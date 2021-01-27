Nasreddin Hoca’mızı geri istiyoruz

Geçen salı günü bir e-posta aldım. e-postada: “… İki önce yağan (16 Ocak Cumartesi) kar, havanın dona çevirmesiyle birçok noktada buza dönüştü.

Buz tutan noktalardan biri olan Nilüfer’deki Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki kaldırımda kucağında çocuğuyla yürüyen kadın çocukla birlikte çok feci bir şekilde düştü. Belediyemizi böylesine önemli bir adreste görememenin üzüntüsü içindeyiz.

Çok yazık…” diyordu adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa okurundan aldığım e-posta sonrası, açıkçası oradaki kaldırımda buzlu zeminin olacağına yani karların temizlenmemiş olacağına pek ihtimal vermedim. e-postadan bir gün sonra yani çarşamba günü (20 Ocak 2021 saat 13.25 ) şikâyetin olduğu noktayı incelemek için metroya bindim ve olay yerine gitmek üzere yola çıktım.

Gerçi ‘kar ya da buz varsa da artık erimiştir. Boşuna gidiyorsun Kösle’ desem de kendi kendime… Metrodan inip hastane önüne gelince bir de ne göreyim? Gerçekten kaldırım adeta buz pisti gibiydi. Şaşırdım, üzüldüm. O kaldırımı her gün onlarca insan minik çocuklarına şifa bulmak adına gittikleri hastaneye varabilmek için kullanıyorlar.

Gerçekten bu durum hem çok tehlikeli, hem de çok üzücüydü. Keza, ben bile fotoğrafları çekmek için attığım her adımda ayağımda kar için tasarlanmış botlarım olmasına rağmen düşme tehlikesi atlattım. Elbette belediyelerimizin her alandaki karı kürümeye ya da oluşan buzları kırmaya gücü asla yetmez. Ancak buraya ilgili hizmetin sunulmaması cidden düşündürücü... Birilerinin başına ciddi bir kaza gelmemesi bile bir mucize diyorum ve yetkililere sesleniyorum.

Birimizin ölmesini mi bekliyorsunuz?