Ne zaman geleceksiniz?

Günümüz şartlarındaki yazışmalarda ve bilgilerde bir noktanın dahi eksik olması kişiyi ya da kişileri ne kadar sıkıntıya düşürür; bunu bilmeyenimiz yoktur sanırım. Bu isterse bir su aboneliği olsun...



Şimdi dikkat lütfen! Güzelyalı Mahallesi meydanında bulunan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin kaidesine bizlere ders ve nasihat olan sözlerinden birisi olan “Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” yazımak istemişler. Anvak bu kıymetli söz, kaidede “Cumhuriyeti biz kırduk onu yaşatak sizlersiniz” diye yer almış. Böyle önemli bir sözün tam olarak yazılmamış olması bir noktanın eksikliğinin dahi kabul görmediği günümüzde bence hiç de yakışık alan bir durum değil. “Kaidele

Ayrıca kaidenin sağında ve solunda bulunan çiçek yuvalarının çöplük olarak kullanılmasındaki ahlaksızlık için de bir şey diyemiyorum!

KAPRİSLİ SU MAZGALI!



Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan iş insanı Nazlı Gençtürk: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Selvili Cadde üzerinde bulunan yağmur suyu mazgalı sel halinde gelen yağmur suyunu kabul etmiyor. Yağmur suyu mazgalının bu kaprisi kime acaba? (!)” diyor. BUSKİ’nin dikkatlerine…

BİR YIL OLDU DA…



