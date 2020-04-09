Korkuluksuz köprü korkutuyor

Bursa’da kent merkezi içinde bir benzeri daha olmayan tehlikenin adresini veriyorum.
Orası; Nilüfer, Küçük Sanayi Metro İstasyonu girişinin hemen yanı başı. Kıymetli sağlık çalışanlarımızın canla başla çalıştıkları ve neticesinde de çok yoruldukları şu günlerde bari bir de kırık çıkık vakasıyla uğraşmasınlar. Sorunu Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Belediyesi’ne, Nilüfer Belediyesi de Büyükşehir’e pas etmeden… O korkuluksuz köprüde korkulacak derecede ciddi tehlikeler var. Bir bakın derim!
O TAŞI KALDIRIN ARTIK
Okurlarımızdan olan Sevinç Akdoğan’ın “Ama hayat devam ediyor” diye vurgu yaptığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi üzerindeki kaldırıma uzaylılarca miras olarak bırakılan taşı bir türlü paylaşamıyoruz. Bu konuda yetkililere bilgi verdik. Verdik vermesine de pay edici bulamadık. Şu günlerde dışarıya çıkamadığımız gerçeği var. Ama hayat devam ediyor. O taşı bari şu yasaklı günlerde kaldırın ve dua alın. Saygıyla.”
TERS YÖNE DİKKAT!
Geçtiğimiz hafta nöbetçi olduğunu öğrendiğimiz bir eczaneye ilaç almak için gittik. Eczane çıkışı dikkatimi çekti. Nilüfer ilçesi, Barış Mahallesi İcar Sokak tabelası ters yönü gösteriyor. (Acıbadem Hastanesi karşısı) İşini severek yapan birine rast gelince öyle mutlu oluyorum ki. Nokta!”
YAĞMUR YAĞINCA NE OLUR BURANIN HALİ?
İki gün önceydi. Bir esnaf 4- 5 kilogramlık kovadaki kirli suyu Şehreküstü Metro istasyonu yanındaki (Altıparmak’a gidiş istikameti) mazgala döktü. Bu pis suyu kaldırıma ya da caddeye de savurabilirdi. Oluşturduğu değer için hemşehrimize teşekkür ediyorum. Ancak mazgal tıkalı olsa gerek kanal 4 -5 litre suyu dahi alamadı! Pekâlâ, yağmur yağınca ne olur buranın hali? Düşünemiyorum da… Üstelik COVID -19 denen felaketle boğuştuğumuz günlerde hastalığa davetiye sunan benzeri olumsuzlukların daha da itinayla takip edilip olası aksaklıkların giderilmesi gerekir diye düşünüyorum.” Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’nin dikkatlerine.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MEMİŞ MÜDÜRE VE EKİBİNE TEŞEKKÜRLER
HAFTALARDIR BÖYLE başlıklı yayımımızdan hemen sonra (Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi girişindeki Beşyol Kavşağı karşısı) Osmangazi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş tarafınca arandım. Müdür Memiş; ekibinin yaptığı kontrol sonrası ilgili çöplerin iş makinesi ile toplatılmaya başlandığını ve de yapılan temizliğin video kaydıyla tarafıma şahit olarak yollanmasını memnuniyetle karşıladım. Bizlere değer veren Memiş Memiş müdüre ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Kirliliğe sebep olan yaratıklara gelince; biran evvel geldiğiniz gezegenlere gidin diyorum!
ÇİNİLER YIKANDI
Yayımladığımız konuların akıbetleriyle alakalı olarak yaptığım kontroller neticesinde ÇOK MERAK ETTİĞİ ŞEYE BAKINCA yayımımız sonrası FSM Kavşağı’nın taşıyıcı bölümünü oluşturan ayaklardan birinin yüzeyine işlenmiş olan fevkalade güzel çinilerin yine yıkanmış olduğunu gördüm. Ancak üst birleşim noktasındaki ayrık alanın da yine onarılmadığı gördüm! Olsun, hele yine yağmur yağsın ve orası yine yağmur neticesinde çamura bulansın… Biz yine yazarız. Maksat iş olsun!
Korkuluksuz köprü korkutuyor
Bursa’da kent merkezi içinde bir benzeri daha olmayan tehlikenin adresini veriyorum.
Orası; Nilüfer, Küçük Sanayi Metro İstasyonu girişinin hemen yanı başı. Kıymetli sağlık çalışanlarımızın canla başla çalıştıkları ve neticesinde de çok yoruldukları şu günlerde bari bir de kırık çıkık vakasıyla uğraşmasınlar. Sorunu Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Belediyesi’ne, Nilüfer Belediyesi de Büyükşehir’e pas etmeden… O korkuluksuz köprüde korkulacak derecede ciddi tehlikeler var. Bir bakın derim!
O TAŞI KALDIRIN ARTIK
Okurlarımızdan olan Sevinç Akdoğan’ın “Ama hayat devam ediyor” diye vurgu yaptığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi üzerindeki kaldırıma uzaylılarca miras olarak bırakılan taşı bir türlü paylaşamıyoruz. Bu konuda yetkililere bilgi verdik. Verdik vermesine de pay edici bulamadık. Şu günlerde dışarıya çıkamadığımız gerçeği var. Ama hayat devam ediyor. O taşı bari şu yasaklı günlerde kaldırın ve dua alın. Saygıyla.”
TERS YÖNE DİKKAT!
Geçtiğimiz hafta nöbetçi olduğunu öğrendiğimiz bir eczaneye ilaç almak için gittik. Eczane çıkışı dikkatimi çekti. Nilüfer ilçesi, Barış Mahallesi İcar Sokak tabelası ters yönü gösteriyor. (Acıbadem Hastanesi karşısı) İşini severek yapan birine rast gelince öyle mutlu oluyorum ki. Nokta!”
YAĞMUR YAĞINCA NE OLUR BURANIN HALİ?
İki gün önceydi. Bir esnaf 4- 5 kilogramlık kovadaki kirli suyu Şehreküstü Metro istasyonu yanındaki (Altıparmak’a gidiş istikameti) mazgala döktü. Bu pis suyu kaldırıma ya da caddeye de savurabilirdi. Oluşturduğu değer için hemşehrimize teşekkür ediyorum. Ancak mazgal tıkalı olsa gerek kanal 4 -5 litre suyu dahi alamadı! Pekâlâ, yağmur yağınca ne olur buranın hali? Düşünemiyorum da… Üstelik COVID -19 denen felaketle boğuştuğumuz günlerde hastalığa davetiye sunan benzeri olumsuzlukların daha da itinayla takip edilip olası aksaklıkların giderilmesi gerekir diye düşünüyorum.” Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’nin dikkatlerine.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MEMİŞ MÜDÜRE VE EKİBİNE TEŞEKKÜRLER
HAFTALARDIR BÖYLE başlıklı yayımımızdan hemen sonra (Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi girişindeki Beşyol Kavşağı karşısı) Osmangazi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş tarafınca arandım. Müdür Memiş; ekibinin yaptığı kontrol sonrası ilgili çöplerin iş makinesi ile toplatılmaya başlandığını ve de yapılan temizliğin video kaydıyla tarafıma şahit olarak yollanmasını memnuniyetle karşıladım. Bizlere değer veren Memiş Memiş müdüre ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum. Kirliliğe sebep olan yaratıklara gelince; biran evvel geldiğiniz gezegenlere gidin diyorum!
ÇİNİLER YIKANDI
Yayımladığımız konuların akıbetleriyle alakalı olarak yaptığım kontroller neticesinde ÇOK MERAK ETTİĞİ ŞEYE BAKINCA yayımımız sonrası FSM Kavşağı’nın taşıyıcı bölümünü oluşturan ayaklardan birinin yüzeyine işlenmiş olan fevkalade güzel çinilerin yine yıkanmış olduğunu gördüm. Ancak üst birleşim noktasındaki ayrık alanın da yine onarılmadığı gördüm! Olsun, hele yine yağmur yağsın ve orası yine yağmur neticesinde çamura bulansın… Biz yine yazarız. Maksat iş olsun!