Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Ne olacak bu kaldırımın hali!
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Ne olacak bu kaldırımın hali!

13 Şubat 2020

OKURLARIMIZ olan Feride Cantürk, bakınız ne diyor:

Ne olacak bu kaldırımın hali“Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Metro Market önündeki kaldırımın durumu içler acısı... Resmen suçiçeği çıkartmış! Geçmiş olsun dileklerimle selamları iletirim!” Durum vahim. Ben de geçmiş olsun diyorum!

‘MİYADI DOLDU ASFALT İSTİYORUZ’

Ne olacak bu kaldırımın hali

HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ruhi Göre: “Osmangazi, Çekirge Mahallesi Küplüce Sokak’ın asfaltı miadını doldurmuştur. Sokağımıza yeni asfalt atılmasını rica ediyorum. Kolay gelsin.”

ÇEŞMEYE BİRAZ İLGİ

Ne olacak bu kaldırımın hali

Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Hipodrom Caddesi ‘Zafer Bulvarı 1 Otobüs Durağı’ yanındaki çeşmeye biraz ilgi bekliyoruz. Saygılarımızla!”

KÖPRÜ YAPILSIN!

Ne olacak bu kaldırımın hali

Okurlarımızdan olan öğretmen Sabriye K., “Köprü yapılsın” diyor ve şöyle devam ediyor: “Osmangazi, Bursa Sporcu Kampı Eğitim Merkezi önündeki kaldırım üzerinde bulunan havalı ve cakalı menhol kapağı üzerinden sporcularımız hoplayarak, zıplayarak geçiyorlar! Ancak vatandaş için bu durum biraz sıkıntı gibi! Bu kapağın üzerine bir köprü yapılsın lütfen!” Mantıklı bir öneri Sabriye K. Tebrik ediyorum şimdiden!

DURAK YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILACAK

‘Dört yıl oldu’ başlıklı yayımımızdaki yazıyla alakalı olarak (Bursaspor Acemler otobüs durakları) BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar ve Yardımcısı Cüneyt Aksakal ile yaptığım görüşmede: “Orada komple durak yenileme çalışmaları yapılacaktır. Bu sebepten dolayı o durağa bir müdahale yapılmamıştır...” bilgisini aldım. Kendilerine teşekkür ettim. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun.

YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ

Ne olacak bu kaldırımın hali

“BARIŞ Manço Kültür Merkezi önündeki çöp kutusu’ başlıklı okur şikâyetiniz incelenmiştir. Haberde bahsi geçen yerdeki çöp kutusu, Belediyemiz Temizlik İşleri ekiplerince, yenisi ile değiştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Ne olacak bu kaldırımın hali

Yıldırım: Tabela yenilendi
‘GEL de yok artık deme’ başlıklı yayımımızda (Uludağ yoluna eklenti olarak yapılan Dobruca Yolu) görmeyen gözlere, örnek bilmezlere, duymayan kulakları olan sürücülere dikkat çekebilmek için asılmış olan ve yüz yılın trajikomedisi olarak yorumladığım çarpılmış tabelanın yenilendiğine şahit oldum. Hayırlısı diyelim!

X
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Avokado mu kuşburnu mu dut pekmezi miOsman MÜFTÜOĞLUAvokado mu kuşburnu mu dut pekmezi mi 13.02.2020
Yenileme garantisini kaybedersinizNoyan DoğanYenileme garantisini kaybedersiniz13.02.2020
Gerçek başarı istediğiniz şekilde yaşamaktırAygül AydınGerçek başarı istediğiniz şekilde yaşamaktır13.02.2020
Sabırlı finansman ve makro kaldıraçlarŞahver KAYASabırlı finansman ve makro kaldıraçlar13.02.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.