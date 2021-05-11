‘Kimi çarpsam’ derdinde

Geçtiğimiz haftaydı. Bir taziye ziyaretinde bulunmuştum. İlk kez gelmiştim buraya…

Sokağı öyle bir dağıtmışlar ki sanırsınız buğday hasadı yapılmış! Tozu harman misali uçuşan sokakta fotoğraf çekiyordum ki bir grup aile geldi yanıma. Beni belediye çalışanı sanmışlar, kötü sözlerle üzerime yürüdüler. Ucuz kurtuldum dayak yemekten! Korkmadım da değil.

Ailelere kendimi ve amacımı tanıtınca “Kusura bakmayın ne olur. Canımız burnumuzda. Allah yolladı sizi bize o vakit. Nasıl bir belaya düştüysek böyle, balkonları kullanamıyoruz. Camlarımızı da açamaz olduk tozdan. Arabalarımız haşat, üst başlarımız berbat... Aylar oldu burasını kazdılar ve böyle bırakıp gittiler. Muhatap olarak hiç kimseyi bulamıyoruz. Ne olur dediğiniz gibi yapın bu konuyu yazın…” diyerek teşekkür ettiler.

ÜSTELİK YENİ YERLEŞİM

Kıymetli yetkililere bir sözüm olacak. Sizin ikametiniz burada olsaydı böyle bir durum olur muydu acaba? Üstelik buraları yeni yerleşim... Hiç yarınlarımızı ilgilendiren planlarınız olmaz ki? Bu esnada ne yolu yol ne kaldırımı kaldırım olmasına rağmen Görme Engelli Yön Taşlarının (YALAN TAŞLARI) yarım da olsa yalandan yere döşenmesinin ihmal edilmediğini gördüm. İşte bu işin güzel yanı!

Adresi yazıyorum ilgilenen olursa; Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi 18. Sokak, sokağın tamamı!

İncirli sokak!