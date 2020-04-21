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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kimseden ses yok

21 Nisan 2020

Hürriyet Bursa okuru Füsun Bursalı, özetimle bakınız ne diyor:

 Kimseden ses yok
“Yine sinirlerim tavan yaptı. Şu menhol kapaklarının etrafındaki çukurlardan, yuvasına oturtturulmayan kapaklardan, çatlayan patlayan asfaltından… Çıldırma noktasına gelmek üzereyim. Bugün de kısmetime Kükürtlü Mahallesi (Osmangazi) 1. Mutlular Caddesi 1. Kadife Sokak kesişim noktasına denk düşen rögar kapağı geldi. Kapağın önündeki kocaman çukuru görmemek mümkün değil. Aracımı yol kenarına aldım ve sorumsuzluk örneğinin fotoğrafını çektim. Yetkililere şunu sormak istiyorum. Ne olacak bu kapakların hali?” Kapak BUSKİ’nin, ilçe Osmangazi, sorumluluk Büyükşehir’in… Ve kimseden ses yok.

BU KALDIRIMI KİM ONARACAK?

Kimseden ses yok
Hürriyet Bursa abonesi Fatih Kozal, şöyle diyor: “Nilüfer İlçesi’nde bulunan ve Bursa’nın meşhur otellerinden Sheraton Bursa’nın karşısında kalan kaldırımın hali iki yıldır bu durmda. Defalarca durumu yetkililere anlatmaya çalıştık ama üzerinden tam 2 uzun yıl geçti. Bence Nilüfer’e bu görüntüler yakışmıyor. Peki bu kaldırımı kim onaracak? Biz kime başvuralım?” Yetkililere duyurulur.

BUSKİ’YE YAKIŞMIYOR!

Kimseden ses yok
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı: “BUSKİ hizmet binası karşısındaki boş alan uzun yıllardır atıl durumda. Bu durum oradaki genel müdürlük makamında hizmet veren üst düzey yetkililerinde mi dikkatini çekmiyor? BUSKİ’ye yakışmıyor! Haksız mıyım?”

BAKAR MISINIZ GELİNEN NOKTAYA?

Kimseden ses yok
Hürriyet Bursa okuru bir otobüs kaptanı, şöyle diyor: “Otobüs ve kamyon kaynaklı kazalarıyla ölümlere yol açan Dobruca–İnkaya bağlantı yolunun trajikomik engelleme bariyerine yine bir otobüs çarptı. İlginçlikler kenti gibi olduk! O asma bariyer yine düzeltilecek ve yine bir otobüs ya da kamyon yasaklı yola girmek için bariyeri kopartacak. O yolun asıl amacı kamyonları ve otobüsleri şehir trafiğinden uzak tutmaktı. Bakar mısınız gelinen noktaya? Yolun ergonomikliği neden sorgulanmıyor?”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

BOZUK ZEMİN ONARILDI

Kimseden ses yok
Kimseden ses yok
BU SAKİNLİKTE ONARILABİLİR başlıklı yayımımızdan sonra tramvay hattının kalitesiz işçiliğinden kaynaklı olarak bozulmuş olan zemininin onarıldığına tanık oldum. Umarım onarım süreci kaliteli olur! İlgili yetkililere teşekkür ediyorum.

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