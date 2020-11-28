O alanı boş bulmak mümkün değil

İlk olarak 20 Temmuz 2017 tarihinde yazmıştım. Sonra farklı zamanlarda da hatırlatım; ama o günden bu yana değişen bir şey olmadı!

Mevzu; kentimizin kalbi olan Atatürk Caddesi’nde yüzde yüz güvenli ve konforlu asansörlerin yanı sıra yürüyen merdivenleriyle de hizmet veren yaya alt geçitlerimiz...

Ancak bu güzel hizmetlere rağmen her gün binlerce (sayıyı abarttığımı düşünen varsa buyursun saysın) yaya; engellisiyle, engelsiziyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla Atatürk Caddesi’nde vızır vızır akan araçları yok sayarak ölüme meydan okuyor!

KAZAYI GÖRDÜM

Yani caddenin her santimetre karesini kontrollü yaya geçidi olarak görüyorlar! Bu yüzden de yola atlayıp kesinlikle yasaklı ve tehlikeli olan geçişlerini yapıyorlar. Sanırsınız bu geçişleri yapanlara madalya takıyorlar! Sonrasında da gazete haberlerinde okuyoruz… Neredeyse her ay bir ya da iki yayaya araç çarpıyor. Allah’tan trafik yoğunluğundan kaynaklı olarak araçlar fazla hız yapamıyor burada. Yoksa vay halimize! Ve iki gün önceydi. Bu kez bizzat rast gelmiştim o cadde üzerindeki bir kazaya. 68 yaşındaki kadına araç çarpmıştı. Kadına çarpan sürücü perişan, kadının eşi ondan daha perişan… Oysaki olay yerine yirmi metre uzaklıkta bahsettiğim yaya alt geçitlerinden biri vardı. Vatandaşın kuru ve cahil inadı ne zaman son bulacak çok merak ediyorum! Güvenli geçiş alanlarını kullanın. Z. Ö’ye geçmiş olsun diyor, ilgilileri sorunun çözümü için sahaya davet ediyorum.

20 Temmuz 2017 tarihli yazım