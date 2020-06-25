Mihraplı’da bedava havuz

19 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldığı günden buyana kadar giriş kapısı önünde bizler kullanalım diye yapılmış olan orijinal ‘yağmur havuzu’yla da meşhur Mihraplı Parkı önünden geçiyordum!
Baktım ki bir hemşehrilerimiz en son olarak 4 gün önce yağan yağmurdan kalan suyla ‘yağmur havuzu’nda yüzüyor... Vatandaşa sordum: “Mutlu musunuz?” diye. Vatandaş da, “İnanın çok mutluyuz. Hele her yağmurla birlikte buradaki su yüksekliği tam kulaç atacağım seviyeye gelmiyor mu? İşte o vakit daha keyifli oluyor insan! Ancak yağmur diniyor ve yağmurdan 10 gün sonra kuruyor. Havuzun ücretsiz olması ve de doğal olması işin en güzel yanı. Sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı yağmurdan 10-11 gün sonra tamamen kuruyan bu havuza su bassın lütfen!” deyince ne kadar yanlış iş yaptığımı anlamışım!
YANLIŞ YAPMIŞIM!
Çünkü en son olarak 2 Haziran Salı günü bu ‘havuzun’ uygun olmadığını dolayısıyla da bu uygunsuzluğa dikkat çekebilmek için ‘Söz veriyorum’ başlıklı yazımda orada şişme bot kullanarak beş yıllık orijinal gölete dikkat çekmeye çalışacağım demiştim. Evet, yanlış yapmışım! Vatandaşlarımızın burada bedava yüzme yaptıklarını düşünemediğim için; cidden yanlış yapmışım! Özür diliyorum! Kıymetli Büyükşehir Belediyesi. Şişme bot hizmetinden vazgeçtim. Sakın bir önceki yazımı dikkate almayın! Gel vatandaş gel, Mihraplı giriş kapısında bulunan ücretsiz havuza gel!
PARAYI VER DE GERİSİ MÜHİL DEĞİL
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz şikayetini şöyle dile getiriyor: “Mudanya’da bir esnafım. Kurallara da uyarım. Beraberinde kurallara uymayanlara ve de bunlara göz yumanlara kızarım. Kısacası dertliyim ve kendime dert yaparım. Sonra; önce şekerim ardından da tansiyonum çıkar hastalığa yakalanırım. Konuya girişim biraz faklı oldu kusura bakmayın. Şimdi bakınız; fotoğrafımla anlatmaya çalıştığım yaya geçidi Mudanya’nın kalbi olan Mudanya merkezindedir. (BUDO iskele karşısı) Yaya geçidi üzerine park olur mu? Olur, çünkü orası ücretli park alanıdır da ondan! Yani parayı ver de ötesi mühim değil!”
Bu işe Mudanya Belediyesi bakalım ne diyecek.
YAĞMUR IZGARASI YARIMDAN BİLE YARIM
OKURLARIMIZDAN Berna Hakyemez, birçok kez dile getirdiği şikayetini şöyle aktarıyor: “Yıldırım ilçesi DSİ 11. Şube Müdürlüğü Sondaj Şube Müdürlüğü önündeki (2. Ufuk Sokak) yağmur suyu giderlerinin eksik bırakıldığını çok kez dile getirdim. Ama önemsenmedim. Yarımdan bile yarım bırakılan yağmur suyu gider hizmetinin maksadını bir türlü bilemedim.”
İlginç bir durum. Bildiğim kadarıyla o sokak hem yokuş hem de ızgaraların önü Ankara Caddesi’ne çıkıyor. Yokuştan akan su... Ve Bursa’mızda yaşanıp ülkemizi kahreden sel felaketi sonrası bu ihbar... BUSKİ’nin dikkatlerine…
ASFALT KAN AĞLIYOR
ADININ açıklanmasını istemeyen bir iş insanı özetimle şöyle diyor: “Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi’nde hizmet veren Emine Örnek Eğitim Kurumları önündeki sokağın asfaltı kan ağlıyor da yetkililer bunu görmüyor! Çok yazık…”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ASFALT DÖKÜLDÜ AMA DÜZ DEĞİL PEKİ YA KALDIRIM?
‘HER yıl düzenli olarak kazılıyor’ başlıklı yayımımızda bahsi geçen kazılı alana (Odunluk Mahallesi Jimer Hastanesi önü) asfalt atıldığını gördüm. Teşekkür ediyorum. Ancak dökülen asfaltın teraziye alınmadan dökülmüş olduğunu gördüm. Dolayısıyla buraya dökülen asfalt üzerinde de çukurlar oluşmuş. Bu da her yağmur sonrası o çukurlara su birikeceği, çukurda biriken suların da araç tekerlerinden sıçrayarak özellikle otobüs durağında bekleyen yayaları ıslatacağı gerçeği var. Hadi bu işler böyle oluyor zaten diyelim de... Kaldırımı neden öyle bıraktınız ki? Neyse onun için de gelirsiniz bir ara!
Mihraplı’da bedava havuz
19 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açıldığı günden buyana kadar giriş kapısı önünde bizler kullanalım diye yapılmış olan orijinal ‘yağmur havuzu’yla da meşhur Mihraplı Parkı önünden geçiyordum!
Baktım ki bir hemşehrilerimiz en son olarak 4 gün önce yağan yağmurdan kalan suyla ‘yağmur havuzu’nda yüzüyor... Vatandaşa sordum: “Mutlu musunuz?” diye. Vatandaş da, “İnanın çok mutluyuz. Hele her yağmurla birlikte buradaki su yüksekliği tam kulaç atacağım seviyeye gelmiyor mu? İşte o vakit daha keyifli oluyor insan! Ancak yağmur diniyor ve yağmurdan 10 gün sonra kuruyor. Havuzun ücretsiz olması ve de doğal olması işin en güzel yanı. Sizden şöyle bir şey rica ediyorum. Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı yağmurdan 10-11 gün sonra tamamen kuruyan bu havuza su bassın lütfen!” deyince ne kadar yanlış iş yaptığımı anlamışım!
YANLIŞ YAPMIŞIM!
Çünkü en son olarak 2 Haziran Salı günü bu ‘havuzun’ uygun olmadığını dolayısıyla da bu uygunsuzluğa dikkat çekebilmek için ‘Söz veriyorum’ başlıklı yazımda orada şişme bot kullanarak beş yıllık orijinal gölete dikkat çekmeye çalışacağım demiştim. Evet, yanlış yapmışım! Vatandaşlarımızın burada bedava yüzme yaptıklarını düşünemediğim için; cidden yanlış yapmışım! Özür diliyorum! Kıymetli Büyükşehir Belediyesi. Şişme bot hizmetinden vazgeçtim. Sakın bir önceki yazımı dikkate almayın! Gel vatandaş gel, Mihraplı giriş kapısında bulunan ücretsiz havuza gel!
PARAYI VER DE GERİSİ MÜHİL DEĞİL
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz şikayetini şöyle dile getiriyor: “Mudanya’da bir esnafım. Kurallara da uyarım. Beraberinde kurallara uymayanlara ve de bunlara göz yumanlara kızarım. Kısacası dertliyim ve kendime dert yaparım. Sonra; önce şekerim ardından da tansiyonum çıkar hastalığa yakalanırım. Konuya girişim biraz faklı oldu kusura bakmayın. Şimdi bakınız; fotoğrafımla anlatmaya çalıştığım yaya geçidi Mudanya’nın kalbi olan Mudanya merkezindedir. (BUDO iskele karşısı) Yaya geçidi üzerine park olur mu? Olur, çünkü orası ücretli park alanıdır da ondan! Yani parayı ver de ötesi mühim değil!”
Bu işe Mudanya Belediyesi bakalım ne diyecek.
YAĞMUR IZGARASI YARIMDAN BİLE YARIM
OKURLARIMIZDAN Berna Hakyemez, birçok kez dile getirdiği şikayetini şöyle aktarıyor: “Yıldırım ilçesi DSİ 11. Şube Müdürlüğü Sondaj Şube Müdürlüğü önündeki (2. Ufuk Sokak) yağmur suyu giderlerinin eksik bırakıldığını çok kez dile getirdim. Ama önemsenmedim. Yarımdan bile yarım bırakılan yağmur suyu gider hizmetinin maksadını bir türlü bilemedim.”
İlginç bir durum. Bildiğim kadarıyla o sokak hem yokuş hem de ızgaraların önü Ankara Caddesi’ne çıkıyor. Yokuştan akan su... Ve Bursa’mızda yaşanıp ülkemizi kahreden sel felaketi sonrası bu ihbar... BUSKİ’nin dikkatlerine…
ASFALT KAN AĞLIYOR
ADININ açıklanmasını istemeyen bir iş insanı özetimle şöyle diyor: “Mudanya ilçesi Hasköy Mahallesi’nde hizmet veren Emine Örnek Eğitim Kurumları önündeki sokağın asfaltı kan ağlıyor da yetkililer bunu görmüyor! Çok yazık…”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ASFALT DÖKÜLDÜ AMA DÜZ DEĞİL PEKİ YA KALDIRIM?
‘HER yıl düzenli olarak kazılıyor’ başlıklı yayımımızda bahsi geçen kazılı alana (Odunluk Mahallesi Jimer Hastanesi önü) asfalt atıldığını gördüm. Teşekkür ediyorum. Ancak dökülen asfaltın teraziye alınmadan dökülmüş olduğunu gördüm. Dolayısıyla buraya dökülen asfalt üzerinde de çukurlar oluşmuş. Bu da her yağmur sonrası o çukurlara su birikeceği, çukurda biriken suların da araç tekerlerinden sıçrayarak özellikle otobüs durağında bekleyen yayaları ıslatacağı gerçeği var. Hadi bu işler böyle oluyor zaten diyelim de... Kaldırımı neden öyle bıraktınız ki? Neyse onun için de gelirsiniz bir ara!