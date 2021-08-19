O korku tüneli öyle bir yerde ki…

Bursa Kestel Dudaklı İlkokulu önündeki Atatürk kaidesinin üst bölümünü oluşturan Atamızın büstü kırılmıştı! İçi çöplük, yanı rezalet tabanı da atık toplama alanı gibiydi. Üstelik bırakın Türkiye’yi Amerika, Japonya, Hollanda, Belçika, Avustralya, İtalya, İsrail, Küba, Meksika, Şili gibi onlarca yabancı ülkede büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri pırıl pırıl duruyor ve saygı duyuyor. (İnanmayan internetten baksın)
Hele Küba gibi adından sıklıkla bahsedilen kurallar ülkesinde Atatürk’ten başka hiçbir yabancı devlet adamının ülkede heykeli yok…
BURSA GİBİ BİR İLDE...
Sonra orduların harekât planlarını hazırlayıp yöneten, ülkemizi düşmanlardan temizleyen bizzat sahada bulunan ve zaferler üstüne zaferler kazandırıp bizlere cennet vatanımızı tekrar sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline böyle yapılsın… Sonra da bu kimsenin dikkatini çekmesin! Hem de Bursa gibi bir ilde… Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum!
Harikasınız siz harika!
Okurlarımızdan Ali Demirtaş, diyor ki: “Akçam ve kızılçamın diyarı olan Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney Mahallesi (Köy) yerlisiyiz. 27 kuşaktır Dağgüneyliyiz. Son yıllarda tamamen kaderine terk edilen mahallemizde yaşları oldukça ilerlemiş büyüklerimizden başka yaşayan kalmadı.
Biz de Nilüfer ilçesinde ikamet ediyoruz. Ancak her hafta sonu mutlaka gideriz terk edilmiş can köyümüze. Köyümüzün en güzel hizmetlerinden birisine değinmek istiyorum. Belediyeye ait hiçbir toplu taşıma aracının gelmediği köyümüzde iki tane kapalı belediye otobüs durağı hizmetimiz var.
“Nilüfer ilçesindeki bir işletmenin sahibi olan ve son yıllarda canice işlenen kadın cinayetleriyle gündemlerimizden hiç düşmeyen cinsiyetin temsilcilerinden olan kadınlardan biriyim. Buna değindim çünkü çok yerde değerimiz yok maalesef. Köşeniz vasıtasıyla acımıza bir kez daha değinmiş oldum teşekkür ediyorum. Gelelim şikâyetime… Barış Mahallesi İstikbal Sokak AS. Deniz Apartmanı Duygu Çiçek önüne denk düşen kaldırımdaki kuyunun durumu ne olacak? Birileri zarar ve ziyan görmesin diye kuyunun etrafına koyduğum saksıları koymasam ne olurdu acaba? Merak ediyorum da! Bu esnada buradan Başkan Turgay Erdem’in dahi geçmiş olacağını düşünüyorum. Elbette beraberinde onlarca belediye yetkilisinin de… Şimdi geleyim asıl konuma. Kuyuya alışmamız biraz zaman almış olsa da alıştık işte. Kuyumuz fena da olmadı aslında. Çöp kutusu olarak kullanıyoruz! Belediyemizden bir ricamız var. Saksıdaki çiçekleri sulamamız konusunda desteklerini rica etsek; olur mu? (!)”
Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine!
Her şeyi belediyeden beklemeyin melisa dikmeyi de ihmal etmeyin!
Adını ‘Haydar Yangitti’ olarak yazmamamı rica eden bir kamu çalışanı, özetimle: “Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü girişindeki sivri ve keskin uçlu taşlarla hizmetlerimize sunulan konforlu yürüme yolunun akıbeti ne olacak? Yazık günah. Burasını her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Belediyemiz uyuyor mu? Osmangazi Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz!” Değerli memur kardeşim, hep diyorum. Her şeyi belediyemizden beklemeyin lütfen. Üç – dört çuval deniz kumu doldurup çakıllı alanın üzerine dökseniz taşların sivriliği ve keskinliği ortadan kalkar sanırım. Çok mu zor dört çuval kumu doldurup dökmek? Bu esnada orada kedi bol… Kumu kullanacaklardır. Koku oluşumunu önlemek için de kaldırım kenarına melisa ekin!
Ferdi Tayfur’a şikâyet edin!
Yazının noktasına dahi müdahale etmedim. Buyurun hep birlikte okuyalım:
“Merhaba Muhammet Bey. Ben Ayşe Yener 2 çocuk annesi bir ev hanımıyım. Aslen Bursalı olsak da eşimin işi gereği İstanbul’da ikamet etmekteyiz. Geçen günlerde gezmek için Budo vasıtası ile Mudanya’ya geldik. En son yapılan sahil düzenlemesi sonrası ilk gelişimizdi. Yeni yapılan sahil bandında yürüyelim dedik ve akabinde edindiğimiz acı izlenimlerimizi köşeniz aracılığı ile vatandaşlara duyurmak istedik. Gidecek olanları şimdiden uyaralım; eğer bizim gibi bebek arabası ve küçük çocukla yürümek isterseniz yandınız! Yer yer kırık, yer yer kopuk, yer yer ise tuzaklı zeminde 5 yaşındaki çocuğumun ayağı, kopmuş zemine takıldı ve çok kötü düştü."
"Engelli parkur misali sık aralıklarla konulan anlamsız basamaklar bebek arabasındaki bebeğim ile bize zor anlar yaşattı. Her şeye rağmen bugün de hatıra kalsın diye fotoğraf çekilmek için destek aldığımız demirlerin pası kıyafetlerimizi boyadı. Sinirlerimiz bozulmuş halde oradan uzaklaşmaya çalışırken sağlam gibi gözüken zemindeki parça üstüne basmamızla adeta şahlandı ve çocuğuma çarparak tekrardan düşmesine sebep oldu."
Şikâyetlerden bazıları da şahsımca oluşturulmuştu. Şimdi biz diyoruz ki yollarımızda kaldırımlarımız yok gibi. Olanları da türlü açgözlülerin işgali altındadır! Bu bahsettiğim işgallerin çözülmesi CIA olayını çözmek gibi zor, bunu da biliyoruz! Ancak Allah rızası için Güzelyalı Mahallesi Altunkum Caddesi sıfatı eklenen bu kaldırımlara birazcık ilgi gösterin. Merhamet ve vicdanınız varsa buralara uğrayın! Kaldırımlarımız arsız sarmaşıklara, zakkum çalılarına, ağaçların yabanileşmiş fışkın dikenlerine lebalep teslim olmuş durumdadır. Aralarında da yüzlerce içecek şişesi, evsel ve kimyasal çöpler bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ‘sorumlusu Mudanya Belediyesi’dir’ Mudanya Belediyesi de ‘sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir’ diyor. Paslaşmayı bırakın gol atın gol... Malum bu yıl olimpiyatlarda tarih yazdık, tarih... Bizleri gururlandıran genç kardeşlerimizi candan kutluyorum. Dünya bizi konuşuyorken yine diyorum bari siz de bir gol atın gol!” diyor.
Cadde ortasında direk olur mu?
Okurlarımızdan emekli gazeteci Levent Kaya, özetimle bakınız ne diyor: “Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi İlkokul Çıkmazı’nda tam da ana cadde üzerinde bulunan ve ıskarta elektrik panosunu da kaçak kiracı olarak barındıran elektrik direğinin burada bu vaziyette hizmete sunulmasının gerçekten trajikomik olduğunu, beraberindeki riskleri onlarca kez sorumlusu UEDAŞ’a bildirdik! Ancak UEDAŞ bizi muhatap dahi almıyor! Haklı talebimizi duymazdan ve görmezden geliyor. En son olarak da geçtiğimiz hafta salı günü bu direğe bir araç. Bizler bu direği burada is-te-mi-yo-ruz! UEDAŞ’ı görevlerini yapmaya davet ediyoruz!”
Levent Kaya, çay ve kahve olan davete bile gitmiyor UEDAŞ! Benden söylemesi...
Çöp kutusu nerede?
Okurlarımızdan olan Niyazi Yılmaz Türk bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz hafta köşenizde Kestel Belediyesi Dudaklı Mahallesi’ndeki meydanında bulunan bozuk saate dikkat çekmiştiniz. Teşekkür ediyoruz. Ancak daha da önemli bir konu var ki o saate on beş metre mesafede, Gül Sokak ile Zünbül Sokak birleşim noktasında kalan göçtü göçecek olan ev her gün bir yerlerinden bir parçasını aşağıya düşürüyor. Bizler birilerimizin canı yanacak diye korkuyoruz. Konuyu muhtarlığımız da dahil olmak üzere belediyemize de ilettik. Hem de kaç kere... Ancak yetkililer üzerlerine düşen vazifeleri yapmıyor! Şunu sormak istiyorum. Bu viranlık birinin canına mal olduktan sonra mı geleceksiniz acaba?”
7/24 KONTROL VAR AMA...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Ezgi Saklıköy özetimle bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz haftaydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan özel halk otobüsüne binmiştim. Özel halk otobüsünün birinci koltuklarının önünde bulunan tutunma aparatının kırık olduğunu gördüm. Buraya birisi yaslanmış olsa oturan kişilerin kucağına düşerdi. Oturan kişiler de kalkmak için buradan destek almaya kalksa aparat elinde kalırdı. Bunların kontrolü yapılmıyor mu? Teşekkür ediyorum.”
Ezgi Saklıköy, öyle bir şey olamaz. Çünkü 7/24 kontrol var BURULAŞ’da!
BİRAZ ZAHMETLİ!
Yamalı, patlaklı, çatlaklı, tozlu, engebeli, engelli, saplamalı gibi yollarımıza da kaldırımlarımıza da alışkınız. Olmazsa olmazımızdır. Hatta benzeri durumları görmesek hasta dahi olabilirdik!
Ancak Akçalar’da mahalle ortasında bir köprü gördüm ki akıllara şenlik! Sağı uçurum, solu uçurum. Ne koruyucu bariyer var ne de uyarıcı tabela…
Bi’şey diyeyim mi? Bu köprünün benzerini asırlar önceki dönemleri anlatan filmleri izlerken dahi görmedim. Bakalım daha neler göreceğiz!
MESAİ SAATİ BİTİYOR VE…
“Köyümüzde var olan onlarcası çözüm bekleyen sorunumuzun sizler sayesinde giderildiğini memnuniyetle takip etmekteyiz. İyi ki varsınız. Sağ olunuz var olunuz. Geçtiğimiz ayki (07 Temmuz GURURLA HİZMET EDİYOR) köşenizde, köyümüzdeki ilköğretim okulu önünde yıllardır uyku sendromundan çıkamayan beton direğe yönelik olarak şikayetimizi yayımlamıştınız ya… İşte o direğin sahibi olan UEDAŞ, (Gerçek sahibi bizleriz. Bunu da hatırlatmak isteriz!) halen gelecek! Zahmet edip de gelmeye karar verirse UEDAŞ, on yıldır derdimizi anlatmayı başaramadığımız elektrik trafosu hurdalık otoparkına da bi’el atsınlar! Adresi ben veririm. Merak ederler de sorarlarsa telefon numaramı veriniz Muhammet Bey lütfen. İşleriniz rast gelsin. Saygılarımızla.”
Bakalım UEDAŞ merak edip numaranızı isteyecek mi? Nasip diyelim Berkan Sancar!
VAH BURSAM VAHHH…
Şimdi dikkat lütfen! Güzelyalı Mahallesi meydanında bulunan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin kaidesine bizlere ders ve nasihat olan sözlerinden birisi olan “Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” yazımak istemişler. Anvak bu kıymetli söz, kaidede “Cumhuriyeti biz kırduk onu yaşatak sizlersiniz” diye yer almış. Böyle önemli bir sözün tam olarak yazılmamış olması bir noktanın eksikliğinin dahi kabul görmediği günümüzde bence hiç de yakışık alan bir durum değil. “Kaidele
Ayrıca kaidenin sağında ve solunda bulunan çiçek yuvalarının çöplük olarak kullanılmasındaki ahlaksızlık için de bir şey diyemiyorum!
KAPRİSLİ SU MAZGALI!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan iş insanı Nazlı Gençtürk: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Selvili Cadde üzerinde bulunan yağmur suyu mazgalı sel halinde gelen yağmur suyunu kabul etmiyor. Yağmur suyu mazgalının bu kaprisi kime acaba? (!)” diyor. BUSKİ’nin dikkatlerine…
BİR YIL OLDU DA…
Geçtiğimiz haftaydı. Turistik ve tarihi adreslerimizden birisi olan Gölyazı Köyü’ne (Yeni tanımıyla Nilüfer ilçesinin mahallesi) gittim. Gitme sebebime gelince; son dönemlerde Gölyazı ile alakalı olarak aldığım şikâyetlerin doğruluğunu bizzat görmekti. Malum bu güne kadar hiçbir konuyu bizzat görmeden asla yayımlamadık. Amacımız siz kıymetli okurlarımıza zerre de olsa kesinlikle yanlış haber aktarmamak ve dosdoğru gazeteci olarak anılmaktı.
Bu manada bir Bursalı olarak belki biraz komik olacak ama ilk kez gittiğim Gölyazı’da gördüklerim karşısında da şoke oldum!
GÜZELDEN YANA BİR ŞEY ARADIM
“İl dışında görev yapan kızım senelik iznini kullanmak üzere memleketi olan Bursa’mıza gelmişti. Yani onu ailesiyle birlikte olacaktı. Ailecek yürüyüş yapıyorduk. Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kavakdibi Sokak’ta Besaş Halk Ekmek satış mağazası önüne gelmiştik ki kızımın işaret ettiği merdiven tutamağı bağlantısı olan demir yana doğru ok gibi fırladı.
‘KAMERAYA BAKABİLİRLER’
O esnada basamaklarda yürümekte olan kızımın göğüs ve karın bölgesine doğru savruldu. Kızım bir adım daha önde olmuş olsaydı yemin ederim ki yüzde yüz çok ciddi zarar oluşurdu. Allah’ın işine bak. Durup dururken sen bağlantı noktasından kop ve gel bizi bul! Başta kızım olmak üzere hepimiz çok korktuk. Çok ama çok kıymetli yetkililer(!) olayı senaryo olarak değerlendirecek olurlarsa; o civarda güvenlik kameraları vardır.
‘AYIPLARINI İZLESİNLER’
Ana haberlere çıkacak kadar önem arz eden ayıplarını izlesinler. Belki utanırlar; ‘bizim denetçiler sanırım iş yapmıyorlar’ diye dertlenirler! Olay günü 12 Temmuz saati de 18.41 Bir adımla kurtulduğumuz kalitesiz hizmetten kaynaklanan anlık dehşetimizin hesabını yarın huzuru mahşerde isteyeceğiz.”
MÜDAHALE ETMEDİKLERİNE GÖRE...
Kıyıdan 10-15 metre civarı açıktaki iki kadının boğulmak üzere olduğunu gördük. Derken denize iki kişi atladı. Boğulmak üzere olan kadınları kıyıya taşıdılar.
BİRDEN DERİNLEŞİYOR
Daha sonra bu iki kahramanın oradaki balıkçı limanında görevli olan kardeşlerimiz olduğunu öğrendim. Faciadan kıy payı dönmek böyle bir şey olsa gerek... Olayı soruşturdum. Deniz suyu bir noktadan sonra aniden 4-5 metre birden derinleşiyormuş. (Longuz) Hatta her yıl tam da longuz noktasında birçok kişi boğularak can veriyormuş. Vatandaşların, bu tehlikeli alanda denize girilmemesi için alanın çevrilmesi konusunda yetkililere onlarca müracaatı olmuş ama bir sonuç alamamışlar!
TEDBİR ALINMALI
Mevzu cidden çok önemli. Biz olanları seyrederken dahi şoka girdik. Bir de o anı yaşayanları düşünüyoruz da... Tedbir almak yetkililerin vazifesidir. Lütfen tedbirlerinizi uygulayınız, uygulatınız! Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bursa sahillerinin 115 kilometrelik kıyı bandının da sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’nin önemlerine...
ORMANI AYAKLARINIZIN ALTINA GETİRMİŞLER!
“Uludağ’a her çıkan kişinin karşısına çıkan ve mutlak suretle gördüğü milyonluk pardon, viranlık villaların durumu ilgilileri rahatsız etmiyor mu acaba? Adresi vermeye gerek var mı bilemiyorum.
Çünkü burasının da artık meşhur olduğunu düşünüyorum! Çekirge’ye giriş ya da Çekirge’den çıkışta ilk karşınıza çıkan eser! Dağ esintisi mübarek! 15 yıldır bu vaziyette. Madde bağımlıları ve çirkin işler yapanların yuvası oldu.
Şahsım olarak ben çok utanıyorum. Bu nasıl bir değersizlik anlamadım gitti’
YOĞURULACAK KIVAMA GELDİ!
İçeriğinde BURULAŞ’a bir öneride bulunmuştum. Önerimde de “Bir istasyonluk mesafede seyahat edenle otuz sekiz istasyon seyahat eden yolcu aynı parayı ödemesin. Validatör diye tanımlanan sistemi oluşturun. Yolcu, istasyonunda indiğinde hesap edilecek para iadesini kartına yükletsin...” demiştim.
1’LE 38 ARASI FARK YOK!
Daha sonra BURULAŞ: “Gereği yapılacaktır...” açıklamasından kısa bir süre sonra bu hizmeti vermişti. Olması gereken buydu. O vakit teşekkürlerimi iletmiştim BURULAŞ’a ve o dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye. Ve şimdi... Bu sistem sessiz sedasız iptal edildi. Yani 38 istasyon sonra metrodan inen yolcu belirli olan ücreti öderken bir istasyon sonra inen yolcu da aynı ücreti ödemeye mahkum edildi...
SÜS OLARAK KALDI!
Validatör sistemini kontrol eden makineler de süs olarak kaldı maalesef. Pardon, müzeye kaldırılacaksa şayet bu tespitim için özür dilerim! Ücret iadesi için makineye giden her yolcu hüsrana uğruyor artık. Oysaki metroyu en çok kullanan kişiler öğrenciler ve gelir düzeyi düşük olan kişilerden oluşurken... Oldu mu bu şimdi BURULAŞ!
HANGİ REKLAMI OKUTSAK OTOBÜS GELİR?
Geçtiğimiz hafta köşemde İlker Çelikcan Hastanesi’nin temizliğiyle alakalı bir e-postayı yayımlamıştık. Çok da sevinmiştim bu e-postaya…
Derken iki gün önce Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi Nilüfer 6 Nolu Çalı Aile Sağlığı Merkezi önünden geçiyordum ki sağlık merkezinin önünde dağılmış kaldırım dikkatimi çekti birden; ve sağlık merkezinin etrafını şöyle bir dolaşayım dedim. Keşke dolaşmasaydım!
Gördüklerim karşısında hem çok utandım hem çok üzüldüm. Sağı, solu, önü ve arkası The Walking Dead dizisindeki terk edilmiş evler gibi. Bir tek aylaklar eksikti! Geçen hafta böyle; bugün böyle…
Aklıma ‘şikâyetlerinizi bize memnuniyetlerinizi dostlarınıza’ söyleyin sözü gelse de şikâyetlerimi söyleyemedim sağlık merkezi yönetimine! Memnuniyet kısmına gelince bilemedim ne desem! Birden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz geldi aklıma. Bir aksaklık var burada ama…
Ani hareketten kaçınsın ve korse taksın!
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı, özetimle: “Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi B 201 Sokak birleşim noktasındaki DUR levhası altı aydır eğik vaziyette duruyor. Romatizmal bir rahatsızlığının olduğu düşünüyorum! Tedavisi için ne yapalım?” diyor.
Bu yaşıma kadar bir tek sakız kâğıdını dahi çevresine atmayan biri olarak inanın öyle üzüldüm ki bu üzüntümü de asla tarif edemem. Hafiye misali araştırdım. ‘Bu saygısızlığı ve ahlaksızlığı kimler yaptı?’ diye sordum soruşturdum. Yanıt olarak da her konuştuğum kişinin iddiası ‘belediyemiz boşaltıyor bunları’ oldu.
Keles Belediyesi’ne ‘böyle bir iddia var’ desem kabul etmeyeceklerdir elbette. Ben de kabul etmiyorum Keles Belediyesi’nin böyle bir şey yapacağını! Fakat şunu sormak istiyorum ilgili başkanlara; ‘kamyonlar dolusu çöpü ve molozu yol kenarına ve ormanın içine boşaltanları görmediniz mi?’
Araçlarınızla giderken yani mecburen önünden geçerken gibi görünüyor ya (Hani ben gördüm de!) o vakit de mi görmediniz? Görmediğinizi, bilmediğinizi ve duymadığınız düşünerek adresi vermek istiyorum. Burası; Harmanalanı Kömür İşletmeleri’ne giden yolmuş!
YOLLAYACAĞIM DEDİM YOLLADIM
“Nilüfer Çamlıca Mahallesi Bozer Sokak İnci Sitesi 1/C Blok’un çatı dubleks terasına projeye aykırı olarak saçak seviyesinde 120 –150 santim arasında örülerek başlatılmış olan bir çalışma var. Bizler bu tür kaçak görüntüleri görmekten bıktığımız için buraya taşındık. Değişen ne oldu, hiç? Durumu Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Ancak ilgili ekiplerden gelen yok. Yani kaçak inşaat tam gaz devam ediyor. Bakalım diğerleri ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili değişik duyumlar alıyoruz. Belediyeden bir açıklama bekliyoruz. Boşu boşuna düzenimizi bozup buralara taşındık. Ne o; burası planlı ve kontrollüymüş! Oysa gördüğümüz sadece aynı anlayışın devam ettiği.”
OTURULMASI SIKINTILI OLAN BANK!
Okurlarımızdan olan Yunus Uraz: “Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Melisa Parkı Otobüs durağının oturma bankının tahtaları kırık. Bir tanesi de eksik. Bu sebepten dolayı büyük insanların bu banka oturmaları biraz sıkıntılı oluyor! Bu durum yıllardır böyle. BURULAŞ’ın tamir ve onarım ekibine duyurulur!” diyor.
YİRMİ DÖRT SAAT DOLMADAN KESTİLER
Galip Bora’nın çok üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olduğunu düşündüğüm hikâyesini özetimle aktarıyorum: “Muhammet ağabey. 02 Temmuz 2021’de BursaRay’da (Tramvay / Metro) seyahat ediyordum. Metro, Osmangazi istasyonuna geldiğinde bebek arabalı bir kadın, arabasını bebeğiyle birlikte vagona sokmuştu ki metro kapılarını kapatıp hareket etmesin mi… Yani bebek arabasını kullanan kadın (Muhtemelen annesiydi, feryatlarını görüyorduk.) vagon dışında istasyonda kalmıştı. Biz yolcularda da bir panik… Bu durum karşısında vatmana ulaşılması için hizmet veren acil durum görüşme telefonuna saldırdık derhal! Ancak bizi duyan olmadı! (Vesileyle bu acil durum telefon hizmetinin hikâye olduğunu anlamış olduk) Derken, metro bir durak sonra (Merinos istasyonunda) hiçbir şey olmamış gibi durdu. O vakit bizler, içinde bebeği de olan bebek arabasını güvenlik personeline teslim ederek gittik. Demek oluyormuş ki böyle heyecanlı sahneleri izlemek için aksiyon filmlerini izlemeye gerek yokmuş. BURULAŞ’a takılmak yetecekmiş! Çok iyi tanıdığım annemin bu olayı yaşadığını hayal ettim de… Tabiri caizse inanın annem çıldıırırdı. Keza benim bile ruh halim bozuldu o an…”
BURULAŞ’tan bir açıklama gelirse (umarım gelir) bakalım nasıl olacak bu açıklama! Vatman görmüyor, (İnsanız, bu olabilir) kapı fotoseli devreye girmiyor ve acil durum telefonu çalışmıyor. Oluşan durum karşısında çok feci bir sonun çıkmamış olması gerçekten mucize.
GÖYNÜKBELEN SİL BAŞTAN…
Okurlarımızdan Berkant Sancar, özetimle: “Dünya ülkelerine ihraç ettiğimiz çileğimizle ve gurur duyduğumuz yaban mersini üretimimizle anılmak yerine çukurlu mukurlu yollarımızla Hürriyet Bursa gazetesindeki manşet yayımınızdan sonra TBMM’de dahi anılır olmanın sevinciyle gurur duyduk elbette. Ancak köyümüzün içi de çukurlu mukurlu! Mesela burası köyümüzdeki (Güya mahalleymiş burası!) ilköğretim okulunun önü ve yüzlercesi var bunun gibi köyümüzde, pardon mahallemizde! Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Not. Hani yayımınızla birlikte TBMM’de de gündem olan ve daha sonra soğuk asfalt ile doldurulan yollarımızın çukurları vardı ya… Çukurlarımız çok şımarık olsa gerek üzerine atılan asfaltı tekrar geri fırlattı! Yani sil baştan olduk! Haftaya da bununla ilgili olan şahit fotoğraflarımı yollayacağım müsaadenizle. Hürriyet Bursa gazetesi ekibine saygılarımızı sunarız.” diyor. Aralarında ‘bize ait değildir’ diye paslaşan Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi; Göynükbelenli kardeşimiz Berkant Sancar, böyle diyor. Siz ne dersiniz acaba?
80’Lİ YILLARA ÖZENEN LEVHA!
“Mahallemizin kartal yuvası konumundaki içler acısı Çamlıtarla Camii’sinin sorunlarına çare buldurabilmek adına iki yıl önce Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’le buluştum. Sorunlarımı canlı olarak gösterebilme adına buluşma yerimiz de Çamlıtarla Camii önü oldu. Vaziyeti inceleyen başkan Erdönmez durumu çok beğenmiş olacak ki etrafta iki tur attı ve gitti! Gidiş o gidiş… Camiinin üstünde bulunan yüz kişilik oturma alanı da kullanılamıyor. Öyle ise neden yapıldı? Civarda başka istirahat yeri olmadığından dolayı vatandaşlar burasını kullanmak istiyorlar ama ne fayda! Alan sürekli olarak kapalı tutuluyor. Ayrıca camii bir yana, camiinin üst bölgesindeki çıkmaz sokaklara; polis, itfaiye, çöp, ilaçlama araçları ve ambulanslar giriyor. Sokaklara giren bu özel araçlar dahi dönüş alanı olmadığı için girdikleri gibi (Geri vitesle) çıkıyor. Bu bölgede oturan vatandaşlara, hizmeti en son olarak sunan yirmi beş yıl önceki başkan Başkan Basri Sönmez’dir. O yüzden de civar sakinleri Sönmez başkanı dillerinden düşürmüyorlar. Sayın yöneticiler siz de isminizi uzun yıllar hafızalara kazıtmak isterseniz buralara bi’uğrayın derim.”
GURURLA HİZMET EDİYOR!
Osmangazi ilçesi Göynükbelen Mahallesi (Köy) sakinlerinden olan Hasan Hüseyin Özcan özetimle şöyle diyor: “Göynükbelen İlköğretim Okulu önündeki beton direk emin ellerde. Köyümüzün sevimli kedilerinden olan Minnoş bu direği tam dört yıldır bekliyor. Üstelik bir lira da para istemiyor! ‘UEDAŞ’a hizmet vermek benim için bir gururdur diyor!’
BİR TAVSİYEDE BULUNMAK GEREKİRSE…
Okurumuz Düzgün Tuncelili de “Çay kahve tamam, temmuz sonunda da burada oturup dondurma yiyeceğim” diyor.
Hürriyet Bursa gazetesi olan okurumuz Düzgün Tuncelili’nin e-postasını okurken ve de yollamış olduğu fotoğrafı da görünce inanın sesli olarak güldüm. İyi ki bu esnada kimse yoktu etrafımda. Yoksa inanın deli derlerdi bana! Özetimle aktarıyorum:
KAHVEYİ DE İÇTİK
“Muhammet Bey. Hani klemens kapağı olmadığı için komuta şalterinin üzerine kuşlar yuva yapmıştı da bende bu manzara önünde çay içerken size fotoğrafımı yollamıştım ya...(23 Şubat 2021 tarihli yayımımızda) Vesileyle, hayvansever olduğunu da öğrenmiş olduğumuz UEDAŞ o kapağı takmadı ve yavru kuşlar büyüdü yuvasından uçup gitti. Şimdi de karıncalar kullanıyor bu yuvayı! Yavru kuşlar varken çay keyfi yapan ben, şimdi de kahveyle beraber yanındaki lokumla bu güzelliğin keyfini çıkartıyorum!
SIRA DONDURMADA
UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı’ya bir ricam var. Lütfen bu kapağı kapattırmayın. Olmayan kapak yuvasının biraz üstünde ‘Dikkat ölüm tehlikesi’ yazsa da; öyle bir şey yok burada! Olsaydı önce kuşlar, sonra da karıncalar yuva yapar mıydı hiç(!) Hem nasip olursa temmuz ayı sonunda dondurma partisi vermeyi düşünüyorum bu kapaksız yuva önünde. Lütfen kapağı takmayın. Böyle çok heyecanlı oluyor!”
O korku tüneli öyle bir yerde ki…
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuzun isyanı var. İsyanını özetimle aktarıyorum:
“Osmangazi Belediyesi önünde hizmet veren korku tüneli diye tarif edebileceğim yaya alt geçidinden haklı endişelerim var. Bu endişelerimi üç kez Osmangazi Belediyesi’ne bizzat bildirdim. Ama değişen bir şey yok! Kadın tacizleri haberlerini üzülerek ve de endişe ederek takip etmekteyim. Yani bir kadın olarak diyorum ki bu alt geçidi işim gereği yıllık ve kanuni izinlerim harici kullanmak zorundayım. Alt geçitte vergiden ve denetimden muaf olarak yasaklı satışlar yapanlar var. Bazı günler bazı satıcıların laf atmalarına, sözlü tacizlerine maruz kaldığım anlar dahi oldu. Korku tüneli içindeki kuyudan duvarlarına yazılan yazılara kadar her yönüyle endişe saçıyor. Alt geçitler kimin sorumluğunda bilemem ama adı Osmangazi Alt Geçidi! Bir ucu da Osmangazi Belediyesi’ne çıkıyor. Bu geçidi gece ve gündüz kullanmak zorunda olan bir çok insan var. Buraya acil olarak bir çözüm bulunmalı. Neden görmezden geliniyor anlayamıyorum.”
Kurnalı çeşme takımı görevini tamamladı
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Endüstri Mühendisi Nazlı Uysal, bakınız ne diyor: “Mudanya Kumkaya Sokak No 43 önünden başlayıp devam eden alan çöplük gibi. Belediyemizin umurunda değil. Ayrıca orada inşaatı yapılan kurnalı çeşme takımına zamanında itirazım olmuştu. “ Bu konuda seminerlerim dahi oldu. Bunun kıymetini bilmeyiz. Böyle bir çalışma yapmayın. Gerekiyorsa müdürünüzle görüşeyim. Yazık olur emeklerimize ve paralarımıza…” dediğimde öylece suratıma bakıp işlerine devam etmişlerdi. Sanırım sakalım olmadığı için dikkate alınamamıştım! Niyet eder de buraları temizlemeye gelirse Mudanya Belediyesi kurnalı çeşme takımını da söküp götürsün. O vazifesini tamamladı çünkü!”
Dünyanın sekizinci harikası bizim buralarda
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Dünyanın sekizinci harikası olacağını düşündüğüm solucanlı, yılanlı mevsimsel otlu yapraklı dallı budaklı kemerin reklamını her ortamda yaptım ama yine başarılı olamadım! Her yaz ayında mevsimsel olarak çıkan sekizinci harikanın nerede olduğu konusunda Osmangazi Belediyesi’nin bilgisi var. Dünya değerine girmesi konusunda belediyemize kopya veriyorum. Çekirge’nin göbeğinde olan adresi belediyemiz biliyor! Saygılarımla.”
Posta’ya destek lazım
Okurlarımızdan olan bir site yöneticisi özetimle şöyle diyor: “Kükürtlü Mahallesi Posta Sokak’ta yaprak istilası var. Epey zamandır da bu böyle. Bir kişinin bir çalışmayla bu iş asla başarılamaz. Belediyemizden destek rica ediyoruz.” Memiş Memiş, müdür, size ihtiyaç var yine. Burada da böyleymiş… Kükürtlü Posta Sokak sizleri bekliyor. Şimdiden kolay gelsin.
Göynükbelen’de sorun giderildi
Okurlarımızdan olan Berkant Sancar: “Muhammet ağabey. Bizim Göynükbelen’de ilkokul önünde bulnan bozuk zemini sizlere yollamıştım da siz de yayımlamıştınız ya. İşte o kazık alanı da onarmışlar sizin yayımınızdan iki gün sonra.
Biz tatil için ayrılmıştık köyümüzden. Gerçi bu bilgiyi o an babam bana iletmişti. Ancak fotoğrafını benim çekmem lazımdı. Köye döndüm ve fotoğrafını çekerek yolluyorum. İyi ki varsınız Hürriyet Bursa gazetesi. Çok teşekkür ediyoruz.” Gözünüz aydın olsun Berkant kardeşim. Hayırlı olsun…