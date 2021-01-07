O caddede niye kaldırım yok?

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Mimar Beren Bilgili, “Çok kızgınız” diyor ve kızgın şöyle anlatıyor;

“Üç ay önce ‘çok güzel burası. Burada ikamet edilir’ diyerek Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’ne taşınarak biz de Nilüferli olduk. Ancak gelin görünki bir önceki ilçemizi mumla arar olmanın üzüntüsü içindeyiz! Açıkçası çok kızgınız. İkamet ettiğimiz Yeşil Sokak’taki inşaat çalışmasının sorumsuzlukları yüzünden toza, toprağa, çamura bulandık. Ayakkabılarımızı yıkamaktan bıktık usandık. Hele camlarımızı açıp temiz hava almayı temelli unuttuk. Üstelik bu çalışmanın paravanla kontrol altına alınması zorunluluğu da varken... Hani nerede? Bunları da Nilüfer Belediyesi’nden bir yetkili görmüyor ne hikmetse!”

BİZİM İŞİMİZ Mİ?

“İnşaatın toprağı, molozu, çöpü, püsürüğü aylardır bisiklet yolunu, yaya kaldırımını, araçları en önemlisi de civar sakinlerini perişan etti. Kimsenin işinde, malında, kazancında, başarısında gözümüz yok. Ancak yapılan iş ya da işlerin toplu yaşam alanlarındaki disiplin kurallarına uyulması gereken zorunluluğu hatırlatmak ve uygulatmak biz vatandaşın işi değildir. Zaten bu yüzden de belediye kavramı vardır. Çok kez yurtdışı seyahatlerimiz oldu. Sanırım başkanların da olmuştur! Orada böyle bir şey görmüşler mi acaba? Biz göremedik de! Gülümsümeye geldik Nilüfer’e. Sanırım ağlayacağız bu gidişle!” Açık adres; Esentepe Yeşil Sokak ile Yurt Sokak kesişimi. Aysima Kuaför karşısı.

Sayın Beren Bilgili, şahsım olarak Nilüfer Belediyesi’nin bu duruma derhal müdahale edeceğini düşünüyorum. Geçmiş olsun...

‘Gel’ dediniz geldiler!

Çarşı esnafından Metin Işıklı, Hürriyet Bursa gazetesini ve ekibi olan bizleri çok sevdiğini söyleyerek şöyle devam ediyor: “Muhammet Bey, on beş gün önceki yayımınızda: (28 Kasım 2020 tarihli yazımımız) “Altıparmak Caddesi sınırının bitip Cemal Nadir Caddesi (Osmangazi ilçesi) sınırının başladığı alandaki tramvay bypass yolundaki parklanmalar için: “GEL VATANDAŞ GEL Bursa’mızda BURBAK adı altında bir sistem var ve şehir içinde ana caddelerde nereye park ederseniz edin ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz... Ancak burada bu ücreti ödemiyorsunuz. Buranın imkânı da bu! Gel vatandaş gel. Boş bulursan sen de gel. Araç parkın burada bedava!” demiştiniz. Aynen de öyle oldu inanın. O günden bugüne orası daha da bereketlendi maşallah! ‘Gel’ dediniz geldiler. Söz dinleyen hemşehirlerimizle ve de buna destek veren yetkililere çok teşekkür ediyorum!”