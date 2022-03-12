 Kumun akıbeti ne olacak

Adının açıklanmasını istemeyen öğretmen okurumuz, özetimle şöyle diyor:
“T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi önündeki kaldırıma belediye ekipleri geçen yıl kırmızı renkli kumu boşalttı ve gitti. O gün bugündür ne arayan var ne de soran. Kumun yarısı yağan yağmur ve üzerindeki insan hareketi sonrasında çevreye yayılmak suretiyle eksildi! Matematiğim oldukça iyidir diyebilirim. Kabaca, yayılmadan kaynaklı eksilme hesabını yaptım. Hesabıma göre de 5 yıl sonra bu kumlar yok denecek kadar azalacak. Yani almasalar da olur. Şunun şurasında 5 yıla ne kaldı. Ancak huy işte beni rahatsız ediyor bu kumlar! Kumun akıbetini takip ediyorum bakalım ne olacak.” Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’ne duyurulur hem keseye zarar hem de çevreye...
Nasıl olsa kaldırım parkı bedava!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan esnaf okurumuz Gürsel Coşkun: “Nilüfer ilçesinde yaşıyorum. İş yerim de burada. Gerek bisiklet yolları, gerekse görme engeli bulunan kardeşlerimiz için özel olarak yapılmış taşlardan oluşan kaldırımlar bazı araç sahiplerince üstelik sürekli olarak (Biri gidiyor, ardından hemen diğeri geliyor) otopark olarak kullanılıyor. İşin ilginç yanı cadde kenarlarına park edersen BURBAK’a para ödüyorsun. Ama bu alanlara park edersen para ödemiyorsun! Bu esnada fotoğraflarımdaki aracın birinde Nilüfer Belediyesi’nin etiketi asılı. Ama onun bir mazereti var. Camında ‘görevli’ yazısı yazan kartvizit vardı! Bu daha da ilginç değil mi?” diyor.
Demedi demeyin…
Hürriyet Bursa gazetesi okuru olan ticari taksi şoförü Tarık Ersoy, diyor ki: “Bursa’yı karış karış bilen ve de bu bilgimle edindiğim tecrübeme dayanarak şunu söylemek istiyorum. Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan METRO marketin yanındaki çöpler ve atıklar her geçen gün çoğalarak büyüyor! Yaz sonunda orası da şehir çöplüğünü aratmaz. Demedi demeyin!” Şimdiden hayırlı olsun diyeyim o vakit Tarık Hasan kardeşim!
Hürriyet Bursa yazıyor sorunlar çözülüyor
Büyükşehir Belediyesi
“ ‘TAM ÜÇ YILDIR HAKKINI ARIYOR’ başlıklı konu ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. İlgi yazıda, Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gelibolu Caddesinde yol sathında bozulmadan dolayı çeşitli sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. Söz konusu yazıda belirtilen Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gelibolu Caddesi yol bakım, onarım çalışması iş programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI” Açıklamanız için teşekkür ederim kıymetli Büyükşehir Belediyesi. Şahit olacak olan ‘Yaptık…’ yanıtınızı da bekliyor olarak… Kolay gelsin diliyorum.
Şaka gibi çözüm!
BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR BAŞLIKLI yayımımızda Hürriyet Bursa gazetesi abonesi İ. A.’nın şikâyetini: şöyle yayımlamıştık. “Gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde yaya geçitlerindeki engellere ve umursamazlıklara yönelik olarak yayımlamış olduğunuz onlarca konu oldu. İşin ilginç yanı her birinin ilgililere kopya verir nitelikte olmasıydı. Ben de bir örnek vermek istiyorum. Burası Mudanya’nın Güzelyalı kavşağı üzerindeki yaya geçidi. Yaya geçidi çizgilerini takip ederseniz kendinizi otluk alanda bulursunuz! Vaziyet böyle olunca yaya geçidine girmek için de otluk alana çıkmanız lazım doğal olarak. Kuru havalarda pek sorun değil ama yağmuru ve karı da var bu işin! Engeli olan kardeşlerimiz unutuldu sanmayın. Onları unutanlar yetkililerin ta kendileri! Ne olur bu sözüme engel koyup yayımınızdan kaldırmayın. Sözüm şudur; ilgili yetkililer resmen bizimle dalga geçiyor”
ALANI DA ÇİMLENDİRMİŞLER
Yaptığım kontroller sonrasında ilgili yaya geçidi çizgilerinin tekrar boyanarak şikâyetimize konu olan alanın da çimlendirildiğini gördüm. Şaka gibi! Şunu net olarak anladım ki; ilgili yetkililer bizimle gerçekten dalga geçiyorlarmış…
Pas Nilüfer’den ilk gol kimden?
Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu’ndan ilçedeki sorunlarla ilgili yayımlarımıza dair gelen açıklamayı olduğu gibi aktarıyorum: “Sayın Muhammet Kösle, Köşenizde yayınlanan Nilüfer’in çeşitli bölgelerinden dile getirilen taleplere yanıt vermek isteriz. Bilindiği gibi kentteki ana arterlerin sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi 204. Sokak girişindeki bisiklet yolu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bisiklet yolu üzerindeki aydınlatma direğinin sorun teşkil ettiği ve kaldırılması gerektiği bizim tarafımızdan da, ilgili kurum UEDAŞ’a bildirilmiştir. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan Ahıska Caddesi’ndeki kaldırım sorunu da ilgili ekiplerimizce sorumlu kurum olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak’ta yapımı istenen bordür tretuvar çalışması ise, belediyemiz çalışma programına alınmış olup önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bilginize sunar, teşekkür ederiz.”
Değerli Nilüfer Belediyesi, açıklamanız için teşekkür ediyorum. UEDAŞ ve Büyükşehir Belediyesi; pası aldınız. Bakalım hanginiz ilk golü atacaksınız?
Kumun akıbeti ne olacak?
Adının açıklanmasını istemeyen öğretmen okurumuz, özetimle şöyle diyor:
“T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi önündeki kaldırıma belediye ekipleri geçen yıl kırmızı renkli kumu boşalttı ve gitti. O gün bugündür ne arayan var ne de soran. Kumun yarısı yağan yağmur ve üzerindeki insan hareketi sonrasında çevreye yayılmak suretiyle eksildi! Matematiğim oldukça iyidir diyebilirim. Kabaca, yayılmadan kaynaklı eksilme hesabını yaptım. Hesabıma göre de 5 yıl sonra bu kumlar yok denecek kadar azalacak. Yani almasalar da olur. Şunun şurasında 5 yıla ne kaldı. Ancak huy işte beni rahatsız ediyor bu kumlar! Kumun akıbetini takip ediyorum bakalım ne olacak.” Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’ne duyurulur hem keseye zarar hem de çevreye...
Nasıl olsa kaldırım parkı bedava!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan esnaf okurumuz Gürsel Coşkun: “Nilüfer ilçesinde yaşıyorum. İş yerim de burada. Gerek bisiklet yolları, gerekse görme engeli bulunan kardeşlerimiz için özel olarak yapılmış taşlardan oluşan kaldırımlar bazı araç sahiplerince üstelik sürekli olarak (Biri gidiyor, ardından hemen diğeri geliyor) otopark olarak kullanılıyor. İşin ilginç yanı cadde kenarlarına park edersen BURBAK’a para ödüyorsun. Ama bu alanlara park edersen para ödemiyorsun! Bu esnada fotoğraflarımdaki aracın birinde Nilüfer Belediyesi’nin etiketi asılı. Ama onun bir mazereti var. Camında ‘görevli’ yazısı yazan kartvizit vardı! Bu daha da ilginç değil mi?” diyor.
Demedi demeyin…
Hürriyet Bursa gazetesi okuru olan ticari taksi şoförü Tarık Ersoy, diyor ki: “Bursa’yı karış karış bilen ve de bu bilgimle edindiğim tecrübeme dayanarak şunu söylemek istiyorum. Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde bulunan METRO marketin yanındaki çöpler ve atıklar her geçen gün çoğalarak büyüyor! Yaz sonunda orası da şehir çöplüğünü aratmaz. Demedi demeyin!” Şimdiden hayırlı olsun diyeyim o vakit Tarık Hasan kardeşim!
Hürriyet Bursa yazıyor sorunlar çözülüyor
Büyükşehir Belediyesi
“ ‘TAM ÜÇ YILDIR HAKKINI ARIYOR’ başlıklı konu ilgili birimimiz tarafından incelenmiştir. İlgi yazıda, Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gelibolu Caddesinde yol sathında bozulmadan dolayı çeşitli sorunlar yaşandığı belirtilmektedir. Söz konusu yazıda belirtilen Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gelibolu Caddesi yol bakım, onarım çalışması iş programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI” Açıklamanız için teşekkür ederim kıymetli Büyükşehir Belediyesi. Şahit olacak olan ‘Yaptık…’ yanıtınızı da bekliyor olarak… Kolay gelsin diliyorum.
Şaka gibi çözüm!
BİZİMLE DALGA GEÇİYORLAR BAŞLIKLI yayımımızda Hürriyet Bursa gazetesi abonesi İ. A.’nın şikâyetini: şöyle yayımlamıştık. “Gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde yaya geçitlerindeki engellere ve umursamazlıklara yönelik olarak yayımlamış olduğunuz onlarca konu oldu. İşin ilginç yanı her birinin ilgililere kopya verir nitelikte olmasıydı. Ben de bir örnek vermek istiyorum. Burası Mudanya’nın Güzelyalı kavşağı üzerindeki yaya geçidi. Yaya geçidi çizgilerini takip ederseniz kendinizi otluk alanda bulursunuz! Vaziyet böyle olunca yaya geçidine girmek için de otluk alana çıkmanız lazım doğal olarak. Kuru havalarda pek sorun değil ama yağmuru ve karı da var bu işin! Engeli olan kardeşlerimiz unutuldu sanmayın. Onları unutanlar yetkililerin ta kendileri! Ne olur bu sözüme engel koyup yayımınızdan kaldırmayın. Sözüm şudur; ilgili yetkililer resmen bizimle dalga geçiyor”
ALANI DA ÇİMLENDİRMİŞLER
Yaptığım kontroller sonrasında ilgili yaya geçidi çizgilerinin tekrar boyanarak şikâyetimize konu olan alanın da çimlendirildiğini gördüm. Şaka gibi! Şunu net olarak anladım ki; ilgili yetkililer bizimle gerçekten dalga geçiyorlarmış…
Pas Nilüfer’den ilk gol kimden?
Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu’ndan ilçedeki sorunlarla ilgili yayımlarımıza dair gelen açıklamayı olduğu gibi aktarıyorum: “Sayın Muhammet Kösle, Köşenizde yayınlanan Nilüfer’in çeşitli bölgelerinden dile getirilen taleplere yanıt vermek isteriz. Bilindiği gibi kentteki ana arterlerin sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Bu kapsamda Altınşehir Mahallesi 204. Sokak girişindeki bisiklet yolu Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bisiklet yolu üzerindeki aydınlatma direğinin sorun teşkil ettiği ve kaldırılması gerektiği bizim tarafımızdan da, ilgili kurum UEDAŞ’a bildirilmiştir. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan Ahıska Caddesi’ndeki kaldırım sorunu da ilgili ekiplerimizce sorumlu kurum olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir. Öte yandan Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak’ta yapımı istenen bordür tretuvar çalışması ise, belediyemiz çalışma programına alınmış olup önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bilginize sunar, teşekkür ederiz.”
Değerli Nilüfer Belediyesi, açıklamanız için teşekkür ediyorum. UEDAŞ ve Büyükşehir Belediyesi; pası aldınız. Bakalım hanginiz ilk golü atacaksınız?