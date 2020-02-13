Ne olacak bu kaldırımın hali!

OKURLARIMIZ olan Feride Cantürk, bakınız ne diyor:
“Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Metro Market önündeki kaldırımın durumu içler acısı... Resmen suçiçeği çıkartmış! Geçmiş olsun dileklerimle selamları iletirim!” Durum vahim. Ben de geçmiş olsun diyorum!
‘MİYADI DOLDU ASFALT İSTİYORUZ’
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ruhi Göre: “Osmangazi, Çekirge Mahallesi Küplüce Sokak’ın asfaltı miadını doldurmuştur. Sokağımıza yeni asfalt atılmasını rica ediyorum. Kolay gelsin.”
ÇEŞMEYE BİRAZ İLGİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Hipodrom Caddesi ‘Zafer Bulvarı 1 Otobüs Durağı’ yanındaki çeşmeye biraz ilgi bekliyoruz. Saygılarımızla!”
KÖPRÜ YAPILSIN!
Okurlarımızdan olan öğretmen Sabriye K., “Köprü yapılsın” diyor ve şöyle devam ediyor: “Osmangazi, Bursa Sporcu Kampı Eğitim Merkezi önündeki kaldırım üzerinde bulunan havalı ve cakalı menhol kapağı üzerinden sporcularımız hoplayarak, zıplayarak geçiyorlar! Ancak vatandaş için bu durum biraz sıkıntı gibi! Bu kapağın üzerine bir köprü yapılsın lütfen!” Mantıklı bir öneri Sabriye K. Tebrik ediyorum şimdiden!
DURAK YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAK
‘Dört yıl oldu’ başlıklı yayımımızdaki yazıyla alakalı olarak (Bursaspor Acemler otobüs durakları) BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar ve Yardımcısı Cüneyt Aksakal ile yaptığım görüşmede: “Orada komple durak yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu sebepten dolayı o durağa bir müdahale yapılmamıştır...” bilgisini aldım. Kendilerine teşekkür ettim. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.
YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ
“BARIŞ Manço Kültür Merkezi önündeki çöp kutusu’ başlıklı okur şikâyetiniz incelenmiştir. Haberde bahsi geçen yerdeki çöp kutusu, Belediyemiz Temizlik İşleri ekiplerince, yenisi ile değiştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yıldırım: Tabela yenilendi
‘GEL de yok artık deme’ başlıklı yayımımızda (Uludağ yoluna eklenti olarak yapılan Dobruca Yolu) görmeyen gözlere, örnek bilmezlere, duymayan kulakları olan sürücülere dikkat çekebilmek için asılmış olan ve yüz yılın trajikomedisi olarak yorumladığım çarpılmış tabelanın yenilendiğine şahit oldum. Hayırlısı diyelim!
Ne olacak bu kaldırımın hali!
OKURLARIMIZ olan Feride Cantürk, bakınız ne diyor:
“Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Metro Market önündeki kaldırımın durumu içler acısı... Resmen suçiçeği çıkartmış! Geçmiş olsun dileklerimle selamları iletirim!” Durum vahim. Ben de geçmiş olsun diyorum!
‘MİYADI DOLDU ASFALT İSTİYORUZ’
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ruhi Göre: “Osmangazi, Çekirge Mahallesi Küplüce Sokak’ın asfaltı miadını doldurmuştur. Sokağımıza yeni asfalt atılmasını rica ediyorum. Kolay gelsin.”
ÇEŞMEYE BİRAZ İLGİ
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Hipodrom Caddesi ‘Zafer Bulvarı 1 Otobüs Durağı’ yanındaki çeşmeye biraz ilgi bekliyoruz. Saygılarımızla!”
KÖPRÜ YAPILSIN!
Okurlarımızdan olan öğretmen Sabriye K., “Köprü yapılsın” diyor ve şöyle devam ediyor: “Osmangazi, Bursa Sporcu Kampı Eğitim Merkezi önündeki kaldırım üzerinde bulunan havalı ve cakalı menhol kapağı üzerinden sporcularımız hoplayarak, zıplayarak geçiyorlar! Ancak vatandaş için bu durum biraz sıkıntı gibi! Bu kapağın üzerine bir köprü yapılsın lütfen!” Mantıklı bir öneri Sabriye K. Tebrik ediyorum şimdiden!
DURAK YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAK
‘Dört yıl oldu’ başlıklı yayımımızdaki yazıyla alakalı olarak (Bursaspor Acemler otobüs durakları) BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar ve Yardımcısı Cüneyt Aksakal ile yaptığım görüşmede: “Orada komple durak yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu sebepten dolayı o durağa bir müdahale yapılmamıştır...” bilgisini aldım. Kendilerine teşekkür ettim. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.
YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ
“BARIŞ Manço Kültür Merkezi önündeki çöp kutusu’ başlıklı okur şikâyetiniz incelenmiştir. Haberde bahsi geçen yerdeki çöp kutusu, Belediyemiz Temizlik İşleri ekiplerince, yenisi ile değiştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Yıldırım: Tabela yenilendi
‘GEL de yok artık deme’ başlıklı yayımımızda (Uludağ yoluna eklenti olarak yapılan Dobruca Yolu) görmeyen gözlere, örnek bilmezlere, duymayan kulakları olan sürücülere dikkat çekebilmek için asılmış olan ve yüz yılın trajikomedisi olarak yorumladığım çarpılmış tabelanın yenilendiğine şahit oldum. Hayırlısı diyelim!