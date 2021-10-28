Müjde! Çekirge’ye deniz gelmiş

03 Kasım 2020 tarihli yazımı aktarıyorum. Yayımımızda: ‘Askerlik yıllarımda (İzmir/Menemen) Özcan Şahin adlı bölük astsubayıma tarifsiz bir hayranlığım oluşmuştu. Onu kendime rol model aldım. Sert, disiplinli, azimli, ilgili, milliyetçi, devletçi, gözü kara ve mükemmel bilgili biriydi.



Öyle ki general düzeyinde yapılan her denetimde Özcan Şahin, alay komutanın dahi önünde karşılama komitesinde bulunurdu. Çünkü askerlikle ilgili ne sorulursa sorulsun cevabını ilgili kitaplarda tanımlanan maddesinden fıkrasına, fıkrasından bendinden, noktasına varıncaya kadar anlatırdı. Sorulacak sorunun cevapsız kalması imkansız gibi bir şeydi.

GEÇEN HAFTA AÇILDI

İşin en güzel tarafıysa kurallara ilk önce kendisi harfiyen uyardı. Vaziyet böyle olunca da özellikle astları farklısını yapamazdı. Ancak rütbesinin küçük olması birçok aksaklığa müdahale etmesine engel oluyordu! Yolunda gitmeyen işler onu kahrediyordu. Her yolunda gitmeyen işe müdahale edemediğinde “arayan yok soranı seveyim” diye bağırarak inletirdi ortalığı. Bu söz de bana miras kaldı. Aradan geçen 30 yıla rağmen Özcan Şahin’i hiç unutmadım. Sözünü de tabii… Şimdi; yapımı geçen hafta biten ve Büyükşehir Belediyesi hudutlarındaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’yle Nilüfer Çayı arasındaki yeni yola kazandırılan harika bisiklet yolunun haftası gelmeden kazıldığını görünce!

ÇOK YAZIK

Baktım çevrem boş, bağırsam birilerinin de deli deme ihtimali yok! Ben de bağırdım avazım çıktığı kadar.’ Evet, 1 yılın dolmasına 18 gün kaldı ve bizim bisiklet yolunu gören bir yetkili dahi çıkmadı. Hani ‘sözün bittiği yer’ deriz ya… İşte bu da tam böyle bir şey, cidden çok büyük yazık... Ancak şöyle de bir mevzu var ortada. O bisiklet yoluna bir fidan dikilmiş olduğunu gördüm. Üstelik fidan da tutmuş! Fidanı görünce ön yargılı davrandığım için kendime çok kızdım! Sebebine gelince… Buradaki amacın; büyüyecek olan fidanın ağaç olduktan sonra dallarıyla yapraklarının bisikletçi kardeşlerime soluklanma yeri olup, gölge hizmeti sunacağını nasıl akıl edemedim ki? Yok yok, benden adam olmaz. Deli gibi bağırdığımla kalmışım. Ah, Özcan ast subayım ah! İlgili yetkililerden özür diliyorum!

KENT ESTETİĞİ BİZLERİ KIRMAZ…



