Olanları ben de anlamış değilim...

Okurlarımızdan Tofaş (Fabrika) çalışanı Fatih Çetinbilek, özetimle şöyle diyor:
“Onlarca ısrarcı yayımınıza rağmen Yunuseli Mahallesi Kutlukbey Caddesi (ÇÖPLÜKBEY) üzerine tonlarca çöp boşaltılmaya devam ediyor. Çöplükte yaşamak bir kadermiş! Onu anladım anlamasına da… Yine tarafınızca yayımlanan “Osmangazi Belediyesi ekipleri çöpleri toplamıştır. Atanlara göz açtırılmamaktadır. Alan 7/24 kontrol altına alınmıştır. Drone ile denetimler yapılmaktadır. En ağır cezalar kesilmektedir…” açıklamaları aktarıyorsunuz ya işte işin bu kısmını anlamıyorum! Koskoca belediye nefesini alıp verdiği şehrin yeri yok sayan, yasaları ve kuralları tanımayan üç beş saygısızın, hakkından gelemiyor mu? Geliyorsa bunlar ne? Geldik diyorsa da olanlar ne?”
Açıkçası olan biteni ben de anlamış değilim Fatih Çetinbilek. Gelen açıklamalar Osmangazi Belediyesi’nin e-posta adresinden geliyor. Üstelik her biri de antetli baskıyla… İnanın şüphe etmeye başladım artık. Acaba açıklamalar sahte bir adresten mi geliyor yoksa? (!)
Nilüfer Belediyesi duy sesimizi
Adının açıklanmasını istemeyen bir banka müdiresi ve Hürriyet Bursa gazetesi okuru: “Nilüfer ilçesi sakiniyiz. 23 Nisan Mahallesi Karacaoğlan Caddesi ile 244. Sokak arasında 245. Sokak kesişim noktası arasında kalan devasa boş alan var. Bu alanın özellikle çocuk parkı olması yönünde ya da ağaçlarıyla oturma, banklarıyla, spor aletleriyle donatılması hususunda onlarca kez ilgililere müracaatlarımız oldu. Hatta talebimizin değer bulması anlamında Başkan Turgay Erdem’e ulaşmayı dahi denedik. Ne başkana ulaşabildik, ne de derdimizi anlatabildik. Manzara ortada… Bir Nilüferli olarak böylesine müsait alanın belediyemizin ilgi alanına girmemiş olmasına akıl sır erdiremiyoruz. Nilüfer Belediyesi duy bizi!”
ÖNERİ ÇOK MAKUL
Kıymetli Nilüfer Belediyesi. Bunca yıl orası neden değerlendirmemiş bunu bilemeyiz. Ancak müdire hamının önerisi cidden çok güzel. Malum, 14 gün sonra dünyada hiçbir ülkede olmayan ve Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusumuza ve de çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız. Yani bizim değerlerimizden birisi olan ‘23 Nisan’ ismini yaşatan mahallemizde çocuklarımızı mutlu edecek çalışmaların başlamasını görmek hepimizi mutlu edecektir...
Geceleri kamp yaparız!
Hürriyet Bursa gazetesi okuru çevre mühendisi Aysun Uzayan, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Taşkapı Caddesi üzerindeki (Nalbantoğlu Kapalı Çarşı girişi karşısı) kaldırım yakın zaman öncesi boyanmıştı. Boyanın uzun ömürlü olmayacağı ve ardından da çirkin bir iz bırakacağı belli olsa da en azından şimdilik fena durmadı! Yerler boyandı sonra bir esnaf kaldırımın üzerine çadırı çaktı! Böyle bir özgürlük varsa diğerleri de birer çadır diksin. Bari geceleri gelir kamp yaparız!”
Yanlışları ihbar ediyoruz da...
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuzun; Yıldırım ilçesinde Yeşil Mahallesi Pilavcı Aralığı Sokak No. 12 de kaçak inşaat olduğunu, bunu da CİMER ve Yıldırım Belediyesi’ne yazılı olarak ihbar ettiğini bildiren şikâyetini aldım. Ancak ihbarının değer görmediğini iddia eden okurumuz; “Bize ‘yanlışları ihbar edin’ diyorlar. Biz de ediyoruz ama ihbarımızı önemsemiyorlar” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Büyükşehir çalışıyor dilenciler bitmiyor
Büyükşehir Belediyesi’nce tarafıma yapılan açıklamayı olduğu gibi aktarıyorum; “Sayın Muhammet Kösle, 22 Mart 2022 tarihinde köşenizde yayınlanan ‘Dilenci istilası var’ başlıklı konu ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde, zabıta ekipleri tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesine istinaden yıllık, aylık planlı denetimler ve şikayet durumuna göre plansız denetimler etkin bir şekilde yapılmaktadır. Bu çerçevede; 2020 yılında 3921, 2021 yılında 6135 ve 2022 yılında üç aylık sürede 1627 olmak üzere toplam 11683 denetim yapılmıştır. Bu denetimlerde; 2873 bölgeden uzaklaştırılma, 6508 denetimde olumsuzluğa rastlanılmamış, 2198 denetimde önleyici tedbir alınarak olumsuzluğa izin verilmemiş, 104 denetimde ise yukarıda belirtilen yasa çerçevesinde işlem yapılmıştır. Bu çerçevede , Belediyemiz girişimi ile çocuk dilenciler İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü çalışma programına göre müşterek çalışmalar halen yapılmaktadır. Daire Başkanlığımızca belirlenen yıllık ve aylık planlar doğrultusunda (İnsanların yoğun olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere) denetimlerimiz devam edecektir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi. Kolay gelsin diyeceğim de bu nasıl kolay olacak; işte orası muamma. Mantar gibi sarmışları kentimizi mübarekler!
Olanları ben de anlamış değilim...
Okurlarımızdan Tofaş (Fabrika) çalışanı Fatih Çetinbilek, özetimle şöyle diyor:
“Onlarca ısrarcı yayımınıza rağmen Yunuseli Mahallesi Kutlukbey Caddesi (ÇÖPLÜKBEY) üzerine tonlarca çöp boşaltılmaya devam ediyor. Çöplükte yaşamak bir kadermiş! Onu anladım anlamasına da… Yine tarafınızca yayımlanan “Osmangazi Belediyesi ekipleri çöpleri toplamıştır. Atanlara göz açtırılmamaktadır. Alan 7/24 kontrol altına alınmıştır. Drone ile denetimler yapılmaktadır. En ağır cezalar kesilmektedir…” açıklamaları aktarıyorsunuz ya işte işin bu kısmını anlamıyorum! Koskoca belediye nefesini alıp verdiği şehrin yeri yok sayan, yasaları ve kuralları tanımayan üç beş saygısızın, hakkından gelemiyor mu? Geliyorsa bunlar ne? Geldik diyorsa da olanlar ne?”
Açıkçası olan biteni ben de anlamış değilim Fatih Çetinbilek. Gelen açıklamalar Osmangazi Belediyesi’nin e-posta adresinden geliyor. Üstelik her biri de antetli baskıyla… İnanın şüphe etmeye başladım artık. Acaba açıklamalar sahte bir adresten mi geliyor yoksa? (!)
Nilüfer Belediyesi duy sesimizi
Adının açıklanmasını istemeyen bir banka müdiresi ve Hürriyet Bursa gazetesi okuru: “Nilüfer ilçesi sakiniyiz. 23 Nisan Mahallesi Karacaoğlan Caddesi ile 244. Sokak arasında 245. Sokak kesişim noktası arasında kalan devasa boş alan var. Bu alanın özellikle çocuk parkı olması yönünde ya da ağaçlarıyla oturma, banklarıyla, spor aletleriyle donatılması hususunda onlarca kez ilgililere müracaatlarımız oldu. Hatta talebimizin değer bulması anlamında Başkan Turgay Erdem’e ulaşmayı dahi denedik. Ne başkana ulaşabildik, ne de derdimizi anlatabildik. Manzara ortada… Bir Nilüferli olarak böylesine müsait alanın belediyemizin ilgi alanına girmemiş olmasına akıl sır erdiremiyoruz. Nilüfer Belediyesi duy bizi!”
ÖNERİ ÇOK MAKUL
Kıymetli Nilüfer Belediyesi. Bunca yıl orası neden değerlendirmemiş bunu bilemeyiz. Ancak müdire hamının önerisi cidden çok güzel. Malum, 14 gün sonra dünyada hiçbir ülkede olmayan ve Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusumuza ve de çocuklarımıza hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacağız. Yani bizim değerlerimizden birisi olan ‘23 Nisan’ ismini yaşatan mahallemizde çocuklarımızı mutlu edecek çalışmaların başlamasını görmek hepimizi mutlu edecektir...
Geceleri kamp yaparız!
Hürriyet Bursa gazetesi okuru çevre mühendisi Aysun Uzayan, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Taşkapı Caddesi üzerindeki (Nalbantoğlu Kapalı Çarşı girişi karşısı) kaldırım yakın zaman öncesi boyanmıştı. Boyanın uzun ömürlü olmayacağı ve ardından da çirkin bir iz bırakacağı belli olsa da en azından şimdilik fena durmadı! Yerler boyandı sonra bir esnaf kaldırımın üzerine çadırı çaktı! Böyle bir özgürlük varsa diğerleri de birer çadır diksin. Bari geceleri gelir kamp yaparız!”
Yanlışları ihbar ediyoruz da...
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuzun; Yıldırım ilçesinde Yeşil Mahallesi Pilavcı Aralığı Sokak No. 12 de kaçak inşaat olduğunu, bunu da CİMER ve Yıldırım Belediyesi’ne yazılı olarak ihbar ettiğini bildiren şikâyetini aldım. Ancak ihbarının değer görmediğini iddia eden okurumuz; “Bize ‘yanlışları ihbar edin’ diyorlar. Biz de ediyoruz ama ihbarımızı önemsemiyorlar” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Büyükşehir çalışıyor dilenciler bitmiyor
Büyükşehir Belediyesi’nce tarafıma yapılan açıklamayı olduğu gibi aktarıyorum; “Sayın Muhammet Kösle, 22 Mart 2022 tarihinde köşenizde yayınlanan ‘Dilenci istilası var’ başlıklı konu ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde, zabıta ekipleri tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. Maddesine istinaden yıllık, aylık planlı denetimler ve şikayet durumuna göre plansız denetimler etkin bir şekilde yapılmaktadır. Bu çerçevede; 2020 yılında 3921, 2021 yılında 6135 ve 2022 yılında üç aylık sürede 1627 olmak üzere toplam 11683 denetim yapılmıştır. Bu denetimlerde; 2873 bölgeden uzaklaştırılma, 6508 denetimde olumsuzluğa rastlanılmamış, 2198 denetimde önleyici tedbir alınarak olumsuzluğa izin verilmemiş, 104 denetimde ise yukarıda belirtilen yasa çerçevesinde işlem yapılmıştır. Bu çerçevede , Belediyemiz girişimi ile çocuk dilenciler İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü çalışma programına göre müşterek çalışmalar halen yapılmaktadır. Daire Başkanlığımızca belirlenen yıllık ve aylık planlar doğrultusunda (İnsanların yoğun olarak bulunduğu bölgeler başta olmak üzere) denetimlerimiz devam edecektir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi. Kolay gelsin diyeceğim de bu nasıl kolay olacak; işte orası muamma. Mantar gibi sarmışları kentimizi mübarekler!