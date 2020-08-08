Okurlarımızdan Reyhan Temizel, özetimle şöyle diyor:
“Metroyu sıklıkla kullanıyorum. COVID-19 hastalığıyla alakalı olarak metrolardaki (Belediye otobüsleri de dahil) klimaların çalışmaması hele şu kavurucu sıcaklarda bizleri öyle bir bunaltıyor ki tarif edemem… Şimdi, ortada ciddi bir bulaşıcı hastalık var. Bu yüzden de klimaların çalışamaması bizlerin sağlığı içinmiş. Vaziyet böyle olunca katlanacağız elbette.”
BU NE PERHİZ...
“Ancak, hastalığın bulaşmasındaki en önemli faktörün insan olduğu gerçeği aşikârdır. Bunun için de ‘sosyal mesafe’ kuralına uymamamız gerektiği her platformda aktarılıyor. Ama sosyal mesafe hiç dikkate alınmıyor. Gelin görün ki klima suçlu ilan edilirken insan masum gösteriliyor. BURULAŞ’a ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ demeden edemeyeceğim.”
SORUMLUSUNU BULAMADIM
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı okurumuz: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Emniyet Caddesi Demircioğlu Sitesi önüne isabet eden alanda bulunan menhol kapağının etrafı oyuldu! Sorumlusunu aradım bulamadım. İnanın cidden aradım. Tek delilim menhol kapağının üzerinde BUSKİ yazıyor olması. Sorumlusunu bulamadım” diyor.
GEÇERKEN ZORLANIYORUZ...
Okurlarımızdan Öğretmen Fatih Demirtaş, şöyle diyor: “Nilüfer Belediyesi’ne bir tavsiyem var. Hani sık sık boyadığınız bisiklet yolları var ya… Boyamayı bırakıp kırılan yerleri düzeltseniz diyorum. Bisikletimizle buralardan geçerken epey zorlanıyoruz da!
Mesela Üçevler Mahallesi Öğretmen Caddesi No 16 önü gibi... Saygılarımı sunarım!”
YAZIK DEĞİL Mİ O AĞAÇLARA
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden matbaacı Metin Gülşen: “Geçtiğimiz aylarda Osmangazi ilçesi hudutlarında Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan kaldırımları yenilediler. Sanki gerekliydi de… Orasını bizim bilme hakkımız yok elbette!
Ancak çocukluğumdan beri var olan canım ağaçların köklerinden ne istediniz. Umarım yanılırım ama o ağaçlar ölürse yazık etmiş olacaksınız.”
Klima suçlu, insan masum!
Okurlarımızdan Reyhan Temizel, özetimle şöyle diyor:
“Metroyu sıklıkla kullanıyorum. COVID-19 hastalığıyla alakalı olarak metrolardaki (Belediye otobüsleri de dahil) klimaların çalışmaması hele şu kavurucu sıcaklarda bizleri öyle bir bunaltıyor ki tarif edemem… Şimdi, ortada ciddi bir bulaşıcı hastalık var. Bu yüzden de klimaların çalışamaması bizlerin sağlığı içinmiş. Vaziyet böyle olunca katlanacağız elbette.”
BU NE PERHİZ...
“Ancak, hastalığın bulaşmasındaki en önemli faktörün insan olduğu gerçeği aşikârdır. Bunun için de ‘sosyal mesafe’ kuralına uymamamız gerektiği her platformda aktarılıyor. Ama sosyal mesafe hiç dikkate alınmıyor. Gelin görün ki klima suçlu ilan edilirken insan masum gösteriliyor. BURULAŞ’a ‘Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu’ demeden edemeyeceğim.”
SORUMLUSUNU BULAMADIM
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı okurumuz: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Emniyet Caddesi Demircioğlu Sitesi önüne isabet eden alanda bulunan menhol kapağının etrafı oyuldu! Sorumlusunu aradım bulamadım. İnanın cidden aradım. Tek delilim menhol kapağının üzerinde BUSKİ yazıyor olması. Sorumlusunu bulamadım” diyor.
GEÇERKEN ZORLANIYORUZ...
Okurlarımızdan Öğretmen Fatih Demirtaş, şöyle diyor: “Nilüfer Belediyesi’ne bir tavsiyem var. Hani sık sık boyadığınız bisiklet yolları var ya… Boyamayı bırakıp kırılan yerleri düzeltseniz diyorum. Bisikletimizle buralardan geçerken epey zorlanıyoruz da!
Mesela Üçevler Mahallesi Öğretmen Caddesi No 16 önü gibi... Saygılarımı sunarım!”
YAZIK DEĞİL Mİ O AĞAÇLARA
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden matbaacı Metin Gülşen: “Geçtiğimiz aylarda Osmangazi ilçesi hudutlarında Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan kaldırımları yenilediler. Sanki gerekliydi de… Orasını bizim bilme hakkımız yok elbette!
Ancak çocukluğumdan beri var olan canım ağaçların köklerinden ne istediniz. Umarım yanılırım ama o ağaçlar ölürse yazık etmiş olacaksınız.”