak bilmedi. Çok ciddi endişeler rüyalarımıza dahi girmeye başladı. 43 ülkeye ihraç ettiğimiz kirazımız yok edilecek. Yüzde yüz doğal olarak ürettiğimiz mükemmel peynirimizin kalitesi yok olacak. Sadece son üç yıl içinde dikilen yüz bin ceviz ağacına verilen emek çöpe gidecek. Milyarlarca lira harcanarak oluşturulan devasa içme suyu kaynağımız olan barajımız çamurla dolacak. En önemlisi de geleceğimiz olan (Bunu şu Covid-19 döneminde daha da iyi anlamış olmaları lazım) topraklarımızın verimini yok edecekler. Buna sebep olacak olan şey ne mi? Burada onlarca kişi mermer ocağı kazısı için çalışmalara başladı. Köyün kurucuları olan dedelerimizden günümüze kadar gelen Sorgun mirasının talanına göz yummak; değil köyümüzün ve Bursa’mızın, ülkemizin hezimetine onay vermek demektir. İlgili yetkililerin bizi duymayacağını biliyoruz! Ziyan ve yok etme kanadında işin başındayken acilen yardım talebimizi sunuyoruz. Aklımıza ilk gelen isimler de Bursa CHP Milletvekilleri Profesör Dr. Yüksel Özkan ile Eczacı Erkan Aydın oldu. Bizleri yalnız bırakmayın lütfen. Mirasımızı çocuklarımıza devredemezsek ne demez sonra onlar bizlere… Saygılarımla.”
Derdiniz hepimizin derdi aslında. Umarım başlanan bozgun işi temellenmeden son bulsun. Özellikle Milletvekili Yüksel Özkan ve Erkan Aydın’ın desteğini göreceğinize inanıyorum Sorgunlu hemşehrilerim…
BUYURUN SİZE BEDAVA KOPYA
“Tarihi özelliği de bulunan Maksem Köprüsü’nün alt bölümünü çöplük gibi kullanan kişileri ahlaklı olmaya, belediyemizi de bunları görmeye davet ediyorum. Biz alıştık diyeyim! Ancak bu üzücü ve utanç verici ayıbımızdan ötürü yerli ve yabancı turistlere bari rezil olmayalım diyorum” diyor.
Yıldırım Belediyesi’ne rica ile...
Kazalara sebep olana bakınca…
Okurlarımızdan Emre Er’in dikkatine teşekkür ediyorum. E-postasını özetimle aktarıyorum: “Mudanya Belediyesi Güzelyalı Mahallesi Yalı Sokak’a dikkat diyorum. (UEDAŞ binası yanı) Çünkü bu sokağın bitimi Bursa Mudanya asfaltına çıkıyor. Yani vızır vızır işleyen bir cadde burası. Birçok kez kazayarast geldim burada. Şükür ki kazalar maddi hasarlı oldu.
BÖĞÜRTLEN AĞAÇLARI
Kazalara sebep olan unsura gelince… Caddenin bir bölümüne kadar uzayan böğürtlen ağaçlarıdır. Bazı yetkililere bu durumu bildirdik ilgilenen olmadı. Hem bildirmeye ne gerek var! Her şey aşikar. İlgi için ölümlü bir kazanın olması bekleniyorsa o vakit sözüm yok. Hayırlısı olsun!”
“Muhammet Bey, merhaba. Nilüfer ilçesi sakiniyim. Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri arasında ilk beşte bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği bölümünü başarıyla bitirdim. Uzunca yıldan beri bir şirkette mesleğimi icra ediyorum. Birçok yurtdışı ziyaretim oldu. Ancak üzülerek izlediğim bir tek orman var; pardon ‘orman’ diyen ben değilim. Yetkililer diyor ‘orman’ diye! İki adet oturma bankının yanı sıra yalan taşlarıyla süslendirilmiş olan kuru otlu ormanın adı da çok ilginç; ‘Mor Fidanlık Kadın Ormanı’ Gülsem mi ağlasam mı bilemedim inanın! Mesleğimde uzman ve yetkin olduğumu düşünen kadın olarak Nilüfer Belediyesi’ne bir öneride bulunmak istiyorum. Ormanın adını ‘Bir Garip Orman Adayı’ olarak değiştirin!
Gerçekten de fotoğrafları görünce bu ormanın niye bu halde oduğunu ben de merak ettim. Hem de kadına karşı şiddetin bu kadar yükseldiği günümüzde böylesine anlamlı bir girişim neden böyle bakımsız, yardımsız bırakılır ki...
ALFA’DAN KARTAL’A
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Yakup Kızılkaya, özetimle: “68 kuşağı diye tabir edilen kuşağın tam da kendisiyim. Çocukluk yıllarımızın en kral dizisi olan ‘Uzay 1999’ adlı dizi halen hafızamda. Ay üssü Alfa’nın araçlarından olan Kartal’ı unutmak ne mümkün. ‘Bu nereden aklınıza geldi? Hem konumuzla alakası ne? ’ derseniz; anlatayım. Mudanya ilçesi Güzelyalı Bilim Caddesi Beyaz Gül Sokak üzerindeki hizmeti her gördüğümde Kartal ve üssü canlanıyor gözümde… Bizleri eskilere götüren yetkililere çok teşekkür ediyoruz!” diyor.
“Muhammet Bey, merhaba. Çekirge Meydanı’ndaki kaldırımın otopark olarak kullanılması yönündeki her ısrarcı ihbarımızı gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde yayımlamıştınız. Neticesinde de büyük bir mucize sonucu oraya metal duba delinatör dikilmesine tanık olmuştuk! Nihayetinde, kaldırım biz yayalara kalmıştı. Ancak oradaki delinatörler bir esnafın çok uzun süren sökme uğraşıları sonucu 06 Mayıs 2021 tarihinde sökülerek atılmıştı. (İş Bankası önündeki dubaların sökülmesine banka çalışanları izin vermedi) Bunu da aynı gün ve saat içinde sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’ne ispatlı, şahitli ve belgeli olarak bildirdik. Bildirdik de ne oldu? Kocaman bir hiç! Yıllar süren mücadelemizi kaybettik! Bizlere sahip çıkmak yerine sessiz kalmayı tercih eden Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. İyi ki de varsınız!”
Desenize ücretsiz otopark hizmeti geri geldi. Maşallah!
MELEKLER ADASI NAZARA GELİNCE…
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Alinur Aksakal: “Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi’nden selamlar sunarız. Adını Dünya’ya ‘Melekler Adası’ olarak duyuran ve yüzlerce film ve diziye renk katan sahilimiz köstebek yuvasından beter oldu. Özellikle bebek arabası kullanan ebeveynlerin halleri içler acısı! Mudanya Belediyesi’ne şikâyetimiz oldu. Belediye: “Sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir” diyor da başka bir şey demiyor. Anlayacağınız bizim Melekler Adası nazara geldi!”
“Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi, Savcı Sokak girişinde bulunan sözüm ona ‘tarihi’ diye anılan evin her yerinden bir parça düşüyor! Bu evin tarihi değeri varsa onarılsın. Tarihi değeri yoksa da yıkılsın. Umarım yetkililer etrafa tehlike saçan bu evle ilgili en kısa zamanda bir çözüm sunarlar mahalleliye. Diyeceğim şu ki keşke yetkililer, göçünce değil de göçmeden gelip bir çare bulsalar” diyor.
İKİ BELEDİYE ARASINDA GİDİP GELİYORUZ AYLARDIR
Adının açıklanmasını istemeyen taksi işletmecisi okurumuz özetimle şöyle diyor: “Her gün önünden, arkasından, sağından, solundan, kıyısından, köşesinden binlerce vatandaşımızın geçtiği Acemler İstasyonu belediye otobüs durakları ortasında kalan kaldırımın hali ne olacak? Çiçekleri dikmekle bu iş olmuyor! Şikayetimizi bizzat Büyükşehir Belediyesi’ne yaptık; bizi Osmangazi Belediyesi’ne yönlendirdiler. Biz de Osmangazi Belediyesi’ni telefonla aradık; onlar da Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirdi! Aylar oldu burası böyle. Amacımız şikayet değil. Sadece çalışanların işini düzgün yapmasını istiyoruz.
SESİMİZİ DUYURAMADIK
Devamında çalışanları denetlediği için maaş alan denetçileri de vazifelerini yapmaya davet ediyoruz! Denetçilerin yokluğundan emin olan çalışanlar işini gerektiği gibi yapmıyor. Sonra da olan halka, bizlerin paralarına dolayısıyla ülke ekonomimize ziyan olarak dönüyor. Şimdi bize kim yardım edecek Muhammet Bey? Son çare olarak belki Hürriyet Bursa’da sorunumuz yayınlanırsa sesimizi birileri duyar.”
“Tarih 17 Mayıs 2021 saat 12.17’yi gösteriyordu. Annemle birlikte şehir dışında yaşayan kız kardeşimin yanına gidiyorduk. İstanbul Caddesi üzerinde seyir halindeydik. Kurulduğu günden beri asansörleri de çalışmayan ve yaya üst geçidine benzeyen gösterişli ama kendisi boş olan hizmet noktasına varmamıza iki yüz metre kalmıştı! Bu kadar mesafeyi tam 17 dakikada tamamlayabilmiş olmanın zevkiyle uçuyorduk! Sinirli miydik? Hem de ne sinir... Bir kaplumbağa bile bu mesafeyi bizden önce bitirirdi! Sinirimize sebep olansa orada yapılan çalışmalardı. 53 yaşındayım. Doğduğum günden beri kazı, onarım, yama, boya badana işleri hiç bitmedi! Buradaki ‘hem de ne sinirimize’ sebep olan sinirimizin sebebine gelince... Bayram süresince ve hafta sonları bile sokağa çıkma yasağımız varken... Bu süreler zarfında neden bu işleri yapmazlar ki?”
ASKILARI VAR SEPETİ YOK
EMEKLİ kamu çalışanı T. K., özetimle şöyle diyor: “Kentimizin muhtelif noktalarında bulunan onlarca çöp kutusu askısı var. Bu askıların her biri sadece askıdan ibarettir! Yani asıl işi yapacak olan taşıyıcı sepetleri yok. Üstelik askıların çoğu ya paslı ya da ziyan görmüş vaziyette. Bundan da şunu çıkartabilir miyiz; o askıların bedelini de laf olsun diye ödedik değil mi?”
Aynen öyle oldu T. K. Ancak dert etmeyin. Gözümüzün önünde duran askılarımız var en azından!
BU DURAKTA NE ARARSANIZ VAR
Dönerken de trafik işaret lambalarından yararlanıyorduk. Diyeceğim orada zerre sıkıntı yoktu. Dönüş cebi dahi bulunan hizmetimiz neden engel yedi! Gördüğüm kadarıyla bir tek orada delinatör dikili değildi. Nedenini çok merak ediyorum. Bu esnada dikilen tabelalar da ayrı bir görsel şölen oluşturmuş oraya.
ENDİŞE SAÇAN ARAÇ!
Okurlarımızdan emekli makine mühendisi Serhat Kuru, özetimle bakınız ne diyor: “Cumhuriyet Caddesi Nilüfer Belediyesi Çalı Kapalı Yüzme Havuzu Tesisi önündeki araç bizi endişelendiriyor. İç döşemeleri dahi olmayan bazen içinde farklı işler yapılan ve dört tekerleği de tamamen inen aracın kaldırılması konusunda Polis İmdat 155 ve Beyaz Masa 153 ihbar hattına durumu aktardık. Ancak o araca yönelik bir çalışma yapılmaması bizleri üzüyor. İşin en ilginci de şehrin binlerce noktasında hatta hastaneye gittiğimizde dahi aracımızı 1 saat bile park etsen anında para öderken bu özgürlüğün püf noktası ne acaba? Bilen bir yetkili varsa onu desin de bilelim!”
Sedat Kuru, ilginç doğrusu… Benzeri konulara yönelik olarak aldığı ihbarları anında değerlendiren Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nün dikkatlerine…
ALAADDİN BİZİ ÇOK SEVDİ!
Özetimle: “Muhammet Bey, iki gün önce Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Bursa Caddesi No. 71 önünde bulunan aydınlatma direğinin eğikliğine ve klemens kapağının eksikliğine yönelik olarak “Kimi çarpsam derdinde” başlığınızla haber yapmıştınız ya... Size bir şey diyeyim mi? Sanıyor musunuz ki sadece o eğik direğin klemens kapağı eksik! Bu caddede bulunan direklerin onlarcasının klemens kapağı yok. Bunlardan sadece sekizinin fotoğrafını çektim. Bu durum UEDAŞ’ın zerre umurunda değil. Hal böyle olunca bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kapaksız da fena durmuyor hani. Böyle kalsın ancak caddenin adı kapaksızlar caddesi olarak değiştirilsin!”
İşte bu… İç karartıcı olmayan bir şikâyet, tebrik ediyorum kıymetli okurumuzu! ‘Kapak yok’ diye feryat figan giden hemen işi ölümle bağdaştırıyor. Hayata pozitif bakmak varken negatif bakmak niye? Cadde ismini değiştirmek daha mantıklı bir öneri… Kapaklarla uğraşmaktansa cadde levhasını güncellemek daha akılcı! Bakalım başta UEDAŞ olmak üzere ilgili yetkililer önerinize değer verecekler mi?
NE GEREK VAR FAZLA SÖZE…
“Sorumluluğu, kontrolü ve takibi UEDAŞ’a ait olan aydınlatma direklerinin eksik klemens kapaklarıyla ilgili yazılarınızı ve yazılarınızın dahi dikkate alınmamasını endişeyle takip ediyoruz. İşaret ettiğimiz aydınlatma direği Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi No.71 önünde hizmet vermeye çalışan aydınlatma direğimiz hem 45 derecelik açıyla esnaf dükkânlarına doğru saygı eğilişinde, hem de klemens kapağının olmaması sebebiyle kimi çarpsam derdinde! Konuyu UEDAŞ’a bildirdik. Ancak sunulması zorunlu olan hizmeti alamadık!”
MASAL SONU VE BİSİKLET YOLU
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Arya Aydinç: “Nilüfer ilçesi sakini olarak bizlere bisiklet yolu diye sunulan hizmet masalının sonu ne vakit gelecek? Başkan Turgay Erdem: “Doğa ve çevre dostu tek ulaşım aracı bisiklet. Nilüfer Belediyesi olarak, en çevreci ulaşım aracı olan bisikletin, daha çok kişi tarafından kullanılması için çaba gösteriyoruz” diye demeç vermişti. Peki Turgay Erdem Başkan! Bisikletle şu bisiklet yollarında bir tur atın bakalım neler göreceksiniz? Burası da Altınşehir Mahallesi 322. Sokak No. 4 önünde!” diyor.
DEVEYE SORMUŞLAR…
Sokağı öyle bir dağıtmışlar ki sanırsınız buğday hasadı yapılmış! Tozu harman misali uçuşan sokakta fotoğraf çekiyordum ki bir grup aile geldi yanıma. Beni belediye çalışanı sanmışlar, kötü sözlerle üzerime yürüdüler. Ucuz kurtuldum dayak yemekten! Korkmadım da değil.
Ailelere kendimi ve amacımı tanıtınca “Kusura bakmayın ne olur. Canımız burnumuzda. Allah yolladı sizi bize o vakit. Nasıl bir belaya düştüysek böyle, balkonları kullanamıyoruz. Camlarımızı da açamaz olduk tozdan. Arabalarımız haşat, üst başlarımız berbat... Aylar oldu burasını kazdılar ve böyle bırakıp gittiler. Muhatap olarak hiç kimseyi bulamıyoruz. Ne olur dediğiniz gibi yapın bu konuyu yazın…” diyerek teşekkür ettiler.
ÜSTELİK YENİ YERLEŞİM
Kıymetli yetkililere bir sözüm olacak. Sizin ikametiniz burada olsaydı böyle bir durum olur muydu acaba? Üstelik buraları yeni yerleşim... Hiç yarınlarımızı ilgilendiren planlarınız olmaz ki? Bu esnada ne yolu yol ne kaldırımı kaldırım olmasına rağmen Görme Engelli Yön Taşlarının (YALAN TAŞLARI) yarım da olsa yalandan yere döşenmesinin ihmal edilmediğini gördüm. İşte bu işin güzel yanı!
Adresi yazıyorum ilgilenen olursa; Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi 18. Sokak, sokağın tamamı!
İncirli sokak!
“Nilüferli bir bisiklet kullanıcısı olarak köşenizde yayımladığınız acılarımızın içinde en çok dikkatimi çekenine vurgu yapmak istiyorum. “Gülümseyin Nilüfer’desiniz” sloganı ile farklı olduğunu sanan Nilüfer Belediyesi yöneticilerinin bizlerle dalga geçtiğini düşünüyorum. ‘Laf olsun torba dolsun’ hizmetlerimizden biri olan bozuk bisiklet yollarının içler acısı durumlarını yayımlıyorsunuz ya… İşte onları okurken inanınız çok utanıyorum. Beni çok iyi anlayan ailem de bana; ‘utanan neden sen oluyorsun? İlgili yetkililerin umurunda olmuyorsa sen neden utanıyorsun hey!’ diyorlar bana. Haksız da değiller aslında. Utanan neden ben oluyorum ki? İhbarlarımızın dikkate alınmadığı Nilüfer Belediyesi’ne selam olsun diyerek; bir istirhamım var. Fotoğraflarımdaki girişi ve çıkışı parçalanmış olan bisiklet yolunun orta kısmının da parçalanması konusunda ricada bulunmak istiyorum. Böylelikle örüntü mantığı uygulanmış olur ve daha da hoş bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum! O adresi veriyorum. Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Avcı Sokak Eski Dostlar sitesi önü.”
ORASI HALA ONARILMADI
Okurlarımızdan olan Mümin Gençoğlu diyor ki: “Gemlik sahilindeki Rahim Akıt çeşmesinin önü iki yıl önce kazılmıştı. O gündür bu gündür orası onarılmadı. Gemlik’te bir belediye var değil mi? (!)”
KAPAĞI AÇIK TRAFO TEHLİKE SAÇIYOR
Emirsultan, 3. Hamam Sokak’ta (Dik Sokak) bulunan merdivenlerin basamakları ya yağan yağmurlar sonrasında çekmiş. Ya da basamaklar yapılırken malzeme bitmiş! Gerçekten böylesini ne gördüm ne de duydum.
1 METRELİK BOŞLUK
Merdiven başlangıcında ya da kişiye göre merdiven sonunda eksik olan basamaklardan kaynaklı olarak oluşmuş bir metrelik boşluk var dostlar! İnerken atlasan paldır küldür yuvarlanırsın. Çıkarken zıplasan zıplamaya gücün yetmez zemine çakılır kalırsın!
Bakalım neler olacak! “Büyükşehir Belediyesi, ‘Büyükşehir bütünşehir’ sloganı ile farklı olduğunu hissettirmeye çalışsa da yöneticilerine bir şikâyetimiz var. Osmangazi ilçesi T. C. Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bulunan bakımsız ve anlamsız arazi, planda yol olarak gözüküyor. Ancak gördüğünüz gibi çevre ve şehircilik müdürlüğü yanı başında bulunan bu alan dağ başındaki çorak arazi gibi duruyor ve yetkililer de bu durumdan rahatsız olmuyor! Bursa’nın en büyük ayıplarından birisidir bu bizce. Konuyu valilik makamı dahil aktarabileceğimiz her yetkili makama aktardık. En acı yanıt ise Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün: “Burası belediyenin sorumluğunda biz de bildirdik; ama ilgilenmiyorlar…” açıklaması sonrasında oldu. Kentimizin ortasında kalan bir adres ve şehrimizin tam da göbeği! Neden ilgilenilmez ki!”
TAHTALI KÖYE GÖTÜREN KUYU!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Yılmaz Ozan, şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Uluyol Bezen Sokak (Yapı Kredi Bankası önü) önünde bulunan taş kapaklardan birisi kırılmış. O kapakların altındaki tünel hangi köye gider bilemiyorum! Ancak dibini dahi göremediğim bir derinliğe sahip olan kuyunun kapağı biraz daha kırılır da içine biri düşerse, düşenin ‘tahtalı köye’ gideceğini çok iyi biliyorum!”
38 DAKİKADA ÜÇ KEZ!
Tüm zamanların en güzel çinileri ile süslenmiş olan Yeşil Türbe çinilerinin başına gelen akıbetin burada da olması ne ilginç ama! İşin diğer ilginç yanıysa buraya yaya girişi de yasak! Buna rağmen bile ne geçenleri gören var ne de giden çinileri !
SANIRSIN PAMUK ŞEKER!
HÜRRİYET Bursa gazetesi okurlarından Işıl Deniz, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde hizmet veren (No. 30 önü) İpek Böceği (Tramvay) raylarının etrafını saran asfaltın bir bölümü kopmuş. Sanırsın kopan pamuk şeker! Bu kopmadan oluşan derin çukur İpek Böceği’ne ziyan verir mi bilemem ama yolun karşısına geçiş yapan yayalar için kesinlikle verebilir.”
BİR YIL OLACAK GÖREN YOK
ADININ açıklanmasını istemeyen bir şirket yöneticisi, şöyle diyor: “Geçtiğimiz yıldı. Uçma dersi alan bir otomobil, uçuş dersi için acemi pilotuyla birlikte pistte yerini almıştı. Pistin adresiyse; Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi, Küçük Sanayi Metro İstasyonu yanıydı! Neticesinde acemi uçuşuydu bu, korkulmalıydı! Hem kim korkmamış ki acemiden? Bizim acemi pilot; uçurduğu arabasıyla birlikte önce bariyerleri, sonra aydınlatma direğini ve en sonrasında işaret levhalarını da uçma dersine dâhil ettirmişti. Neticesinde her biri paramparça olan milli servetimiz... Uçmadan arta kalan parçalar dört ay gibi bir süre orada öylece kalmıştı. Konu, Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde gündeme taşınınca toplatılmıştı. Ancak fotoğrafımda göstermiş olduğum bariyer kökü o vaziyette bırakılmıştı. Nerede ise bir yıl dolacak... ‘Sana bir zararı var mı onun?’ diyecek olursanız Muhammet Bey. Kime ne faydası var diye sormak isterim ben de!”
Acınası durumda olan yollarıyla alakalı olarak tarafıma yollanan 43 ayrı pozu incelediğimde cidden şaştım kaldım. E-postada imzaları olan çiftçi kardeşlerimiz; Berkant, Hasan, Hüseyin, Sancar, Mutlu, Coşkun, İsmail, Süleyman, Recep, Ahmet ve Murat isyan ederek diyorlar ki: “Dünya ülkelerine ihraç ettiğimiz lezzetli çileğimizle, bunun yanı sıra Bursa meyve - sebze pazarında ahududu, yaban mersini, fasulye, barbunya ve ceviz gibi ürünlerimizle pazar payının yüzde otuzunu oluşturan üretici durumundayız. Köyümüzle birlikte Seferışıklar ve Kozbudaklar Mahallesi’ne de (Köy) hizmet veren yollarımız bu ayıptan mahrum değiller!”
‘3 AY DAYANIYOR!’
“Değeri olmayan bizleri bir yana bırakalım, yarılan lastiklerimizi zaten unutalım. Ancak özellikle Türkiye’nin en iyisi diye anılan canım çileklerimiz yurtdışı nakillerindeki yıpranmanın kat ve katını buradaki kısa mesafelik yolda görüyor.
Derseniz ki ‘bilgisi ve ilgisi olmayan yetkililer hiç mi görmüyor burasını?’ Görüyorlar elbette! Her ilkbahar sonunda buraya geliyorlar ve yüzlerce çukura soğuk asfalt döküp gidiyorlar. En fazla üç ay sonra durum yine aynı oluyor. Gel, git, git, gel... Nasıl olsa paramız pek çok!”
Birçok noktada santim santim yürüyen şehir içi trafiğine yakalanmamak için Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Caddesi’ni (Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi) kullanalım istedik ve kullandık! Keşke trafikte santim santim yol almış olsaydık! Nereden bilebilirdik ki burada yüzlercesi ‘karasal çarpma krateri’ olduğunu!
ARAŞTIRILMALI!
Bizim Bursa’nın yüzakı GUHEM var biliyorsunuz; uzun adıyla Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi. Ben GUHEM yetkililerinden özellikle istirham ediyorum bu karasal çarpma kraterlerini bir incelesin. Belki yeni bilgilerle dünya bilimine de katkıda bulunuruz memleketçe...
GÖRÜNMEZ ÇEŞME!
KENDİ işinin patronu olduğunu belirten Yeşim Ortanca, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Gemlik sahilinde bulunan çeşmelerden birisi iki yıldır yok. Çeşmenin önündeki yalak da çöplük olarak kullanılıyor. Bu durumu Gemlik Belediyesi’nin ilgili başkanları, müdürleri, şefleri, amirleri memurları görmüyor!” Görmek zorundalar mı Yeşim Ortanca! Dert etmeyin böyle şeyleri lütfen. Denizin keyfini çıkartın!
“Gemlik’te yaşıyoruz. Yayımlarınızı zevkle takip ediyoruz. Bizim de bir ricamız olacak müsaade ederseniz. Gemlik Yağmur Suyu Terfi İstasyonu önünde bulun kedi yuvalarını takdirle karşılıyoruz. Hatta evimizde de hem kedi hem de köpek bakıyoruz.
Bunu özellikle belirtiyorum çünkü hayvan sever olduğumu bilmenizi isterim. Dolayısıyla ricamız şundan ibarettir. İstasyon önündeki kedi yuvalarının bakımı konusundaki eksiklikleri üzülerek izliyorum. Hele “Kediler hasta ellemeyin” yazılarının asılı olduğu uyarı levhalarını görünce daha çok üzülüyorum. İlgilileri oraya davet ediyorum. Buna bir çözüm bulunmalı. Saygılarımızla.”
UNESCO ödüllü belediyemize duyurulur
Adının açıklanmasını istemeyen esnaf okurumuz özetimle diyor ki: “Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi 7. Filiz Sokak’ta bulunan kaldırımlar; 1) Çok noktada kaldırıma benzemiyor. 2) Benzeyen yerleriyse otopark olarak kullanılıyor! 3) Bu durum da yetkililerin umurunda olmuyor. Unesco ödüllü belediyemize duyurulur!”
Pes dedirten kazı
“Gemlik Sahili’ndeki yürüme yolunun bir bölümü geçtiğimiz yıl kazıldı. Ardından kazılan yere boru yatırıldı. Sonra da o işi yapan ekip alıştığımız sisteme aykırı gelmedi ve orasını onarmadan çekip gitti…” diye yazmıştı. E-postada fotoğraf yoktu. Konu dikkatimi çekti ve Gemlik’e gittim. Gerçekten de aynen öyle olmuş. Kazmışlar, yatırmışlar ve öylece bırakıp gitmişler! Ortada ciddi riskler var. Ancak sporcu isen buradan uçarak geçebilirsin. Dolayısıyla riskler en aza iner! Bizleri spora özendirme anlamında fevkalade güzel bir hizmet. Çok isabetli olmuş. Aynı kazıları her yirmi metreye uygulayın lütfen. Çok spor çok sağlık!
Kaplumbağaların hatırına gelin lütfen
Okurlarımızdan Feray Yılmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi sakiniyim. 100. Yıl Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Bir Nilüferli olarak şunu ifade etmek isterim ki Ayvalı Deresi bu bölgenin şansı olduğu kadar şanssızlığıdır da aynı zamanda! Şansızlık kısmına değineyim müsaadenizle. Derenin çok kirli olması ve bu kirlilikten kaynaklı olarak da çevreye yaydığı iğrenç koku bizleri Nilüfer’e küstürdü. Uzun yıllardır var olan bu sorunu kim çözecek? Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi diyor! İki gün önce bu derede fındık ezmesi kavanozu, konserve kutusu ve plastik şişe atıklarına rağmen yaşam savaşı veren kaplumbağaları görünce içim parçalandı. Yetkililerden çok rica ediyorum. Siyasi hesaplaşmalarınızı en azından doğa ve insan sağlığı söz konusu olduğunda bir kenara bırakın.”
Alt geçit ne işe yarıyor?
Okurumuz Trafik Polisi A. T. “Kentimizin en hareketli yaya trafiğine sahne olan bir adres burası, yani Atatürk Caddesi. (Setbaşı girişi) Gördüğünüz gibi yayalar hemen 5 metre yanı başlarında yüzde yüz kontrollü ve güvenli olan Atatürk Alt Geçidi varken araç trafiğini hiçe sayarak ana caddeye atlıyorlar! Üstelik caddenin her iki yönünde de ‘yapılan geçişin tehlikeli olduğunu ve alt geçitlerin kullanılması gerektiğini’ anlatmaya çalışan uyarı levhası asılıyken! Hatta resmi kıyafetli bizleri de görmezden geliyorlar. İnanın burada yaya alt geçidi olmasa ‘yaya alt geçidimiz yok. Yaya alt geçidi istiyoruz’ diye feryat figan ederler. Var da ne işe yarıyor? Sonra bazı vatandaşlar bize sitem ediyor; “neden müdahale etmiyorsunuz?” diyerek! Hangi birine nasıl müdahale edelim? Saygılarımla” diyor. Polis A. T. , ‘Önce Eğitim’ masalı gerçeğe dönüşmediği müddetçe siz ayrı yazarsınız biz de ayrı. Biz size, siz de bize dert yanar gideriz!
Şöyle ki, en büyük sorunlarından olan dik mi dik, dar mı dar olan sokağın tek yönlü olarak trafiğe açılmasına yönelik yayımlarımız olmuştu. En nihayetinde de küfürlerin, kavgaların, patinaj seslerinin, balata kokularının eksik olmadığı Mustafa Sokak için Osmangazi Belediyesi “… Gözünüz aydın. Araç trafik akışı tek yönlü olarak düzenlenecek” açıklamasını yaptıktan sonra ilgili ‘Giriş Yasak’ levhaları onlarca noktaya çakıldı.
Ancak bu uygulamayla belki de dünyada bir ilke imza atılmış oldu! Çünkü dik mi dik olan sokağın çıkışı değil de inişi yasak edilmişti. Yüz yılın şakası gibi! Derken bu yanlış karara Osmangazi Belediyesi’nin çöp kamyonu sürücüsünden başkasının uymadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını gördük.
Ona da hayret etmiştik. Bu kamyon ile o işi nasıl başarıyor diye... Hatta bunu da 04 Mart 2021 tarihli Hürriyet Bursa gazetesindeki köşemde BİR TEK O VAR YASAĞA UYAN başlıklı haberimle yayımlamıştık. Bu anlamsız, mantıksız ve akıl sınırlarını aşan yasağa sadece o uyuyordu. ‘Ödüllendirilmeli o çalışanlar’ diye müracaatım olacak ki; derken onların da pes ettiğini gördüm. Gerçekten de kendin çal kendin oyna yasağı Mustafa Sokak sakinlerine hayırlı oldu!
Sen nasıl bir mimarsın ey Zeynep!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iç mimar Zeynep Acar: “Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi” diyor ve özetimle: “Geçtiğimiz hafta köşenizde yayımlanan Yeşil Caddesi’ndeki ‘Yeşil Cad. Belediye Otobüs Durağı’ tanımlı alana hizmet olarak sunulan taş üzerine vidalanmış bank yazınızı görünce dâhiyane projeyi çok kıskanmıştım! Derken ben de aynı bankın ultra dâhiyane olanını Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Belediye Otobüs Durağı’nda görünce... 2021 Model banklar böyle mi olacak acaba? Şayet öyle ise inanın kıskanırım bu projeleri! Kendimi sorgularım; ‘sen nasıl bir mimarsın ey Zeynep’ diye!
Üç Fidan Parkı ve açık hava tuvaleti!
Önce ağlayıp göçtük sonra çok sevindik
Okurlarımızdan Gökhan, Erhan ve Ebru Kurt’un imzaları ile tarafıma ulaşan e-postayı özetimle aktarıyorum
“Geçtiğimiz günlerde telefonlarımız çaldı ve ‘Babanız Mehmet Kurt çok feci düştü. Başını bordür taşına çarptı. Şehir hastanesine kaldırdılar. Durumu çok ağır. Derhal gelmeniz gerek…’ denilince canımızdan çok değer verdiğimiz babamız için hastaneye gittik. Tabii moraller berbat, koca insan olmamıza rağmen ağlıyorduk… Kırmızı alanda müdahale eden doktorla konuştuk. Doktor: ‘Babanızın durumu çok ağır. Aort damarı yırtılmış. Derhal ameliyata almamız gerek. Masada kalma ihtimali çok yüksek. Ben yaşatmaya çalışacağım. Ameliyat iyi geçse bile felç, kalp ve böbrek yetmezliği gibi sonuçlara hazırlıklı olun. Şehir dışında kalan akrabalarınız varsa çağırın gelsin…’ açıklamasıyla resmen göçtük. Başka bir ilde doktor olan kuzenimiz duymuş olayı, aradı. Ona anlattık durumumuzu zar zor…
Babamızı kuzenimizin tavsiye ettiği bir hastaneye (10 kilometre uzaklıkta özel hastane) nakil etmek istediğimizi söyleyerek (Karşı hastane çağrısını da yaptı) tomografi, röntgen ve tahlil sonuçlarını isteyip ambulans talep ettik. (Nakli mutlaka ambulans ile olmak zorundaydı) Tahlil sonuçları e-nabız sistemine yüklense de özel hastane tomografi sonuçlarını CD olarak istedi. Biz de Şehir Hastanesi doktorlarından CD’yi de özellikle istedik. Ancak ne ambulans verdiler ne CD sonuçlarını! Kendi imkânlarımızla özel ambulans kiraladık. Naklimiz tamamlanınca elimizde sonuçlar olmadığı için çekimler tekrar yapıldı. Ne acı bir işkence! Acil olarak yapılan tetkiklerden sonra babamız derhal ameliyata alındı. Anjiyosu yapılan, aort damarı onarılan ve kalp kapakçığı yenilenen babamız şükürler olsun ki şu an gayet sağlıklı. Hem doktoru da: ‘Her şey normale döndü. Çok büyük geçmiş olsun. Gözünüz aydın…’ dedi. Özetle şunu demek istiyoruz. Acı haberle ağladık. Yapılan açıklamayla göçtük. Hizmet alamayınca kahrolduk. Biz bunu hastane yönetimine anlatsaydık değer bulmayacağımıza inandığımız için sizlerin aracılığıyla sesimizi duyuralım istedik. Aynı acıyı ve sıkıntıları bir başkasının yaşamasını asla istemiyoruz...’
Ne diyeceğimi bilemedim inanın Kurt ailesi, cidden çok üzüldüm. Fevkalade övgülerle tanıtımı yapılan bu hastanemizde imkânlara sınır getirilmiş olmasına ve peşin olarak servis edilen sözlü epikriz raporuna bir anlam veremedim açıkçası! Babanızın sağlına kavuşmuş olmasına çok sevindim. Büyük geçmiş olsun. Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal’dan bir açıklama gelirse onu da yayımlarız elbette!
Sahib-ül hayrat panosu!
Çalı Mahallesi’nde bir çay ocağı işletmecisi olan Hürriyet Bursa gazetesi abonesi okurumuz: “Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi 158. Sokak girişinde sahib-ül hayrat elektik panosu var. Hayrat kısmı UEDAŞ’ın takdiridir! Ancak o pano risk içerir vaziyettedir. O yüzden de bu kısmı da bizi ilgilendirir! Umarım görselimizle desteklediğimiz şikâyetimiz çözüm bulur. İyi ki varsınız Hürriyet Bursa gazetesi ekibi” diyor.
Berlin’le bizi kıyaslayınca…
Emekli kamu yöneticisi okurumuz S. K. “Geçtiğimiz haftaydı. Berlin’den gelen misafirlerimizi ağırlamıştık. Ziyaret alanlarımız arasında yazlığımızın da bulunduğu Trilye’ye gittik. (Mudanya ilçesi) Misafirlerimiz yürüme ve dinlenme alanı olarak kullandığımız sahilin ayrılan zeminine odaklandılar. Korkularını dile getirerek Berlin ile bizim belediyeciliğimizi kıyasladılar. Kıyas esnasında inanın utandık. Bu durum karşısında bizler utandık ya ilgili yetkililer de utanıyor mu acaba? diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Mudanya Belediyesi
Mudanya Belediyesi’nin tarafıma yapmış olduğu açıklamayı olduğu gibi aktarıyorum: “29.05.2021 tarihli Okur Köşesi adlı köşenize taşıdığınız Kazalara Sebep Olana Bakınca başlıklı şikâyete konu olan Yalı Sokak’ta kazalara sebep olduğu iddia edilen böğürtlen ağaçları belediyemiz ekipleri tarafından temizlenmiştir. Bilginize sunar, sağlıklı günler dileriz.
MUDANYA BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ”
Yayımımızla birlikte aynı gün içinde yapılan çalışmaya tanık oldum, sağ olunuz. Açıklamanıza şahit olarak yollamış olduğunuz fotoğrafınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Mudanya Belediyesi…