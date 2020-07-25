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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kimse görmüyor mu?

25 Temmuz 2020

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan OTTÜ 99 Endüstri Yüksek ve Makine Yüksek Mühendisi Serkan Özgiray’ın e-postasını çok küçük düzenlemem sonrasında olduğu gibi aktarıyorum:

 Kimse görmüyor mu
“Minik kızım da benim gibi yürümeyi çok seviyor. Birkaç gün önce Nilüfer Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Beşevler’deki Cephanelik yürüme yoluna çıktık. Yürüyüşümüz esnasında kızımın düştüğünü gördüm. İçimin yağı eridi bir baba olarak. Hele ağlamaya başlayınca… O anı sormayın bana.
Düşme sebebine vesile olan şeyi görünce açtım ağzımı yumdum gözümü! Yürüme yolunun üzerinde küçük bir kuyu… Kızımın pantolonunun diz hizasından yırtıldığını ve yırtılan yerden de kan sızdığını gördüm. Dünyam başıma yıkıldı bir kez daha...” İnanın sabrımın sonuna gelmek üzereyim. Yorumsuz!” Çok büyük geçmiş olsun Serkan Özgiray. Kızınızın adına inanın çok üzüldüm. Allah beterinden korusun…

KORKU TÜNELİ GİBİ...

Kimse görmüyor mu
Kimse görmüyor mu
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Meral D. , “Endülüs Park Rezidans ve AVM karşısında bulunan (Osmangazi ilçesi) köprünün altı yaya geçiş alanı diye tanımlanmış. Zaten bir yaya olarak geçiş yapabileceğiniz zorunlu istikamettir orası. Dolaşmak ya da ana caddeye inmek istemiyorsan elbette… Köprünün altı, yani tanımlı yaya geçiş yolu tam bir çöplük. Geceleriyse resmen korku tüneli gibi oluyor. Her türlü fenalığa zemin oluşturan karanlıkla baş başasınız…

AYDINLATMA DİREĞİ YOK

Çünkü orada bir tane bile aydınlatma direği yok. Şahsım olarak eşim yanımda yoksa ben oradan asla geçmiyorum. Geçecek cesareti de kendimde bulamıyorum. Özellikle direk talebimiz için onlarca müracaatımız oldu. Bu müracaatlarımızdan birisi de elektriğin patronu olan UEDAŞ’a yapıldı! Yayımlayın lütfen aktardıklarımı. Yayımlayın ki şahit olarak sunayım yazımı… Umarım yanılayım” Böylesi hassas ve gerçekçi konulara karşı son derece duyarlı olduğunu bildiğim Osmangazi ilçesi Kaymakamı Zafer Orhan’a rica ile duyurulur. Vatandaş korkuyor ve korkusunda da haklı Sn. Kaymakam. Gereğinin yapılması için desteğinizi verin lütfen.

BİR DE BURSA’DA YEŞİL BİTTİ DİYORLAR!

Kimse görmüyor mu
Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Esen Caddesi’nde otobüs bekliyordum. Kaldırımı kapatan, yola tuzak kuran ve belediye otobüs durağını saran ağacın dallarını ve yapraklarını görünce dayanamadım arasına girdim. Hopp, hatıra fotoğrafı çektirdim! Hem civar sakinlerinin hem de BURULAŞ yolcularının bu konuda cidden çok şanslı olduklarını düşünüyorum! Şehrin göbeğinde hem de tam kaldırımın ortasında orman manzarası, hiç kaçırmayın bu fırsatı. Basın deklanşörlere. Bir de, Bursa’da yeşil bitti diyorlar!

 GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?

 Kimse görmüyor mu
Kimse görmüyor mu
Okurlarımdan olan Sevda Hardan, özetimle diyor ki: “Osmangazi ilçesi sorumluluğunda olan Osmangazi Belediyesi Fatih Mahallesi Belediyesi Spor Salonu önünde yeterli aydınlatma direkleri varken geldiler ve direklerin yanına birer direk daha diktiler. Hadi diyelim bu direkler yedek direkler! Lakin o alanda birçok direk var ki onların aydınlatma armatürleri yok! Güler misin ağlar mısın?” UEDAŞ, vaziyet karışık gibi…

 

 

 

 

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