O korku tüneli öyle bir yerde ki…

Gezi amacıyla gittiğim Kestel ilçesinin Dudaklı Mahallesi’nde gördüğüm acı manzara karşısında keyfim kaçtı.

Bursa Kestel Dudaklı İlkokulu önündeki Atatürk kaidesinin üst bölümünü oluşturan Atamızın büstü kırılmıştı! İçi çöplük, yanı rezalet tabanı da atık toplama alanı gibiydi. Üstelik bırakın Türkiye’yi Amerika, Japonya, Hollanda, Belçika, Avustralya, İtalya, İsrail, Küba, Meksika, Şili gibi onlarca yabancı ülkede büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri pırıl pırıl duruyor ve saygı duyuyor. (İnanmayan internetten baksın)

Hele Küba gibi adından sıklıkla bahsedilen kurallar ülkesinde Atatürk’ten başka hiçbir yabancı devlet adamının ülkede heykeli yok…

BURSA GİBİ BİR İLDE...

Sonra orduların harekât planlarını hazırlayıp yöneten, ülkemizi düşmanlardan temizleyen bizzat sahada bulunan ve zaferler üstüne zaferler kazandırıp bizlere cennet vatanımızı tekrar sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline böyle yapılsın… Sonra da bu kimsenin dikkatini çekmesin! Hem de Bursa gibi bir ilde… Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum!

Harikasınız siz harika!

Okurlarımızdan Ali Demirtaş, diyor ki: “Akçam ve kızılçamın diyarı olan Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney Mahallesi (Köy) yerlisiyiz. 27 kuşaktır Dağgüneyliyiz. Son yıllarda tamamen kaderine terk edilen mahallemizde yaşları oldukça ilerlemiş büyüklerimizden başka yaşayan kalmadı.

Biz de Nilüfer ilçesinde ikamet ediyoruz. Ancak her hafta sonu mutlaka gideriz terk edilmiş can köyümüze. Köyümüzün en güzel hizmetlerinden birisine değinmek istiyorum. Belediyeye ait hiçbir toplu taşıma aracının gelmediği köyümüzde iki tane kapalı belediye otobüs durağı hizmetimiz var.