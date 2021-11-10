Ne geldiyse başıma meraktan geldi…

Adının açıklanmamasını isteyen bedensel engeli bulunan okurumuz e-postasını aktarırken ben üzüldüm. İlgili yetkililer de üzülür mü acaba? Bekleyip görelim!





“MUHAMMET kardeşim. 54 yaşındayım ve küçükken geçirdiğim bir hastalık sonucu 5 yaşından beri engelli aracıyla hayatımı devam ettiriyorum. Son 15 yıldır da akülü araç kullanıyorum. Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan (Tarihi Pirinç Han önünde) engelli aracı akü şarj ünitesi hizmete alındığı yıldan beri arızalıdır. Bizimle dalga geçmek için kurulduğunu düşündüğüm bu hizmet 29 Mayıs 2014’de devreye alınmıştı. Ertesi gün de bozulmuştu. Daha sonra da bir kez dahi çalışırken görmedim.”

PASLANDI BİLE!

“O gün başkan Mustafa Dündar, gazetelere verdiği demeçte: “...Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamındaki engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi’de bir engel daha ortadan kalkmış olacak. Engelli Aracı Şarj Dolum İstasyonlarımız engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun...” açıklamasını yapmıştı. Ünitenin içler acısı halini anlatan şahit fotoğraflarımı yolluyorum. Hem bu saatten sonra da o üniteden bi’ cacık olmaz. Çünkü kullanımı mümkün olmayınca bakımı da olmadı. İşte bu yüzden de paslandı gitti! Diyeceğim şu; zaten acımız bize yetiyorken bir de bizimle dalga bari geçmeyin! Sizden özel bir ricam olacak Muhammet kardeşim. Arayacaklarına pek ihtimal vermiyorum. Ararlarsa sizi kimlik ve iletişim bilgilerimi isterlerse ne olur vermeyin. Çünkü onlarla muhatap olmak istemiyorum!”

AĞLAYANI OLMAYAN HAMAM!



