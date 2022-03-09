Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan talebe kardeşlerim, özetimle:
“Osmangazi ilçesi hudutlarında yer alan Altıparmak Caddesi üzerinde hizmet vermekte olan Kuruçeşme Mahallesi Muhtarlığına 5 metre mesafe uzaklıkta bulunan zemindeki aparatın üzerine basılmasıyla çalışan (ayak çeşmeleri) çeşmeler yıllardır çalışmamaktadır. Ayrıca çeşmeler çok ciddi zarara uğratılmıştır. Şikâyetimizi dikkate alırsanız seviniriz” diyor.
Elbette dikkate alırız genç kardeşlerim. Dikkatiniz ve sahiplenmenizden ötürü sizleri tebrik ediyorum. Fotoğrafa bakınca inanın çok üzüldüm. Ben de birçok kez kullandım o çeşmeyi. Hijyenik olması en güzeliydi.
HER AÇIDAN İLGİNÇ
İşin ‘normal’ ilginç yanı çeşmenin önünden her gün binlerce vatandaşımızın geçiyor olması ve kimsenin ilgilenmemesi!
İşin ‘anormal’ ilginç yanı da çeşmenin yanında Kuruçeşme Mahallesi muhtarlık hizmet binasının bulunması…
Yüzde yüz kontrol altında bulunan bir adreste böylesi üzücü duruma tanık olmak gerçekten büyük acı. Oysaki o çeşme hizmete alındığında bir tek kurban kesilmediği kalmıştı! Kuruçeşme’de kuru çeşme, bu da hayırlı olsun bizlere!
Etkileyici masal mı istiyorsunuz?
Okurlarımızdan Yıldız Çağlar : “2 Mart 2022 tarihinde BURULAŞ Paşaçiftliği Metro İstasyonu’nda metro bekliyordum. İstasyon içinde, devrilmemesi için plastik çember şeritle birbirlerine bağlanan oldukça ağır tonajlı olan demir parçaları görünce şoke oldum. Fotoğrafımda da belli olduğu gibi plastik çember şerit taşıyamadığı ağırlıkla alakalı olarak keman yayı misali gergindi. Koptu kopacak duruyordu. Her fırsatta ‘Önce İş Güvenliği’ masalı cidden çok etkileyici!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MİLLİ SERVETİ BAŞTAN KORUSAYDINIZ
ENGELLİ RAMPASI NEDEN YOK başlıklı yayımımızdan sonra ilgili refüje (Nilüfer, Akpınar Caddesi) engelli vatandaşlarımızın geçmesini kolaylaştıran kesiğin istediğimiz gibi sunulmuş olduğunu gördüm.
Çok teşekkür ediyorum. Ancak; hazır oraya kadar gitmişken keşke bu yaya geçidinin karşısındaki (paralelinde) refüje de geçiş yolu açsaydınız. Hatta en ‘keşke’sini diyeyim mi? Keşke bu işleri işin taaa en başında akıl edip yapmış olsaydınız da; ne fazladan insan gücü ne milli servetimiz ziyan olmasaydı!
Kuruçeşme’de kuru çeşme…
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan talebe kardeşlerim, özetimle:
“Osmangazi ilçesi hudutlarında yer alan Altıparmak Caddesi üzerinde hizmet vermekte olan Kuruçeşme Mahallesi Muhtarlığına 5 metre mesafe uzaklıkta bulunan zemindeki aparatın üzerine basılmasıyla çalışan (ayak çeşmeleri) çeşmeler yıllardır çalışmamaktadır. Ayrıca çeşmeler çok ciddi zarara uğratılmıştır. Şikâyetimizi dikkate alırsanız seviniriz” diyor.
Elbette dikkate alırız genç kardeşlerim. Dikkatiniz ve sahiplenmenizden ötürü sizleri tebrik ediyorum. Fotoğrafa bakınca inanın çok üzüldüm. Ben de birçok kez kullandım o çeşmeyi. Hijyenik olması en güzeliydi.
HER AÇIDAN İLGİNÇ
İşin ‘normal’ ilginç yanı çeşmenin önünden her gün binlerce vatandaşımızın geçiyor olması ve kimsenin ilgilenmemesi!
İşin ‘anormal’ ilginç yanı da çeşmenin yanında Kuruçeşme Mahallesi muhtarlık hizmet binasının bulunması…
Yüzde yüz kontrol altında bulunan bir adreste böylesi üzücü duruma tanık olmak gerçekten büyük acı. Oysaki o çeşme hizmete alındığında bir tek kurban kesilmediği kalmıştı! Kuruçeşme’de kuru çeşme, bu da hayırlı olsun bizlere!
Etkileyici masal mı istiyorsunuz?
Okurlarımızdan Yıldız Çağlar : “2 Mart 2022 tarihinde BURULAŞ Paşaçiftliği Metro İstasyonu’nda metro bekliyordum. İstasyon içinde, devrilmemesi için plastik çember şeritle birbirlerine bağlanan oldukça ağır tonajlı olan demir parçaları görünce şoke oldum. Fotoğrafımda da belli olduğu gibi plastik çember şerit taşıyamadığı ağırlıkla alakalı olarak keman yayı misali gergindi. Koptu kopacak duruyordu. Her fırsatta ‘Önce İş Güvenliği’ masalı cidden çok etkileyici!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MİLLİ SERVETİ BAŞTAN KORUSAYDINIZ
ENGELLİ RAMPASI NEDEN YOK başlıklı yayımımızdan sonra ilgili refüje (Nilüfer, Akpınar Caddesi) engelli vatandaşlarımızın geçmesini kolaylaştıran kesiğin istediğimiz gibi sunulmuş olduğunu gördüm.
Çok teşekkür ediyorum. Ancak; hazır oraya kadar gitmişken keşke bu yaya geçidinin karşısındaki (paralelinde) refüje de geçiş yolu açsaydınız. Hatta en ‘keşke’sini diyeyim mi? Keşke bu işleri işin taaa en başında akıl edip yapmış olsaydınız da; ne fazladan insan gücü ne milli servetimiz ziyan olmasaydı!