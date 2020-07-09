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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Nilüfer Deresi’nden zehir akıyor

9 Temmuz 2020

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan TOFAŞ (Fabrika) Mekanik Bakım Uzmanı Sadık Çavdar’ın e-postasını özetimle aktarıyorum:

Nilüfer Deresi’nden zehir akıyor

“Size yollamış olduğum video kaydımı ve fotoğrafımı Osmangazi ilçesi sınırlarında bulunan Nilüfer çayından çektim. (As Merkez arkası) Dereden akan suyun rengi simsiyah. Ara ara mavi de oluyor, kırmızı da... Ama bir kez olsun su gerçek rengi olan şeffaflığı ya da saydamlığı yakalayamıyor ne hikmetse! İşin acı yanıysa, bu suyla tarım ürünleri sulanıyor. Buradaki çok büyük tehlike için Osmangazi Belediyesi ile hem yazılı hem sözlü olarak iletişime geçtim. Olmayınca Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdum. O da olmayınca CİMER’e bildirdim. Ancak ne yazık ki sesimi duyuramadım. Ben diyorum ki orada zehir akıyor ve o zehir bizlere gıda ve hava olarak dönüyor. Böylesine önemli şikâyetim neden dikkate alınmıyor?”

ALTI KAVAL ÜSTÜ ŞEŞHANE

Nilüfer Deresi’nden zehir akıyor

Adının açıklanmasını istemeyen, devlet kurumunda üst düzey yönetici olan okurumuz, özetimle şöyle diyor: “Yıllardır üzülerek ve de zorunlu olarak seyretmek zorunda kaldığımız, tabiri caizse “Altı kaval üstü şeşhane” deyimine uyan heykeli görmek beni rahatsız ediyor. Acaba beni rahatsız eden ve tam da Nilüfer Belediyesi önünde bulunan alt kısmı paslanır adi malzemeden, üst kısmı da paslanmaz kaliteli çelikten yapılan heykel başkasını rahatsız etmiyor mu?”

PARKLIKTAN ÇIKAN PARKA BAK!

Nilüfer Deresi’nden zehir akıyor

Okurlarımızdan Ümit Uçkun diyor ki:

Nilüfer Deresi’nden zehir akıyor

“Nilüfer, Esentepe Mahallesi’nde hizmet verdiği iddia edilen çocuk eğlence ve dinleme parkı olan Gardenya Park, parklıktan çıkmış da bizim haberimiz yok! Eee, bizim haberimiz olmazsa Nilüfer Belediyesi’ndeki yetkililerin nasıl haberi olsun!”

SADECE TRAKTÖR GİREBİLİR!

Nilüfer Deresi’nden zehir akıyor

Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı bakınız ne diyor: “Mudanya girişine ‘sadece traktör girebilir’ levhaları diksinler lütfen. Böyle olunca aldığımız ziyanlardan ötürü en azından günaha girmem ve “Kendim ettim kendim buldum” türküsünü söylerim!

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Nilüfer Deresi’nden zehir akıyor

HEMEN TEMİZLENDİ

‘Orası çöplük değil’ başlıklı yayımımız sonrasında (Fatih Mahallesi) nasipsiz insanların oluşturdukları çöpleri yayımımızla birlikte sabahın erken saatlerinde aldıran Osmangazi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş’e ve kıymetli mesai arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu nasipsizlerin ziyanlarından koruyorsunuz. Sağ olunuz var olunuz...

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