Bursa’mızın mirasları arasında olan Tarihi Abdal Köprüsü’de ziyaret edilen değerli yapıtlarımız kapsamındadır. Ancak şu aralar ‘EvdeKal’ uyarısını dikkate aldık ve ‘ziyaretlerimizin tamamını erteledik’ demek isterdim.
Lakin zorunluluğu olmadığı dahi gezen, dolaşan ve ziyaretleri aksatmayanlarımız var. Hatta Abdal Köprüsü civarında da… Köprü girişindeki basamakların yanından geçen bazı vatandaşlara gözüm takıldı biranda…
ÖYLE BİR İHMAL VAR Kİ…
Köprünün yan yüzeyinde öyle bir ihmal var ki… Akıllara seyir. Fotoğrafım da buna şahit zaten. İnsanız; dalgın oluruz, fark edemeyiz, görmeyiz, dengemizi kaybedebiliriz… Sonra ‘güm’diye düşer miyiz? Düşeriz! Hele şu zamanda bir de ‘düştük’ diye hastaneye gitmeyelim. Aman hemşehrilerim Abdal Köprüsü yanına oluşturulan kaldırımın altındaki mini uçuruma dikkat edelim! Abdal’da düşmekte var haberiniz ola!
HAFTALARDIR BÖYLE
Okurlarımızdan zanaatkar H. I., bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi girişindeki (Beşyol Kavşağı karşısı) boş arazi bazı saygısız insanların istilasına uğramış. Bu durum haftalardır böyle. Belediye ekiplerine söyledik. Muhatap olarak gördüğümüz çalışan haklı olarak: “Burada bir kamyon pislik var” ne yapabilirim ki?” dedi.
CİDDEN ÇOK YAZIK
Sizden ricamız bu rezalete vesile olanları kınarken sorunumuza çözüm sunacak bir yetkili arıyoruz. Osmangazi, duy bizi!” Cidden çok yazık… Bir İNSAN yaşadığı, doyduğu ve sorumlu olduğu bir çevreye bu ziyanları nasıl verebilir ki? Yazık… Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş. Buraya da acil desteğiniz bekleniyor lütfen. Bu kez bir farklılık yapın iş makinesi ile gelin. Çünkü bu ziyanı verenler başka gezegenlerden gelmişler. İnsanüstü kirlilik oluşturmuşlar.
TAM DA O ALANIN KARŞISINDA…
Adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa abonesi olan esnaf okurumuz özetimle şöyle diyor: “Sıra bizim tarafa geldi. İki yıl önceydi. Bursa’nın en bilindik adresleri arasında olan ve tarihi mekânlara ev sahipliği yapan Cumhuriyet Caddesi’nin bir bölümü kazılmıştı. Sonrasında da deve hörgücü gibi bırakılmıştı. Bizler de onarımı için çalmadık kapı bırakmamıştık. Yetkililere sesimizi duyuramayınca Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde yayımlanan ısrarcı yazılarınız sonucunda en nihayetinde hörgüçlü zemini düzelttirmiştik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi de o alanın tam da karşısı (No:110 önü) kazıldı. Hörgüç bizim kaderimiz mi?” Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin dikkatlerine… Okuruma not; 07 Mart 2020 tarihinde yolladığınız epostanız, yayım sırasındaki yoğunluğum sebebiyle bugüne sarktı. Gecikmeyi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.
YILIN TRAJİKOMEDİSİ
Adının açıklanmasını istemeyen okurumuz özetimle şöyle diyor: “1995 yılında BURSAGAZ’dan aldığımız onaylı projenin onayı düşmüş. Ve yeni bir onay, yani proje çizdirmek için o kadar para ödedik. Çok şükür onayımızı aldık. Derken, Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi 2.İnce Aralığı Sokak No:19 da hizmet veren anaokulunun camından çıkan ve kaldırımı da kapatan kombi borusuna rast gelince… Pekala, bu onayın projesinin yenilenmesi yok mu BURSAGAZ? (!)” Yılın trajikomedisi!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEMİZLİK YAPILDI VE UYARILDILAR
BUNUN HESABI SORULMALI başlıklı yayımımızla birlikte Şirinevler Mahallesi’nin bazı nasipsiz sakinlerince şehir çöplüğü haline getirilmiş olan Balıklıdere’mizin temizliğinin yapıldığı bilgisini aldım. Temizlik sürecine şahit olan ve tarafıma yollanan video kaydını da izledim. Ayrıca civar sakinlerinin: “Bundan sonra bu kirliliğe sebep olanlar tespit edilecek ve haklarında işlemler uygulanacaktır… “ anonslarıyla uyarılmış olması da ayrı bir önem ve değerdir. İyi ki varsınız Yıldırım Belediyesi. Teşekkür ediyorum…
EĞİK DİREK DÜZELTİLDİ
“ ‘O DİREĞİN YAN DURUŞU ÇOK ESTETİK’ başlıklı yayımınıza konu olan eğik direk (Veysel Karani Caddesi) ilgili uzman ekiplerimizce; gerekli ‘İş Güvenliği’ tedbirleri alındıktan sonra düzeltilmiştir. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” Teşekkür ediyorum UEDAŞ. Bu esnada direk şikayeti konusu harici, orada çirkinlik oluşturan metal paravanlara yönelik olarak da yine aynı konu içinde: (21 Mart 2020) ‘… Metal paravanın çirkinliğine gelince; ayrı bir tarz olmuş. Dokunmasınlar lütfen’ ricamı dikkate alıp o paravanlara dokunmayan Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum!
Mini uçuruma dikkat edelim
Bursa’mızın mirasları arasında olan Tarihi Abdal Köprüsü’de ziyaret edilen değerli yapıtlarımız kapsamındadır. Ancak şu aralar ‘EvdeKal’ uyarısını dikkate aldık ve ‘ziyaretlerimizin tamamını erteledik’ demek isterdim.
Lakin zorunluluğu olmadığı dahi gezen, dolaşan ve ziyaretleri aksatmayanlarımız var. Hatta Abdal Köprüsü civarında da… Köprü girişindeki basamakların yanından geçen bazı vatandaşlara gözüm takıldı biranda…
ÖYLE BİR İHMAL VAR Kİ…
Köprünün yan yüzeyinde öyle bir ihmal var ki… Akıllara seyir. Fotoğrafım da buna şahit zaten. İnsanız; dalgın oluruz, fark edemeyiz, görmeyiz, dengemizi kaybedebiliriz… Sonra ‘güm’diye düşer miyiz? Düşeriz! Hele şu zamanda bir de ‘düştük’ diye hastaneye gitmeyelim. Aman hemşehrilerim Abdal Köprüsü yanına oluşturulan kaldırımın altındaki mini uçuruma dikkat edelim! Abdal’da düşmekte var haberiniz ola!
HAFTALARDIR BÖYLE
Okurlarımızdan zanaatkar H. I., bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi girişindeki (Beşyol Kavşağı karşısı) boş arazi bazı saygısız insanların istilasına uğramış. Bu durum haftalardır böyle. Belediye ekiplerine söyledik. Muhatap olarak gördüğümüz çalışan haklı olarak: “Burada bir kamyon pislik var” ne yapabilirim ki?” dedi.
CİDDEN ÇOK YAZIK
Sizden ricamız bu rezalete vesile olanları kınarken sorunumuza çözüm sunacak bir yetkili arıyoruz. Osmangazi, duy bizi!” Cidden çok yazık… Bir İNSAN yaşadığı, doyduğu ve sorumlu olduğu bir çevreye bu ziyanları nasıl verebilir ki? Yazık… Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş. Buraya da acil desteğiniz bekleniyor lütfen. Bu kez bir farklılık yapın iş makinesi ile gelin. Çünkü bu ziyanı verenler başka gezegenlerden gelmişler. İnsanüstü kirlilik oluşturmuşlar.
TAM DA O ALANIN KARŞISINDA…
Adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa abonesi olan esnaf okurumuz özetimle şöyle diyor: “Sıra bizim tarafa geldi. İki yıl önceydi. Bursa’nın en bilindik adresleri arasında olan ve tarihi mekânlara ev sahipliği yapan Cumhuriyet Caddesi’nin bir bölümü kazılmıştı. Sonrasında da deve hörgücü gibi bırakılmıştı. Bizler de onarımı için çalmadık kapı bırakmamıştık. Yetkililere sesimizi duyuramayınca Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde yayımlanan ısrarcı yazılarınız sonucunda en nihayetinde hörgüçlü zemini düzelttirmiştik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi de o alanın tam da karşısı (No:110 önü) kazıldı. Hörgüç bizim kaderimiz mi?” Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin dikkatlerine… Okuruma not; 07 Mart 2020 tarihinde yolladığınız epostanız, yayım sırasındaki yoğunluğum sebebiyle bugüne sarktı. Gecikmeyi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum.
YILIN TRAJİKOMEDİSİ
Adının açıklanmasını istemeyen okurumuz özetimle şöyle diyor: “1995 yılında BURSAGAZ’dan aldığımız onaylı projenin onayı düşmüş. Ve yeni bir onay, yani proje çizdirmek için o kadar para ödedik. Çok şükür onayımızı aldık. Derken, Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi 2.İnce Aralığı Sokak No:19 da hizmet veren anaokulunun camından çıkan ve kaldırımı da kapatan kombi borusuna rast gelince… Pekala, bu onayın projesinin yenilenmesi yok mu BURSAGAZ? (!)” Yılın trajikomedisi!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEMİZLİK YAPILDI VE UYARILDILAR
BUNUN HESABI SORULMALI başlıklı yayımımızla birlikte Şirinevler Mahallesi’nin bazı nasipsiz sakinlerince şehir çöplüğü haline getirilmiş olan Balıklıdere’mizin temizliğinin yapıldığı bilgisini aldım. Temizlik sürecine şahit olan ve tarafıma yollanan video kaydını da izledim. Ayrıca civar sakinlerinin: “Bundan sonra bu kirliliğe sebep olanlar tespit edilecek ve haklarında işlemler uygulanacaktır… “ anonslarıyla uyarılmış olması da ayrı bir önem ve değerdir. İyi ki varsınız Yıldırım Belediyesi. Teşekkür ediyorum…
EĞİK DİREK DÜZELTİLDİ
“ ‘O DİREĞİN YAN DURUŞU ÇOK ESTETİK’ başlıklı yayımınıza konu olan eğik direk (Veysel Karani Caddesi) ilgili uzman ekiplerimizce; gerekli ‘İş Güvenliği’ tedbirleri alındıktan sonra düzeltilmiştir. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” Teşekkür ediyorum UEDAŞ. Bu esnada direk şikayeti konusu harici, orada çirkinlik oluşturan metal paravanlara yönelik olarak da yine aynı konu içinde: (21 Mart 2020) ‘… Metal paravanın çirkinliğine gelince; ayrı bir tarz olmuş. Dokunmasınlar lütfen’ ricamı dikkate alıp o paravanlara dokunmayan Büyükşehir Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyorum!