 Kutuya benzeyen kutudan…

Adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa gazetesi abonesi bir fabrikanın yönetim kurulu başkanı okurumuz özetimle:



“Muhammet Bey. Geçtiğimiz ay (27 Mayıs) komşumuz iş insanı Cenk Küper’in şikâyetini ÇINARLI CADDESİNE ÇINAR DİKİN başlığınızla yayımlamıştınız. İnanın o ana kadar bizi de derinden üzen bu konuyu neden size yollamak aklımıza gelmedi diye kendimize kızmadık değil. Sonra çok sevindik yazıyı okuyunca. Çünkü bu cadde, onlarca fabrikaya da hizmet veriyor. İşin ilginç yanı, yıl oldu bu cadde tam bir rezalet ve yetkililerin umuru değil. Neyse, derken köşenizde konuyu görünce ‘artık umurları olur’ diye düşündük. Ancak yine gelen giden yok. Yani yine umurları değil çok değerli yetkililerin! Yüzlerce metrelik rezalet zemin, ürün ve hizmet kalitemizi de etkiliyor. Mağduriyetimizi duyurabilme adına bir kez daha yayımlar mısınız acımızı? Üretene bari değer verin!” diyor.

İLGİSİZLİK SÜRÜYOR

Fotoğrafları inceledim de bu ilgisizliği hiç yakıştıramadım şahsen! Bursa; ‘Bütünşehir’ ise Büyükşehir Belediyesi’nin; ‘Nilüferli olmak ayrıcalık’ ise Nilüfer Belediyesi’nin dikkatlerine… Çalı Mahallesi Çınarlı Caddesi sakinlerinden bir davet daha var size!

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