Müzik aletlerini bile kırdılar

Eylül 2018’de Nilüfer, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 67’de hizmetlerimize sunulan ve Bursa’da bir ilk olan Müzik Parkı da ikinci yılını göremedi maalesef...
BURSA’da bir ilk olmasının yanı sıra eşi benzeri de olmayan bir parktı burası. Müziğe meraklı olan hemşehrilerimiz çeşit çeşit enstrümanlarla keyif alıyor ve keyif alırken de stres atıyordu. Özellikle civar sakinleri... Ancak gelin görün ki şehir vandalları burayı da unutmadı! Onlarca müzik aletlerinin neredeyse tamamı kırmışlar, yıkmışlar, kopartmışlar.
VANDALLAR!
Kırmaya, dökmeye ve yıkmaya niye bu kadar meraklısınız! Bu vandallar Bursa’mızdan ve ülkemizden elinizi ayağını çekin artık! Nilüfer Belediyesi; bu hizmeti de sunduğunuza pişman oldunuz belki. Ancak hazır orası şu aralar tenhayken lütfen kırılanları onarın.
HAYIRLISI DİYELİM
OKURLARIMIZDAN olan Hassan Hüseyin A., özetimle şöyle diyor: “Osmangazi, Şehreküstü Mahallesi, Haşim İşcan Caddesi’nden ne zaman geçsem etrafa atılmış çöpler görüyorum. Tıpkı şehrimizin her noktasında görebileceğimiz gibi... Eğitim seviyemizin zayıflığına şahit olan bu durum acaba son bulur mu? Bulursa da görmeye benim ömrüm yeter mi acaba? Hiç sanmıyorum ya... Hayırlısı diyelim!
SADECE MERAK
OKURLARIMIZDAN olan Neslihan Kandemir, “Benimkisi sadece merak” diyor ve ekliyor: “Osmangazi, Dobruca Caddesi No. 46 karşısındaki kaldırıma benzeyen(!) alanın hali ne olacak?” Umarım bu merak ilgili yetkililere de bulaşır Neslihan Kandemir...
FIRTINADA SALLANAN GEMİ GİBİ
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Ezgi Yükselen, özetimle bakınız ne diyor: “Gece karanlığında çekerek derdimi anlatmaya ve de anlatabileceğime de inanmadığım sorunumun fotoğrafını yolluyorum! İnanmıyorum; çünkü burası iki yıldır böyle. Fotoğrafı gece çektim; çünkü gündüz çektiğim fotoğrafımla şikâyetim pek belli olmuyor. Tehlikeyi göze aldım, zahmetine katlandım ve aracımı durdurarak fotoğrafı çektim. Çok af edersizin de; buradan her geçtiğimde fırtınada sallanan gemi misali aracımla (Dolayısıyla biz de sallanıyoruz ve midem bulanıyor) bu yoldan bizden başka geçen yok mu?” Ezgi Yükselen. İhbarınız sonrası ilgili adrese gittim ve aracımla üzerinde geçtim. Ne yazdıysanız az bile yazmışsınız. “iki” yıldan bahsediyorsunuz üstelik... Böyle bir adreste bu durum; şaka mı bu? Adres; Nilüfer ilçesi Nilüfer Hatun Caddesi başlangıcı ( Fatih Sultan Mehmet Cami’si karşısı – Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kesişim noktası)
Müzik aletlerini bile kırdılar
Eylül 2018’de Nilüfer, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 67’de hizmetlerimize sunulan ve Bursa’da bir ilk olan Müzik Parkı da ikinci yılını göremedi maalesef...
BURSA’da bir ilk olmasının yanı sıra eşi benzeri de olmayan bir parktı burası. Müziğe meraklı olan hemşehrilerimiz çeşit çeşit enstrümanlarla keyif alıyor ve keyif alırken de stres atıyordu. Özellikle civar sakinleri... Ancak gelin görün ki şehir vandalları burayı da unutmadı! Onlarca müzik aletlerinin neredeyse tamamı kırmışlar, yıkmışlar, kopartmışlar.
VANDALLAR!
Kırmaya, dökmeye ve yıkmaya niye bu kadar meraklısınız! Bu vandallar Bursa’mızdan ve ülkemizden elinizi ayağını çekin artık! Nilüfer Belediyesi; bu hizmeti de sunduğunuza pişman oldunuz belki. Ancak hazır orası şu aralar tenhayken lütfen kırılanları onarın.
HAYIRLISI DİYELİM
OKURLARIMIZDAN olan Hassan Hüseyin A., özetimle şöyle diyor: “Osmangazi, Şehreküstü Mahallesi, Haşim İşcan Caddesi’nden ne zaman geçsem etrafa atılmış çöpler görüyorum. Tıpkı şehrimizin her noktasında görebileceğimiz gibi... Eğitim seviyemizin zayıflığına şahit olan bu durum acaba son bulur mu? Bulursa da görmeye benim ömrüm yeter mi acaba? Hiç sanmıyorum ya... Hayırlısı diyelim!
SADECE MERAK
OKURLARIMIZDAN olan Neslihan Kandemir, “Benimkisi sadece merak” diyor ve ekliyor: “Osmangazi, Dobruca Caddesi No. 46 karşısındaki kaldırıma benzeyen(!) alanın hali ne olacak?” Umarım bu merak ilgili yetkililere de bulaşır Neslihan Kandemir...
FIRTINADA SALLANAN GEMİ GİBİ
HÜRRİYET Bursa abonelerinden olan Ezgi Yükselen, özetimle bakınız ne diyor: “Gece karanlığında çekerek derdimi anlatmaya ve de anlatabileceğime de inanmadığım sorunumun fotoğrafını yolluyorum! İnanmıyorum; çünkü burası iki yıldır böyle. Fotoğrafı gece çektim; çünkü gündüz çektiğim fotoğrafımla şikâyetim pek belli olmuyor. Tehlikeyi göze aldım, zahmetine katlandım ve aracımı durdurarak fotoğrafı çektim. Çok af edersizin de; buradan her geçtiğimde fırtınada sallanan gemi misali aracımla (Dolayısıyla biz de sallanıyoruz ve midem bulanıyor) bu yoldan bizden başka geçen yok mu?” Ezgi Yükselen. İhbarınız sonrası ilgili adrese gittim ve aracımla üzerinde geçtim. Ne yazdıysanız az bile yazmışsınız. “iki” yıldan bahsediyorsunuz üstelik... Böyle bir adreste bu durum; şaka mı bu? Adres; Nilüfer ilçesi Nilüfer Hatun Caddesi başlangıcı ( Fatih Sultan Mehmet Cami’si karşısı – Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kesişim noktası)