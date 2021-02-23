Ölüm tehlikesi olsaydı kuşlar yuva yapar mıydı?

“Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Hanedan Sokak’ta bulunan kazının kapatılmamasından kaynaklı olarak sokağa, 1. İnce Sokak’tan dönüş yaparak giren araçların gördüğü ziyana tanık olmanın üzüntüsü içindeyim. Böylesine ziyankâr ve düşüncesizce yapılan işlerin sonucunda oluşan acıların diyeti neden hep bizleri buluyor? Bu kazı dört aydır böyledir. Arayanımız yok ki soranımız olsun!”
ELEKTRİK DAĞITIM KUTUSUNA BAKIN!
Hürriyet Bursa okuru olan Gizem Uykusuz, UEDAŞ’a bir ricamda bulunuyor: “Kıymetli UEDAŞ; Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mert Sokak girişindeki elektrik dağıtım kutusunun kapağına bir ara bakın derim. Hani ‘çarparım ha’ dercesine çok acayip bir durum var da… Tabi zahmet olmazsa!”
BEDAVA KURŞUN DÖKÜLÜR!
Hürriyet Bursa okuru olan Nuray Aksoy, “Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 2 numaralı durak önüne denk düşen bisiklet yoluna da nazar değmiş! Şu bisiklet yollarına kurşun döktürmek lazım... Not. Hüsniye Hanım adında bir komşum var. Çok güzel kurşun döker. Hem para da almıyor. Arzu edilirse aracılık yapabilirim!” diyor.
Meşhur Yolçatı bamyası lezzetiyle olduğu kadar renkleriyle de insanları cezbedecek artık. Tıpkı gökkuşağı gibi rengârenk olacak! Çünkü bamyaların da sulamasında kullanılan Ayvalı Deresi’nin suyu ne hikmetse bazı zamanlar; siyah, bordo, mor bazen ise mavi akıyor da! En normal hali gri renkte oluyor. Hayati önem arz eden suyumuzun rengine ilave olarak derenin çevresine boşaltılan çöpler de ayrı bir görsel şölen sunuyor! Mevzu bundan ibarettir. Hepimizin felaketine zemin oluşturan bu acıyı ihbar ediyorum. Saygılarımla.”
Ayvalı Deresi’nin hali harap desenizeAhmet Taş! Vali Yakup Canbolat’ın, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın ve Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem’in dikkatlerine…
GEL VATANDAŞ BURADA BEDAVA!
Umarım Keles Belediyesi vesilemizle bari olsa vazifesini yapar! “Muhammet Bey, başım öyle bir dara düştü ki anlatamam. Artık korkmaya bile başladım! En son olarak gazetemizdeki köşeniz geldiniz aklıma. Aslında işin en başında aklımda olan ilk sizdiniz. Çünkü Keles Belediyesi’nin bizi duymayacağını tahmin ediyordum. Görünen köy kılavuz istemezmiş. Ancak köy de belli kılavuz da, yanılmadım! Velhasıl hiyerarşiyi bozmadım ve hava gazını aldım! İki yıl önceydi. Huzur ilçesi diye gazetelerde reklamı yapılan dağ ilçelerimizden Keles’ten bir ev satın almayı düşündük. Nihayetinde Çukur Mahallesi Kayabaşı Sokak’tan 29 numaralı evi satın aldık. Ve o gün bugündür ailecek sinir hastası olduk. Birçok depresyon ilacı kullanmaya başladım.
Olayın hikâyesi şudur: Evimize bitişik olan komşunun göçtü göçecek olan bakımsız ağılında elliye yakın küçükbaş hayvan ve beş köpek barınıyor. Yazın tiksinç kokusu ve yanında gelen promosyon sinek paketinden, kışın da yolumuzu kaplayan çamurundan bıktık illallah ettik. Burası dağ evi ya da yayla değil. Burası ilçenin merkezi… Böylesi bir işin burada yapılması kanunen yasak! Şikâyetimi ağıl sahibine yaptım; terslendim dışlandım! Konuyu hiyerarşiyi bozmadan; Keles zabıta birimine, zabıta müdürüne, müdürlere, başkan yardımcısına, Başkan Mehmet Keskin’e anlattım. ‘İlçe merkezinde hayvan bakımı uygun mu? Buna nasıl müsaade edersiniz?’ diye sordum. Sonra onlarca imzalı dilekçeyle kayıt açtırdık. Belediyede bizi takan olmayınca Keles Kaymakamı Kübra Teymur ile makamında görüşerek derdimizi anlattım. Buradan da sonuç çıkmayınca Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’a ulaşmayı denedim. Ama ulaşmak ne mümkün! Netice; sıfıra sıfır elde var yine sıfır!
Bu kez TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi adresine haklı şikâyetimizi aktardık. Buradan da netice çıkmayınca CİMER’e yazdım. Buradan da bir netice çıkmadı. Yok, yok, yok…
Sanırsınız ağıl sahibi ABD Başkanı Joe Biden’den torpilli! Şimdi bir sorum olacak başkanlara. İlçe merkezinde hayvan bakmak serbestse şayet Osmangazi ilçesindeki ikametimizin altı ahır ve ağıl yapımı için müsait. Ben de bir çoban tutayım. Birlikte 4, 5 köpek, 20 – 25 kadar küçükbaş 10 kadar da büyükbaş hayvan barındırayım. Biz niye yolumuzu bulmayalım?”
AYA İLK ÇIKAN TÜRK OLMAK İSTEMİYORUZ
Mudanya ilçesi Yörükali Mahallesi’ndeki Türk Telekom direği ortadan ikiye kırılmış vaziyetiyle tamı tamına yedi aydır hizmet vermeye devam etmeye çalışıyor! Ancak direk mi kabloları taşıyor yoksa kablolar mı direği taşıyor aklımız sırrımız ermiyor! İlgili şikâyetimizi yaptık.
Türk Telekom “PTT’ye ait” PTT’de “Türk Telekom’a ait” diyor! Mudanya Belediyesi’ne gitsek onlar zaten bu işlere müdahil olmuyor çok şükür! Bizlere de ses olun lütfen. Yalnız kaldık bu alemde!” Durum karışık sanırım Burak Geçer! Geçmiş olsun diyorum.
Bu gibi benzeri ihbarları; bölüm, şube, müdürlük, başkanlık gibi ayrımcılık yapmadan sahiplenen ve sorunun giderilmesi için her kapıyı çalan PTT Tanıtım Medya Daire Başkanı Gökhan Tuncer’in neticesine kavuşturacağına inanarak… Başkan Tuncer, milli servetimize sahip çıkan yok, hesabını sorun lütfen…
Söz insana söylenir tamam da…
Bu yazım sonrasında UEDAŞ, özetimle tarafıma: “… Kapaklar takılarak risk önlendi…” açılamasını yapmıştı. Şahit fotoğrafları da yolladılar. Teşekkür ediyorum. Ancak yapılan işin isteksizce ve samimiyetsizce olduğu anlamak için ulema olmaya gerek yok! Çünkü takılan kapaklar sadece bir vida ile tutturulmuştu. Oysa ki bunun standart uygulanması talimatında orijinal kapak takılması ve iki vida ile sabitlenmesi zorunluluğu gerektiriyordu. Şimdi ne mi olacak? İki şıkla anlatayım bunu.
1) Hurdacılar o kapakları kopartacak ve kendilerine 1 liralık kazanç kapısı yaratacak.
2) Hurdacılar bunları fark etmezse (Ki bu çok zayıf bir ihtimal) üç ya da dört aya kadar düşecek ve mevzu yine başa dönecek! Samimi ve kalıcı hizmet almak istiyorsak (En azından iki ya da üç yıl için) muhakkak birimizin çarpılarak ölmesi mi gerek! Bu esnada kontrol ettim de Çekirge Caddesi üzerindeki Gökçen Apartmanı önündeki galoşla emniyet tedbiri aldırılan klemens yuvasının kapağı takılmamış. Boşa giden emekler ve aile bütçemizden aktardığımız paralarımız bir yana ülke ekonomimize balta vuran israfa varan harcamalar yürek burkuyor…
Ödüllü soru!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Talha Aydemir’in bir sorusu var. Cevabını verecek olanlar ödüllendirilecektir! Soru şöyle: “Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kutlukbey Caddesi (Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu önü) hurda araç toplama merkezi mi oldu? Şahsım olarak ben yanıtını bulamadım da!”
“Onlarca yıldır severek okuduğumuz Hürriyet Bursa gazetesinin Bursa ekindeki köşenizde Nasreddin Hoca Çocuk Oyun Parkı’yla alakalı olan haklı şikâyetimize yer vermiştiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sonrasında da başta Osmangazi Belediyesi’nin başkanları olmak üzere bizi konuşur oldular! Ancak biz eylemlerimize devam ediyoruz. Çünkü değer görmüyoruz! Polisimizin dahi kontrole geldiği eylemlerimiz hız kesmeden devam edecektir. ‘O arsa bizim’ diyoruz, başkanlar: “Orası kimin bilmiyoruz. Araştırıyoruz…” diyorlar halen! Bununla birlikte Osmangazi Belediyesi: ‘330 yeni park kazandırdık’ diye birçok yere duyuru asarken… On binlerce çocuğumuza neşe olan ve kıyamet kopmadıkça da neşe olmaya devam edecek olan 38 yıllık parkı bir gece vakti yok edip gitmek niye? Bir araştırma yapılacaksa şayet ‘Biz bu parkı neden söktük ki’ diye araştırsınlar! Bir dip not. O gün ekipmanların toplanması esnasında ekibe müdahale ettik. ‘Hayırdır, ne yapıyorsunuz?’ dediğimizde: ‘Ekipmanların yenisini getireceğiz o yüzden topluyoruz. Endişe etmeyin’ masalıyla kandırmışlar bizleri meğerse... Parkımız geri gelinceye kadar bizler eylemlerimize davam edeceğiz.”
YANIT MÜJDELİ GELDİ
Kadri Aksoy ve hak arayışında bulunan kıymetli Kükürtlü Mahallesi sakinlerine; yanlış anlaşılma sonucu oluşan bir işle karşı kaldınız sanırım. O yanlış da düzeltildi, gözünüz aydın. Keza Osmangazi Belediyesi tarafıma yaptığı açıklamada: “Muhammet Bey. Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde yer alan şikâyet yazısınız ilgili müdürlüğe iletilmiş olup, gelen cevap aşağıda sunulmuştur. (Nasrettin Hoca İçin Eylem Yapacağız başlıklı şikâyet yazısı) Kükürtlü Mahallesi 3930 Ada, 1 Parselde Belediyemizce yürütülen herhangi bir inşaat faaliyeti yoktur. Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”
Gözünüz aydın olsun Kadri Aksoy ve mahalle sakinleri. Bu esnada kıymetli Osmangazi Belediyesi’ne bir hatırlatmam olacak. Zahmet olacak ama oradan topladığınız çocuk oyun parkı ekipmanlarını geri getirmeyi unutmayın lütfen. Çünkü bunun da takipçisi olacağım...
AYVALI AĞLAMAMALI…
Kim öğretecek ki sizlere ‘sizin de bu gezegende yaşadığınızı. Bu gezegen sayesinde nefes alıp susuzluğunuzu giderdiğinizi ve karınlarınızı doyurduğunuzu!’ Verdiğiniz ziyanların “belki yarın belki yarından da yakın” zaman zarfında muhakkak sizi de bulup verdiğiniz ziyanların hıncını alacağını hiç düşünmez misiniz? Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi yetkilileri lütfen bu işe bir önlem alın. Yoksa çok geç olacak…
Neden işin başında eğim verilmiyor?
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Makine Ressamı Deniz Ordulu, özetimle: “Sık sık metroyu kullanan biri olarak dikkatimi çeken bir hususu dile getirmek istiyorum. Her yağmurda metro (BURULAŞ) bekleme peronlarında biriken suların çalışanların emeğiyle raylara attırılmasına tanık oluyorum. Şunu soruyorum kendi kendime. Neden işin en başında buralara 1 santimlik eğim vermezler ki?” diyor. Deniz Ordulu, bu iş için su terazisi kullanmak lazım. Bunu biliyor muydunuz? Su terazilerinin de; manyetiği, mastarlısı, dikdörtgeni, lazerlisi, mıknatıslısı, üç fonksiyonlusu… Var da var…!
Bizim gördüğümüzü yetkililer görmüyor mu?
Okurumuz Ramiz Burgazlı, bakınız ne diyor: “Muhammet Bey, bana Mudanyalı Ramiz derler. Gördüğüm aksaklıklara müdahil olmayı çok seviyorum Hastalık işte! Düzeltilmesini başaramadığım bir şikayetim var. Sizlerden yardım istiyorum. Mudanya Belediyesi Kültür Sanat Gençlik ve Spor Merkezi önündeki asfaltta bulunan ve dev goril Kink Kong’un ayak izini andıran çukurdan bıktık! Bizim gördüğümüzü yetkililer görmüyor mu? Şikayetimi yayımlamanızı rica ediyorum lütfen.”
“Kuruçeşme Mahallesi Hastayurdu Caddesi üzerinde hizmet veren aydınlatma direklerinin klemens kapakları yok. Dolayısıyla çok tehlikeli bir durum cereyan etmekte. Duayenimiz olan babam bize, “Elektrikle ve suyla şaka olmaz. Aman onlara çok dikkat edin” derdi. Baba; ‘UEDAŞ şaka yapmayı çok mu seviyor acaba!’ diyor.
BİRİ DE ÇEKİRGE’DE
Bu e-postayla birlikte aynı gün içinde okurumuz Rana Saygın’dan gelen e-postada da yine benzeri şikâyet vardı. Yani klemens kapağı olmayan bir aydınlatma direği daha. O da Çekirge Caddesi 97/1 Gökçen Apartmanı önündeymiş. Ama buradaki direk biraz torpilliymiş. Çünkü şalteri yağmurdan ıslanmasın diye etrafını galoşla sarmışlar! Her hafta ardı arkası kesilmeyen kapak şikâyetlerini okumak beni çok üzüyor açıkçası. Öyle ki onlarca benzeri şikâyeti de yayımlamıyorum. Yoksa köşem kapak köşesi olurdu!
BÖLÜM MÜ KURULSA
UEDAŞ’a bir tavsiyem var. Kapak başkanlığı ve onun alt dalı olarak da müdürlük departmanı kurun. Bu departman tarafınca vazifelendirilecek çalışanlar olmayan kapakları taksın vesileyle kentimizdeki binlerce kapaksız direk kapaklarına kavuşsun! Böylelikle ben de okurlarımızın şikâyetlerini yayımlamadığım için, içinde bulunduğum suçluluk psikolojisinden kurtulmuş olayım!
İşe geliş gidişimde ağacın dibindeki yığıntıyı her gördüğümde ‘ne erimez karmış’ diyordum. Derken en sonunda erimeyen karları görmek için ağacın yanına gittim. Bir de ne göreyim!
Buzlanmayı önlemek için yollara atılan yüzlerce kilo tuzun o canım ağacın dibine dökülmüş olduğunu görünce şok oldum! Meğerse ‘ne erimez karmış’ dediğim şey tuz öbeğiymiş. Civar esnafından sordum soruşturdum ‘bunu kim neden döktü diye?’ Öğrendim ki o tuzlar belediyemizin tuzlama yapan bir kamyonundan dökmüş. Hatta şu an yüzlerce kilo olan tuz öbeği meğerse yarım tondan fazlaymış. Şiddetli yağan yağmur sürüklemiş diğer kısmını!
GELİP ALACAKLARDI!
Esnaf sormuş o aymaz ekibe: “Neden bunca tuzu buraya döküyorsunuz? Hem döktüğünüz tuzlar bu ağacı öldürür. Toplayın onları derhal…” deyince o aymaz ekip de: “Aracımızda çok tuz var bu yüzden gördünüz gibi yokuşu çıkamadık. Buraya boşatıyoruz ama gelip alacağız…” diyerek gitmişler. Sonra ne mi olmuş? Bu zihniyette olan bir ekibin tekrar geri gelmeyeceği belli mi değil… Bugün itibariyle bir hafta doldu ve o ağaç her gün ölüme biraz daha yaklaşıyor. Belki de öldü bile... İlgiyle, takiple, samimiyetle uzaktan yakından bağı olmayan ilgisiz denetçiler; Allah rızası için bari olsa o çok kıymetli koltuklarınızdan kalkınız ve etrafınıza bir bakınız! Büyükşehir Belediyesi mi Osmangazi Belediyesi mi... Bu günah kimin?
BARİ ÇOCUKLARA DEĞER VERİN
Okurlarımızdan iş insanı Zeliha Can’ın: “Bari çocuklara değer verin” diyerek vurgu yaptığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Geçtiğimiz haftaydı. Mudanya’da ikamet eden kız kardeşimi ziyarete gitmiştik. O gün hava biraz güzel gibiydi. Covid-19 virüsüyle alakalı olarak aylardır evinden çıkartılmayan yeğenimi aldık ve birbirlerine çok yakın mesafede bulunan Pembe Panter Çocuk Oyun Parkı ile Misket Çocuk Oyun Parkı’na gittik. Misket Parkı’ndaki kaydırağın boyaları soyulmuştu. Sonucunda elleri kesmeye müsait olan bir zemin oluşmuştu. Salıncağın da emniyet tutamacı kopuktu.
Belirttiğim gibi gerekli veya gereksiz de olsa teknoloji çok zaman çağımıza can oluyor adeta. Ama en önemli yaşam kaynaklarımızdan biri olan ağaçların bazılarının kesilmesine engel oluyor bu hizmet. Özellikle gerekli ve zorunlu olan bildirimlerimizde benzeri teknolojiyi kullananlara teşekkür ediyorum. Vesileyle BUSKİ’ye de teşekkür etmeyi çok arzuluyorum. Malum tüketim ve ücret bilgilerini halen fatura aracılıyla öğreniyoruz da… BUSKİ, siz ne zaman kullanacaksınız bu teknolojiyi? Artık 2021 yılında faturaları kağıt olarak değil de, elektronik yoldan alsak nasıl olur acaba?
YAPANA SORMAK LAZIM!
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan işletmeci Engin Sağlam, bakınız ne diyor: “Cemal Nadir Caddesi üzerindeki (Veledisaray Cami avlusu) korkuluk demirleri belediye ekiplerince kesildi. Sebebi yayalar geçiş yapsın diyeymiş! Şunu hatırlatmakta fayda var diye düşünerek... Orası keskin virajı olan bir ana caddedir. Şoförün görüş açısına girmeyen alana bu yapılır mı?” Engin Sağlam, haklısınız. O korkuluk demirini kesene sormak lazım. ‘Sekiz adım’ yanında bulunan aynı zamanda da alışveriş merkezleri olan alt geçit ne işe yarar öyle ise?
ÖYLE BİR ŞEYİ TEBRİK EDİYOR Kİ...
ADININ açıklanmasını istemeyen bir hemşir, özetimle şöyle diyor: “İlgili fotoğrafımda gördüğünüz tıkalı yağmur gideri ızgarasını 05 Kasım 2020 tarihinde Uludağ Üniversitesi’nde çekmiştim. Dün (21 Ocak 2021) yine oradan geçtim. Izgara aynı vaziyette duruyordu. İlgili yetkililerin ilgilerindeki marifetlerini candan tebrik ediyorum!”
Diyeceğim o ki Kükürtlü Mahallesi’nde ortalık karıştı! Nasreddin Hoca Çocuk Oyun Parkı’nın gerçek sahipleri, Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem, civar sakinleri, çocuklar, bazı yerel gazeteler hak arayışına katıldı. O günkü yayımımızda da belirttiğimiz gibi; pankart açıldı ve seslerin duyurulması için eylem yapıldı. Mahalle sakinlerinin haklı eylemlerine destek olmak için CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’da katıldı.
SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM
Milletvekili Erkan Aydın’la yaptığım röportajımda; Aydın: “Kentlerde her taraf beton oldu, biz bir metrekare yeşil alana muhtaç hale geldik. Eskiden ‘Yeşil Bursa’ olarak bilenen Bursa, bu konuda çok gerilere düştü. Şimdi hal böyleyken çocuk parkını hem de oradaki yeşil alanı yok etmek insani ve vicdani olarak kabul edilemez. Burasının bir yandaşa ya da müteahhite verileceği söylendi. Osmangazi belediyesi bunu durdurmalıdır. Birilerine rant sağlanmak için yok edilmemelidir. Bu konuyu da sonuna kadar takip edeceğim.” dedi.
‘NE LAZIM ONA BAKMAK LAZIM’
Daha sonra da ilgili sorunun üst düzey muhatabı olan Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yunus Şahin’le yaptığım görüşmede ise; Şahin: “Parkın akıbeti yapılacak olan çalışma neticesinde ortaya çıkacak. Burada bir bağış var mı arkadaşlar onu araştırıyor. Bunun akıbetini konuşmak erken. Burası imarlı bir yer, yeşil alan değil park alanı değil. Burada bu mahalleye ne lazım ona bakmak lazım” dedi.
FIKRA GİBİ HİKÂYE!
Yolculuğumu gerçekleştirdiğim belediye otobüsünden adliye binasına en yakın durakta indim ve yürümeye başladım. Adliye önüne geldiğimde cadde üzerine atılan plansız asfaltın eseri olarak kaldırıma sıçrayan okyanus dalgasını görünce çok üzüldüm.
Çünkü o dalga kim bilir kaç kişiyi zor durumda bıraktı! İki metrekare banyo yapılırken bile su terazisi diye bir şey kullanılırken, böylesi önemli bir hizmet binası önünde oluşacak dev dalgaları nasıl düşünmezsiniz ki? Bu esnada fotoğrafımda da gördüğünüz gibi dalgalara teslim olan kaldırıma döşenen ‘Görme Engelli Özel Yürüme Yolu Taşları’ arasına; ‘Görme engelli kardeşim.
Dikkat et, yolun bitti’ anlamında kullanılan noktalı taşları da döşemişler. Oysaki sözüm ona güvenli yol gördüğünüz gibi devam ediyor! Bir yanda okyanus dalgası, bir yanda yalan taş masalı! Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri vaziyet böyle...
Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Esnaf Sabri Eskicioğlu, özetimle bakınız ne diyor:
Derken yol ortasındaki doğal yol ayırıcı bariyeri gördünüz ve şaşırdınız! Hayır, görünce şaşırmayınız! Bu da bizim Demirtaş’ın sakın şaşırmayınız olayı! Nasıl ki ünlü Türk şairi Orhan Veli Gemlik için: “Gemlik’e doğru denizi göreceksin şaşırma.” demişse…
Evet, bu da bizim Demirtaş’ın olayı: Demirtaş’a doğru bariyeri göreceksin şaşırma!. Demirtaş Barajı’na yaklaşırken doğal bariyerle karşılaşacaksın. Şaşırıp da sakın direksiyonu bırakmayasın. Sonra doğal bariyerin gazabına uğrarsın! Bu da benden olsun...
VATANDAŞ KİME GİTSİN?
Adının açıklanmasını istemeyen bir sektör yöneticisi bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda net olarak anlaşıldığını düşündüğüm şikâyetimize yönelik olarak, üç yıldır çözüm için çalmadık kapı bırakmadık. Büyükşehir Belediyesi’ne Osmangazi Belediyesi’ne onlarca kez bildirdik. Ancak muhatap alınmadık ki çözüm bulalım! Burası Bursa’nın meşhur caddelerinden birisi olan Kayhan, İnönü Caddesi. (Türkiye İş Bankası önü) Her yağmurla birlikte üzerinde engelli rampası da olan kaldırımın önü havuz oluyor! Dolayısıyla her yağmurda ve sonrasında en az üç gün sürmek şartıyla on bine yakın yaya zora düşüyor. (Orası için on bin sayısı abartı bir sayı değil) Bu durum da hiçbir yetkiliyi dertlendirmiyor.” Vaziyet böyle olunca… Başkan Alinur Aktaş; vatandaş kime gitsin?
BUSKİ VE FARE DELİĞİ!
Şikâyetinde ise “İnönü Caddesi üzerindeki Demirtaşpaşa İpekböceği İstasyonu karşısındaki bariyerlere iki yıl önce bir araç çarpmıştı. En nihayetinde de bir ekip iki ya da üç ay önce geldi ve çarpık bariyeri boyayarak gitti! O bariyerin ucu kaldırımda yürüyen vatandaş için risk oluşturmaktadır. Bu esnada; ilgilisine desek ki ‘gelin bu bariyeri boyayın’ inanın boyamazlar. Boş işlerle uğraşmakta üzerimize yok!” diyor.
ONARILMAYAN KALDIRIM
OKURLARIMIZDAN olan Sami Arabacı, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi No: 263 önündeki (Metro Grossmarket önü) kaldırım yıllardır görselliğe ters düşen vaziyettedir. Bursa istikametinden İzmir’e de gidiş yapan herkesin dikkatini çekeceğini düşündüğüm (En azından benim dikkatimi çekiyor) bu duruma neden müdahale edilmiyor ki?” Biraz sabır lütfen Sami Arabacı!
BU DUVARI GÖREN YOK MU?
ADININ açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı olan okurumuz bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’ndeki, Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu’nun duvarında ciddi boyutta çatlamalar var. O duvar birilerinin üzerine yıkılmadan onarılmalıdır. Ayrıcı bunu neden kimse görmez?” Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dikkatlerine. O okulun duvarında tehlike var...
“Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi sakiniyiz. Mahallemizin en sessiz ve en sakin sokaklarından biri olan Posta Sokak’taki 30 yıllık Nasreddin Hoca Çocuk Eğlence Parkı’ndaki çocuk oyun aletlerinin ve oturma banklarının belediye ekiplerince yangından mal kaçırır gibi toplanması karşısında donduk kaldık! Apartmanımıza ait olan bu 259 metre karelik çok kıymetli arsa 1983 yılında belediyemize ÇOCUK PARKI YAPILAMASI KARŞILIĞINDA bağışlanmıştır."
MUHATAP BULUNAMIYOR
"Duyduğumuza göre belediyemizin bu alanı sattığı bilgileri konuşuluyor. Bunu da teyit etmek için Osmangazi Belediyesi’nde parklardan sorumlu olan Cahide Hanım’a ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat muhatabımız sekreterden öte gidemiyor maalesef. Başkan Mustafa Dündar’a ulaşmaya kalksak bu zaten hayal ötesi! 12 Ocak 2021 de sokak sakinleri olarak eylem yapacağız. Parkımızı geri istiyoruz. Parkımızı vermezseniz arsamızı geri istiyoruz. Biz o oyun alanını da oluştururuz.”
Neşenur Doğru ve Kadri Aksoy’un oluşturdukları e-postada 63 sokak sakininin de imzası var. Fotoğraflar üzücü duruma şahit. Dolayısıyla; iddia doğruysa gerçekten çok yazık…
RAHATSIZ OLDUĞU ŞEYE BAKIN!
Şöyle ki; kentimizdeki reklam panolarına olan talebin yüzlerce belki de binlerce kat fazlasını uygulamalı şekilde duraklarda görüyor olmanın heyecanı içindeyim! Çünkü BURULAŞ belediye otobüs durağı kabinlerinde; duyuruları, reklamları, iş başvurularını ya da sanatsal oluşumları paylaşmak kontrolden muaf olduğu gibi hem de ücretsizdir!
HAREKET SAATİ OLSAYDI...
Bu yazdığımın aksi olmuş olsaydı bunları göremezdik herhalde! Ancak gönül isterdi ki keşke durak kabinlerine otobüslerin hareket saatlerini ve otobüslerin izleyeceği güzergâhları belirten çizelgeler de asılmış olsaydı. Gel vatandaş gel, sen de gel. Bir şeyler paylaş!
MUHTARIN DERT ETTİĞİNE BAKIN
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, “Ben de dert ediyordum ‘beni görmüyorlar ve duymuyorlar’ diye” diyor ve şikâyetini bakınız nasıl anlatıyor, özetimle: “Osmangazi Belediyesi’nin duvarına ait olan mermerleri yıllardır kırık vaziyette olmasına rağmen görmüyorlar. Hemen girişinde bulunan zemindeki ağaç yuvası yağmurda çamur, normal günlerde çukur; ilgilenmiyorlar. Vatandaş oraya girmemek için ‘U’ yaparak geçiyor ve başkanlar rahatsız olmuyor! Oysaki böylesi basit sorunlara çözüm sunulmaması manidardır. Ben de dert ediyordum ‘beni görmüyorlar ve duymuyorlar ‘Çekirge’mize ilgi yok’ diye! Saygılarımla.”
AH ŞU BİSİKLET YOLLARI
Ölüm tehlikesi olsaydı kuşlar yuva yapar mıydı?
Hürriyet Bursa gazetesi okurumuz olan esnaf Düzgün Tuncelili, “Buyurun sizi de beklerim çaya” diyor ve ekliyor:
“Yıllardan beri UEDAŞ’ın sorumluluğunda olan aydınlatma direklerindeki eksik olan klemens kapakları için “Ölüm tehlikesi var. O kapakları neden tamamlamıyorsunuz?” diye dikkat çekmeye çalışıyorsunuz ya... İşte bu hususta gereksiz panik yapıp kendinizi boş yere yorduğunuzu düşünüyoruz! Mesela bakınız bu direğin de klemens yuvası yok. Sizin hatırınız kırılmasın diye yuvanın üzerinde “dikkat ölüm tehlikesi” yazılı plaka asılıydı!”
UEDAŞ MÜSAADE ETMEZDİ!
“Hem öyle olsaydı buradaki klemens yuvasının içine kuşlar yuva yapar mıydı hiç? İnanmazsanız gelin yuvayı görün. Yoksa dediğiniz gibi bu yuvalarda gerçekten ‘ölüm tehlikesi’ olmuş olsaydı; misyonuyla, vizyonuyla, başarı ödülleriyle, kalite belgeleriyle gazetelerde sürekli adı geçen UEDAŞ bu duruma müsaade verir miydi? Ayrıca şahsım olarak ben bu oluşuma izin verdikleri için UEDAŞ’a teşekkür ediyorum!”
HASRET KALMIŞTIK!
“Keza şehrimizde börtü böceğe ve kuşa da hasret kalmaya başladık. Ben de çayımı kaptığım gibi Nilüfer ilçesinde bulunan Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki kuş yuvalı aydınlatma direğinin yanına gittim. Klemens kapağı önüne oturdum. Çayımı yudumluyorum. Buyurun sizi de beklerim. Gece daha da heyecanlı oluyor, bunu da ayrıca belirmek isterim! Bu esnada öyle denildiği gibi kapağın üzerinde de asılı olan ‘ölüm tehlikesi’ yazısına rağmen kuşlar gelip tam da oraya yuva yaparlar mıydı? Kuşlar canını yolda bulmadı ya. (!)”
Düzgün Tuncelili, gelirim elbette. Ancak bisiklet yoluna oturmamak şartıyla. Başka bir kuş yuvalı klemens kapağı önünde yudumlayalım çaylarımızı!
NE SAAT DÜZELTİLDİ NE PASI GİDERİLDİ
OKURLARIMIZDAN olan Sanem Sertay şikayetini şöyle diye getiriyor: “Nilüfer Belediyesi önünde bulunan saatin yanlış zaman dilimini gösterdiğini ve yine orada bulunan heykele ait olan kaidenin paslandığı için çirkin görüntü oluşturduğunu çok kez yazmış olmanıza rağmen; ne saat düzeltildi ne de heykelin pası giderildi! Bilginiz olsun istedim. Sevgilerimi sunar, işlerinizde kolaylıklar dilerim.”
OLSA DÜZELTİRLERDİ!
Sanem Sertay, teşekkür ediyorum. Şunu anladım ki orada ne öyle bir saat var, ne de heykel! Topluca halüsinasyon görüyoruz sanırım! Aksi olsaydı ortalama her üç ayda bir siz kıymetli okurlarımızdan gelen aynı şikâyeti okumazdım. Çünkü ardı arkası kesilmeden aldığı ödülleriyle Bursa’da en çok konuşulan Nilüfer Belediyesi bu duruma elli kere müdahale ederdi. Bize geçmiş olsun!
BU TARİH BİZİM TARİH
ADININ açıklanmasını istemeyen kamu çalışanı özetimle şöyle diyor: “Mudanya’da bulunan Mudanya Mütareke Evi Müzesi’ne (11 Ekim 1922 tarihinde TBMM Hükümeti ile İhtilaf Devletleri arasındaki Türk-Yunan savaşına son veren ateşkes anlaşmasının imzalandığı ve işgalci güçlere karşı zafer kazanılan yer) giriş için ödenen 10 liranın alınmamasını rica ediyorum. Mesela 5 nüfuslu bir aile için 50 lira cidden yüksek meblağ. Bu tarihim bizim tarih. Kendi tarihimizi görmek ve incelemek parayla olmamalı?”
DERT YANMAYIN
Selamlar. Mutlu olmaya bakın lütfen! Keza; tarihi mekân denince akla ilk gelecek olan adresin Topkapı Sarayı olacağını düşünüyorum. Buraya girişi ücreti (Giriş, Harem ve Aya İrini olmak üzere) kişi başı toplamda 230 liradır. Dert yanmayın, 10 liraysa öpün de başınıza koyun!
BAŞ AĞRISI YAPAN UYKU
OKURUMUZ olan Osman Uyar, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi 3 numaralı BBOİ karşısında ikinci kış uykusunu bitirecek olan trafik işaret levhalarının uyandırılmasını rica ediyorum. Çünkü fazla uyku baş ağrısı yapar da!”
ISKARTA OLUYORLAR!
Gerçekten de yapıyor Osman Uyar. Her noktada benzeri yüzlerce ıskarta edilmiş işaret levhası var. İşin ilginç yanı bunlar ilgiden uzak yetkililerin umuru değil. Ama bizim umurumuzda. Çünkü o levhalar da bizlerin parasıyla alınmaktadır. Sizleri bilemeyiz ama bizler çok zor kazandığımız paraların çöpe atılmasına razı gelecek kadar zengin değiliz!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
SORUMLU OLMAMASINA RAĞMEN İLGİLENDİ
“PTT diyor Türk Telekom, Türk Telekom diyor PTT başlıklı yayımımızda “... bölüm, şube, müdürlük, başkanlık gibi ayrımcılık yapmadan sahiplenen ve sorunun giderilmesi için her kapıyı çalan PTT Tanıtım Medya Daire Başkanı Gökhan Tuncer’in neticesine kavuşturacağına inanarak... Başkan Tuncer, milli servetimize sahip çıkan yok, hesabını sorun lütfen...” demiştim.
TUNCER ARADI VE...
Yayımımızla birlikte aynı gün içinde Başkan Gökhan Tuncer tarafınca arandım. Tuncer’in: “... Sorunun muhatabı Türk Telekom olmakla birlikte Büyük Komutan Atatürk’ün “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır” sözüyle bakarız biz konulara. Yeter ki gücümüz nispetinde olacak işleri duyalım, bilelim ve görelim... Türk Telekom ile görüştüm. Haklı şikâyetinizde bahsi geçen sorunun bugün giderileceği hususunda sizi temin ederim. Ayrıca iş bitim neticesi size de bildirilecektir. Bu ülke hepimizin...” diyerek yapmış olduğu açıklamasının ardından gün içinde direğin kaldırılarak (Mudanya/Yörükali) oluşması muhtemel çok ciddi zayiatların önüne geçildiği bilgisini aldım.
ELLERİNE SAĞLIK
Bizi yanıltmadınız Tuncer Başkan. Teşekkür ediyorum. Ayrıca o karlı havada işi neticesine kavuşturan emekçi kardeşlerim; emekleriniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum.