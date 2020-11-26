Madalya vermiyorlar!

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Makine Yüksek Mühendisi Nefi Ozan, şikayetini şöyle dile getiriyor:

“Eskiden imece diye bir şey vardı ülkemizde. Maalesef günümüzde uygulanırlığı olmasa da çoğumuzun imecenin tanımını bildiğini tahmin edebiliyorum. Bununla birlikte müsaadenizle imecenin tanımını tekrar etmek istiyorum. İmece; ‘genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesidir.’

3 YILDIR ÖYLE DURUYOR

Bu tanıma uyan değerimiz günümüzde yok olsa da Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde (Nilüfer Nikâh Evi karşısı) imecenin İmece Sokak’ta ismen sürdürülmesi çok güzel. Ama isme yakışan da yapılırsa cidden on numara olur! Hani diyorum da, sokak girişindeki kaldırım üç yıldır darmadağın. Kıymetli İmece Sokak sakinleri; mademki böyle bir isme layık görüldünüz. Öyle ise imece yapın ve o kaldırımları onarın. İmeceden bi’haber olmayın. ‘Biz bu işte yokuz’ diyorsanız da o ismi geri iade edin(!)”

Kıymetli İmece Sokak sakinleri, Nefi Ozan haklı! Değil mi ki o tabela sokak girişinde asılı; farkınız olmalı!

Belediyesi binasına 50 metre mesafede

Adının açıklanmasını istemeyen emekli zabıta memuru olan okurumuz bakınız ne diyor: “Onlarca yıl bize verilen görev bu, biz başkasına karışmayız’ demedim. Vatandaşın rahatına, konforuna ve huzuruna engel teşkil eden her aksaklığa karıştım. Hatta mesai bitimimde dahi... Ancak emekli olunca hesap sorma yetkimiz birden yok oluyor. Bu sebepten dolayı da bizdeki hassasiyetin vazife başında olan zabıta kadrosunda olmasını umuyorum!”