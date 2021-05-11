‘Kimi çarpsam’ derdinde

Sokağı öyle bir dağıtmışlar ki sanırsınız buğday hasadı yapılmış! Tozu harman misali uçuşan sokakta fotoğraf çekiyordum ki bir grup aile geldi yanıma. Beni belediye çalışanı sanmışlar, kötü sözlerle üzerime yürüdüler. Ucuz kurtuldum dayak yemekten! Korkmadım da değil.
Ailelere kendimi ve amacımı tanıtınca “Kusura bakmayın ne olur. Canımız burnumuzda. Allah yolladı sizi bize o vakit. Nasıl bir belaya düştüysek böyle, balkonları kullanamıyoruz. Camlarımızı da açamaz olduk tozdan. Arabalarımız haşat, üst başlarımız berbat... Aylar oldu burasını kazdılar ve böyle bırakıp gittiler. Muhatap olarak hiç kimseyi bulamıyoruz. Ne olur dediğiniz gibi yapın bu konuyu yazın…” diyerek teşekkür ettiler.
ÜSTELİK YENİ YERLEŞİM
Kıymetli yetkililere bir sözüm olacak. Sizin ikametiniz burada olsaydı böyle bir durum olur muydu acaba? Üstelik buraları yeni yerleşim... Hiç yarınlarımızı ilgilendiren planlarınız olmaz ki? Bu esnada ne yolu yol ne kaldırımı kaldırım olmasına rağmen Görme Engelli Yön Taşlarının (YALAN TAŞLARI) yarım da olsa yalandan yere döşenmesinin ihmal edilmediğini gördüm. İşte bu işin güzel yanı!
Adresi yazıyorum ilgilenen olursa; Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi 18. Sokak, sokağın tamamı!
İncirli sokak!
“Nilüferli bir bisiklet kullanıcısı olarak köşenizde yayımladığınız acılarımızın içinde en çok dikkatimi çekenine vurgu yapmak istiyorum. “Gülümseyin Nilüfer’desiniz” sloganı ile farklı olduğunu sanan Nilüfer Belediyesi yöneticilerinin bizlerle dalga geçtiğini düşünüyorum. ‘Laf olsun torba dolsun’ hizmetlerimizden biri olan bozuk bisiklet yollarının içler acısı durumlarını yayımlıyorsunuz ya… İşte onları okurken inanınız çok utanıyorum. Beni çok iyi anlayan ailem de bana; ‘utanan neden sen oluyorsun? İlgili yetkililerin umurunda olmuyorsa sen neden utanıyorsun hey!’ diyorlar bana. Haksız da değiller aslında. Utanan neden ben oluyorum ki? İhbarlarımızın dikkate alınmadığı Nilüfer Belediyesi’ne selam olsun diyerek; bir istirhamım var. Fotoğraflarımdaki girişi ve çıkışı parçalanmış olan bisiklet yolunun orta kısmının da parçalanması konusunda ricada bulunmak istiyorum. Böylelikle örüntü mantığı uygulanmış olur ve daha da hoş bir görüntü ortaya çıkar diye düşünüyorum! O adresi veriyorum. Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Avcı Sokak Eski Dostlar sitesi önü.”
ORASI HALA ONARILMADI
Okurlarımızdan olan Mümin Gençoğlu diyor ki: “Gemlik sahilindeki Rahim Akıt çeşmesinin önü iki yıl önce kazılmıştı. O gündür bu gündür orası onarılmadı. Gemlik’te bir belediye var değil mi? (!)”
KAPAĞI AÇIK TRAFO TEHLİKE SAÇIYOR
Emirsultan, 3. Hamam Sokak’ta (Dik Sokak) bulunan merdivenlerin basamakları ya yağan yağmurlar sonrasında çekmiş. Ya da basamaklar yapılırken malzeme bitmiş! Gerçekten böylesini ne gördüm ne de duydum.
1 METRELİK BOŞLUK
Merdiven başlangıcında ya da kişiye göre merdiven sonunda eksik olan basamaklardan kaynaklı olarak oluşmuş bir metrelik boşluk var dostlar! İnerken atlasan paldır küldür yuvarlanırsın. Çıkarken zıplasan zıplamaya gücün yetmez zemine çakılır kalırsın!
Bakalım neler olacak! “Büyükşehir Belediyesi, ‘Büyükşehir bütünşehir’ sloganı ile farklı olduğunu hissettirmeye çalışsa da yöneticilerine bir şikâyetimiz var. Osmangazi ilçesi T. C. Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bulunan bakımsız ve anlamsız arazi, planda yol olarak gözüküyor. Ancak gördüğünüz gibi çevre ve şehircilik müdürlüğü yanı başında bulunan bu alan dağ başındaki çorak arazi gibi duruyor ve yetkililer de bu durumdan rahatsız olmuyor! Bursa’nın en büyük ayıplarından birisidir bu bizce. Konuyu valilik makamı dahil aktarabileceğimiz her yetkili makama aktardık. En acı yanıt ise Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün: “Burası belediyenin sorumluğunda biz de bildirdik; ama ilgilenmiyorlar…” açıklaması sonrasında oldu. Kentimizin ortasında kalan bir adres ve şehrimizin tam da göbeği! Neden ilgilenilmez ki!”
TAHTALI KÖYE GÖTÜREN KUYU!
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Yılmaz Ozan, şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Uluyol Bezen Sokak (Yapı Kredi Bankası önü) önünde bulunan taş kapaklardan birisi kırılmış. O kapakların altındaki tünel hangi köye gider bilemiyorum! Ancak dibini dahi göremediğim bir derinliğe sahip olan kuyunun kapağı biraz daha kırılır da içine biri düşerse, düşenin ‘tahtalı köye’ gideceğini çok iyi biliyorum!”
38 DAKİKADA ÜÇ KEZ!
Acınası durumda olan yollarıyla alakalı olarak tarafıma yollanan 43 ayrı pozu incelediğimde cidden şaştım kaldım. E-postada imzaları olan çiftçi kardeşlerimiz; Berkant, Hasan, Hüseyin, Sancar, Mutlu, Coşkun, İsmail, Süleyman, Recep, Ahmet ve Murat isyan ederek diyorlar ki: “Dünya ülkelerine ihraç ettiğimiz lezzetli çileğimizle, bunun yanı sıra Bursa meyve - sebze pazarında ahududu, yaban mersini, fasulye, barbunya ve ceviz gibi ürünlerimizle pazar payının yüzde otuzunu oluşturan üretici durumundayız. Köyümüzle birlikte Seferışıklar ve Kozbudaklar Mahallesi’ne de (Köy) hizmet veren yollarımız bu ayıptan mahrum değiller!”
‘3 AY DAYANIYOR!’
“Değeri olmayan bizleri bir yana bırakalım, yarılan lastiklerimizi zaten unutalım. Ancak özellikle Türkiye’nin en iyisi diye anılan canım çileklerimiz yurtdışı nakillerindeki yıpranmanın kat ve katını buradaki kısa mesafelik yolda görüyor.
Derseniz ki ‘bilgisi ve ilgisi olmayan yetkililer hiç mi görmüyor burasını?’ Görüyorlar elbette! Her ilkbahar sonunda buraya geliyorlar ve yüzlerce çukura soğuk asfalt döküp gidiyorlar. En fazla üç ay sonra durum yine aynı oluyor. Gel, git, git, gel... Nasıl olsa paramız pek çok!”
Birçok noktada santim santim yürüyen şehir içi trafiğine yakalanmamak için Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Caddesi’ni (Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi) kullanalım istedik ve kullandık! Keşke trafikte santim santim yol almış olsaydık! Nereden bilebilirdik ki burada yüzlercesi ‘karasal çarpma krateri’ olduğunu!
ARAŞTIRILMALI!
Bizim Bursa’nın yüzakı GUHEM var biliyorsunuz; uzun adıyla Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi. Ben GUHEM yetkililerinden özellikle istirham ediyorum bu karasal çarpma kraterlerini bir incelesin. Belki yeni bilgilerle dünya bilimine de katkıda bulunuruz memleketçe...
GÖRÜNMEZ ÇEŞME!
KENDİ işinin patronu olduğunu belirten Yeşim Ortanca, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Gemlik sahilinde bulunan çeşmelerden birisi iki yıldır yok. Çeşmenin önündeki yalak da çöplük olarak kullanılıyor. Bu durumu Gemlik Belediyesi’nin ilgili başkanları, müdürleri, şefleri, amirleri memurları görmüyor!” Görmek zorundalar mı Yeşim Ortanca! Dert etmeyin böyle şeyleri lütfen. Denizin keyfini çıkartın!
“Gemlik Sahili’ndeki yürüme yolunun bir bölümü geçtiğimiz yıl kazıldı. Ardından kazılan yere boru yatırıldı. Sonra da o işi yapan ekip alıştığımız sisteme aykırı gelmedi ve orasını onarmadan çekip gitti…” diye yazmıştı. E-postada fotoğraf yoktu. Konu dikkatimi çekti ve Gemlik’e gittim. Gerçekten de aynen öyle olmuş. Kazmışlar, yatırmışlar ve öylece bırakıp gitmişler! Ortada ciddi riskler var. Ancak sporcu isen buradan uçarak geçebilirsin. Dolayısıyla riskler en aza iner! Bizleri spora özendirme anlamında fevkalade güzel bir hizmet. Çok isabetli olmuş. Aynı kazıları her yirmi metreye uygulayın lütfen. Çok spor çok sağlık!
Kaplumbağaların hatırına gelin lütfen
Okurlarımızdan Feray Yılmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi sakiniyim. 100. Yıl Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Bir Nilüferli olarak şunu ifade etmek isterim ki Ayvalı Deresi bu bölgenin şansı olduğu kadar şanssızlığıdır da aynı zamanda! Şansızlık kısmına değineyim müsaadenizle. Derenin çok kirli olması ve bu kirlilikten kaynaklı olarak da çevreye yaydığı iğrenç koku bizleri Nilüfer’e küstürdü. Uzun yıllardır var olan bu sorunu kim çözecek? Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi diyor! İki gün önce bu derede fındık ezmesi kavanozu, konserve kutusu ve plastik şişe atıklarına rağmen yaşam savaşı veren kaplumbağaları görünce içim parçalandı. Yetkililerden çok rica ediyorum. Siyasi hesaplaşmalarınızı en azından doğa ve insan sağlığı söz konusu olduğunda bir kenara bırakın.”
Alt geçit ne işe yarıyor?
Okurumuz Trafik Polisi A. T. “Kentimizin en hareketli yaya trafiğine sahne olan bir adres burası, yani Atatürk Caddesi. (Setbaşı girişi) Gördüğünüz gibi yayalar hemen 5 metre yanı başlarında yüzde yüz kontrollü ve güvenli olan Atatürk Alt Geçidi varken araç trafiğini hiçe sayarak ana caddeye atlıyorlar! Üstelik caddenin her iki yönünde de ‘yapılan geçişin tehlikeli olduğunu ve alt geçitlerin kullanılması gerektiğini’ anlatmaya çalışan uyarı levhası asılıyken! Hatta resmi kıyafetli bizleri de görmezden geliyorlar. İnanın burada yaya alt geçidi olmasa ‘yaya alt geçidimiz yok. Yaya alt geçidi istiyoruz’ diye feryat figan ederler. Var da ne işe yarıyor? Sonra bazı vatandaşlar bize sitem ediyor; “neden müdahale etmiyorsunuz?” diyerek! Hangi birine nasıl müdahale edelim? Saygılarımla” diyor. Polis A. T. , ‘Önce Eğitim’ masalı gerçeğe dönüşmediği müddetçe siz ayrı yazarsınız biz de ayrı. Biz size, siz de bize dert yanar gideriz!
Şöyle ki, en büyük sorunlarından olan dik mi dik, dar mı dar olan sokağın tek yönlü olarak trafiğe açılmasına yönelik yayımlarımız olmuştu. En nihayetinde de küfürlerin, kavgaların, patinaj seslerinin, balata kokularının eksik olmadığı Mustafa Sokak için Osmangazi Belediyesi “… Gözünüz aydın. Araç trafik akışı tek yönlü olarak düzenlenecek” açıklamasını yaptıktan sonra ilgili ‘Giriş Yasak’ levhaları onlarca noktaya çakıldı.
Ancak bu uygulamayla belki de dünyada bir ilke imza atılmış oldu! Çünkü dik mi dik olan sokağın çıkışı değil de inişi yasak edilmişti. Yüz yılın şakası gibi! Derken bu yanlış karara Osmangazi Belediyesi’nin çöp kamyonu sürücüsünden başkasının uymadığı gerçeğiyle karşı karşıya kalındığını gördük.
Ona da hayret etmiştik. Bu kamyon ile o işi nasıl başarıyor diye... Hatta bunu da 04 Mart 2021 tarihli Hürriyet Bursa gazetesindeki köşemde BİR TEK O VAR YASAĞA UYAN başlıklı haberimle yayımlamıştık. Bu anlamsız, mantıksız ve akıl sınırlarını aşan yasağa sadece o uyuyordu. ‘Ödüllendirilmeli o çalışanlar’ diye müracaatım olacak ki; derken onların da pes ettiğini gördüm. Gerçekten de kendin çal kendin oyna yasağı Mustafa Sokak sakinlerine hayırlı oldu!
Sen nasıl bir mimarsın ey Zeynep!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iç mimar Zeynep Acar: “Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi” diyor ve özetimle: “Geçtiğimiz hafta köşenizde yayımlanan Yeşil Caddesi’ndeki ‘Yeşil Cad. Belediye Otobüs Durağı’ tanımlı alana hizmet olarak sunulan taş üzerine vidalanmış bank yazınızı görünce dâhiyane projeyi çok kıskanmıştım! Derken ben de aynı bankın ultra dâhiyane olanını Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Belediye Otobüs Durağı’nda görünce... 2021 Model banklar böyle mi olacak acaba? Şayet öyle ise inanın kıskanırım bu projeleri! Kendimi sorgularım; ‘sen nasıl bir mimarsın ey Zeynep’ diye!
Üç Fidan Parkı ve açık hava tuvaleti!
“Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Musababa Caddesi No:45 karşısında bulunan aydınlatma direğinin armatürü bir yıldır yan vaziyette hizmet veriyor. Yani ışığı zemine değil de göğe yansıyor. Bunun sebebi uçaklara yol göstermek için mi?”
UEDAŞ’A HATIRLATMA
“Ayrıca yine bu direğin önünde bulunan trafo kapağının menteşeleri kopuk, içi darmadağın. Tam kuş yuvası! Konuyla alakalı olarak UEDAŞ’a ihbarımız oldu. Sanırım işlerinin yoğunluğuyla alakalı olarak unutuldu!”
Unutulanı hatırlatmakta fayda vardır Hikmet Yaslı. Biz de hatırlatalım öyle ise... UEDAŞ’ın önemlerine.
En ilginç oturma bankı
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Ayça U., “Yeşil Caddesi üzerindeki ‘Yeşil Cad’ tanımlı belediye otobüs durağının oturma bankı ‘En İlginçler’ kategorisi yarışmasına katılsın. Bank, bağımsız olan dört taşın üzerine oturtulmuş da... Taşların vida ile zemine sabitlenmesiyse ayrı bir kategoride değerlendirilebilir!” diyor. Yarışmaya katılım takdiri BURULAŞ’ındır. Biz ilettik. Bakalım ne olacak?
“Şehir merkezindeki billboardlara (Reklam panosu) yapıştırılan devasa afişlere bakıyorum da... Ağlasam mı gülsem mi çözemiyorum! Mesela ilgili fotoğrafımdaki billboard, Şehreküstü Belediye Otobüs Durağı yanındadır. Devasa panoda çok iri puntolarla, “271 yeni otobüs iki milyon dolar yatırımla yenilenen otobüs filosu” yazılmış. Buna Başkan Alinur Aktaş da fotoğrafıyla eşlik etmiş!”
YILLARDIR BÖYLE
“Hizmet güzel tabii ki, bunu eleştirecek değiliz. Ancak ana arterlerimizin bazı noktalarında yollarımız öyle bozuk ki bu yollara kağnıyı sokmak bile yazık günah! Ayrıca tam da bu reklam panolarının önündeki asfalt hele... Zemini deve hörgücünden beter! Otobüs buraya yanaştığında yolcuları deprem oluyormuş gibi sallanıyor. Düşünün artık otobüsün halini... Üstelik burası yıllardır da böyle. Bir tavsiyem var. Başkan ve ekibi sırf meraktan da olsa belediye otobüsleriyle yolculuk yapsın. Yapsınlar ve anlasınlar ne demek istediğimi. Yazık olacak otobüslerimize...”
YAYA GEÇİDİ ÜZERİNE OTOBÜS DURAĞI MI OLUR?
OKURLARIMIZDAN olan Reyhan Eskicioğlu şikayetini şöyle dile getiriyor: “Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi üzerinde (Mihraplı Camii karşısı) hizmet veren belediye otobüs durağı tam da yaya geçidinin üzerine kuruludur. Bu sebepten dolayı da yayalarla otobüs kaptanlarının çok zaman münakaşa ettiklerine tanık oldum. Acaba haklı olan taraf kim(!) Bunun mücadelesini çok kez verdim.”
“Nilüfer ilçesi sakiniyim. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Bozyaka Caddesi’ndeki riskli çukurların meydana getireceği kazaları düşündükçe kahroluyoruz. Her gün bizim de üzerinden geçmemek için şerit değiştirmek zorunda kaldığımız çukurlardan kaynaklı olarak bugüne kadar bir kaza oldu mu bilemiyoruz. Ancak kaza riski yüksek olan ve araçlarımızın canına okuyan çukurların tamir edilmesi için Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı Turgay Erdem’e bizzat talepte bulunduk. Nedenini bilemiyoruz ama talebimize olumsuz yanıt verdiler! Özellikle Atlıçayır Bulvarı ile Bozyaka Caddesinin kesiştiği kavşakta oluşan çukurlar ölümlü kazaya dahi neden olabilir. Af buyurun ama birimiz öldükten sonra mı geleceksiniz?”
M. Y., “Talebimize olumsuz yanıt verdiler” demişsiniz. Olumsuz olan tarafı neresiymiş acaba? Merak ettim de…
MASKE BİLE TAKMIYORLAR
Okurlarımızdan Eczacı Sude P., “İnsan trafiğinin oldukça yoğun olduğu metro istasyonları girişinde “Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden” çılgın kazanç elde eden dilencilere alıştık! Bu dilencileri göremeyen yetkililere seslenmek istiyorum. Bunlarda ne sosyal mesafe uygulaması var ne de maske takma zorunluğu... Diyeceklerim bundan ibaret.” diyor.
BU DURUMA 'DUR' DİYECEK BİR YETKİLİ YOK MU?
Masalın adını da ‘Görme Engelli Vatandaş Yürüme Yolu Taşları’ koymuşlar! Masal bu ya güvenli olması zorunlu olan yolların tam da üzerine belediye otobüs duraklarının montajını yapmışlar. ‘Kesmez bu’ demiş olmalılar ki; yön levhası dikmişler. Kâfi görmemişler; inşaat yapmışlar. Devam demişler; aralıklarla sivri uçlu tijleri çakmışlar. Hız kesilmesin istemişler; başlangıcını uçuruma sonu da ana caddeyle vermişler. Özetle akla hayale gelmeyen her senaryoyu uygulamışlar.
Masalın ismi çok güzelmiş! Sonra biri çıkmış gelmiş bizim masala kısa isim yakışır diyerek masalın adını YALAN TAŞLARI olarak değiştirelim demiş! Masalımızın devamı yeni kahramanlarıyla devam edecekmiş. Bu güzel haber elbette... Bir güzel haber daha vereyim. Masalın yayım izni Hürriyet Bursa gazetesindeki köşeme verilmiş! Bugünkü bölümde Nilüfer ilçesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi karşısı) YALAN TAŞLARI canavarı varmış! Ona da bisiklet süren çocukları devir talimatı verilmiş! “Kül Kedisi Sindirella” hani sen en çok okunanlar arasındasın ya artık kork bizden. Pabucunu dama atacağız!
Adam ‘aldırma da geç git’ diyemem
Okurlarımızdan H Ç.’ye dikkati için teşekkür ediyorum. ACİL olarak yetkililerin dikkatlerine diyerek e-postasını özetlimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi (Tophane Semti) Kaplıca Kapısı karşısında bulunan taş duvarın içinin boşalmış olduğunu gördüm ve Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Zulmü Alkışlayamam şiirinin “Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım.” mısrası aklıma geldi. O yüzdendir ki buradaki dört büyük tehlikeyi görmezden gelemezdim.
1) Taş duvarın üzerinde yürüyen haylaz gençler var. Duvarın kırılma ihtimali çok yüksektir. Kırılınca da duvarın alt yönü uçurumdur.
“Yıldırım Belediyesi önündeki çocuk oyun ve dinlenme parkı alanında bulunan saatler amma da haylaz çıktı! Öncesinde ikisi çalışmayan ve mevcut olan üçüncüsünün de zamanı yanlış göstermesiyle alakalı olarak haylaz saatlerimize dikkat çekmek için oluşturduğum şikâyetleri yayımlamıştınız. Yayımlarınız sonrasında dengesiz de olsa klasik tarzlıgörseli hoş saatleri tamir etmek yerine sökmeyi uygun görmüştü yetkililer. Takdir onların elbette! Bir yıl sonra da eskiden takılı olan saatlerin oluşturduğu izlerin üzerine dijital saatleri taktılar! Zaman dilimini bilmeyen biri olarak saatlere baktım da biri; 15.13’ü, öbürü; 15.19’u ve biri de de; 15.23’ü gösteriyordu! Benim saatim de 15.07’ydi. Hem gel ustanın yerini zapt et;hem zamanı yanlış göstererek vatandaşla alay et. Ah ne haylaz şeymişsiniz siz saatler!” diyor.
PERİŞANLARI OYNAYAN REFÜJ
Esnaf okurumuz Sabri Arabacı, diyor ki: “Uludağ Caddesi başlangıcındaki orta refüjün hali perişandır. (Osmangazi ilçesi) Ayrıca fotoğrafıma bakınca pek belli olmasa da işaret levhalarının asılı olduğu paslı ve anlamsız boru da 45 derecelik açıyla yere yatay vaziyettedir. Sağında ve solunda devletimizin saygın ve güçlü kurumları da bulunmasına rağmen bu duruma kimsenin müdahil olmaması ilginçtir!”
VERGİDEN MUAF OLANLAR!
Yazımda ‘ağaç kesimine’ zerre de olsa katkı sağlamak için BUSKİ tarafınca milyonlarca abonesine yollanan kâğıt faturaların e-posta ya da GSM (Kısa mesaj) olarak yollanması konusunda tavsiyem olmuştu. BUSKİ de bu tavsiyemin hayata geçirileceğini belirtmesi üzerine öyle sevinmiştim ki… Kazanan hepimiz olmuştuk çünkü. Sevgili BOTAŞ siz de artık teknolojiye tabi olsanız ve kâğıt faturaları yollamasınız da bir ağaç bile olsa kesilmesine engel olsanız iyi olmaz mı?
Sadece bir tane onun da tekerleri yok!
Okurumuz Hikmet Serin, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 1. Ara Sokak’ta iş yeri sahibiyim. Burası onlarca iş merkezine ev sahipliği yapan adrestir. Sokağımızda bir adet çöp konteyneri vardır. Onun da tekerlekleri yoktur. Mevcut olan eksiklik çöplerimizi toplayan temizlik personelinin işini zorlaştırmaktadır. Bu durum sokak sakinlerini rahatsız etmemektedir! Peki ya belediyemiz de mi rahatsızlık duymamaktadır?”
Üstü forma altını sorma!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Recep Becerikli: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesinde bulunan ve kentimizde yaşayan herkesin bildiği yerli ya da yabancı turistlerin muhakkak uğradıkları (Umarım Covid-19 bir an evvel biter de yine şaşalı günlerine kavuşur orası da) adreslerden birisi olan Tarihi Ördekli Hamamı’nın yanındaki ucube bina kalıntısını gören yetkili yok mu? Bu nasıl bir ilgisizlik ve değersizliktir? “Üstü forma altını sorma” o da bizim Bursa’mızda!” diyor.
Yolgeçen hanı gibiyiz mübarek!
“Tarih Şehri Bursa’nın Mudanya ilçesi Gülyalı Yalı Mahallesi’nde sahile hizmet olsun diye sunulan oturma banklarının çoğu her anlamda perperişan! Öyle ki üzerine oturacağınız yeri iyice gözlemeden oturursanız vay ki halinize ne vay! Bu banklar yıllardır böyledir. İlgisiz kalınır olması gerçekten çok ilginçtir. Yetkililere diyeceğim şudur; çok değil azıcık ilgi lütfen!”
BUSKİ BİZİ KIRMAZ Kİ…
Okurlarımızdan olan Güngör Gülen: “Uludağ Üniversitesi kampüs alanı içinde (Metro istasyonundan inince düz olarak 13 - 14 adım yürüyün tam önünüze gelecektir) hizmet veren yağmur su gideri tamamen tıkalıdır. Bunları kontrol eden yok mudur? Geçen haftaydı, yağmurlu bir günde buradan geçiyordum. Izgaranın tıkalı olmasıyla alakalı olarak burada biriken su yüzünden feci şekilde ıslandım da!” diyor. Geçmiş olsun Güngör Özenç. Bu şikâyetinizi bir başka okurumuzdan da almıştım. Yani daha önce de yayımlamıştık. Araştırdığıma göre ilgili işin üniversite yönetiminde olduğuna dair bilgi aldım. Tahminimce de işlerin yoğun olması sebebiyle ilgilenemediklerini veya önemsiz bir teferruat diye dikkate alınmadığı için çözümüne kavuşturulamadığını düşünüyorum! Dolayısıyla kıymetli BUSKİ; işin sorumlusu siz değilsiniz. Ancak haberiniz olduğu vakit şikâyetlerimize ‘biz’ merkezli olarak baktığınızı ve bu yönde ivedi olarak verdiğiniz hizmetlere çok kez tanık olmuş biri olarak sizlerden bir ricam olacak. Bir başka hemşehrimiz bari bu sebepten dolayı en azından orada ıslanmasın. Bizleri kırmayacağınızı tahmin ederek; varlığı dahi belli olmayan o ızgaranın açılması işinde bizlere destek verir misiniz lütfen?
İHRAÇ FAZLASI MALLAR DEPOSU!
En son olarak da Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Diyetisyen Şeyda Kızılaslan’ın e-postası sonrasında ‘nasıl bir şeydir bu?’ diyerek yağmurun dindiği saatlerde Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’na gittim. (Menzil Kuruyemiş karşısı) İlgili şikâyeti iki yıl içinde yedi kez yayımlamıştık.
Şikâyetin konusunu kısaca tekrar edeyim. Yağan yağmur sonrası asfaltın bir bölümü göl oluyormuş. Oluşan gölden geçen araçlar da tsunami yapıyormuş. Tsunaminin dalgaları da kaldırıma vuruyormuş. Sonra da o an orada yürüyen yaya olursa balıkçıların sergisindeki balıklar gibi ıslanıyormuş! İşin ilginç yanı trajikomik şikayet, köşemden başka Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediyesi’ne çok kez bildirilmiş.
Neyse fazla uzatmayayım. Bir dakika içinde onlarca dalga fotoğrafı çektim! Cidden çok üzüldüm bu duruma. Nilüfer’in en gözde yerlerinden olan adreste OLUŞTURULAN bu aymazlık; yazık… Su biriken alanın önünde de ardında da yağmur suyu gideri var. Ancak gider yol seviyesinden yukarıya monte edilmiş. Bu işi günümüz imkânlarına rağmen böylesine baştan savma yapacak biri olsun o da gelsin gelsin bizi bulsun. Bugünlerimize hamdolsun!
KAPISIZ OLUR MU!
‘Kimi çarpsam’ derdinde
İsimlerini “adsız vatandaşlar” olarak belirten bir grup okurumuz özetimle bakınız ne diyor:
“Sorumluluğu, kontrolü ve takibi UEDAŞ’a ait olan aydınlatma direklerinin eksik klemens kapaklarıyla ilgili yazılarınızı ve yazılarınızın dahi dikkate alınmamasını endişeyle takip ediyoruz. İşaret ettiğimiz aydınlatma direği Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi No.71 önünde hizmet vermeye çalışan aydınlatma direğimiz hem 45 derecelik açıyla esnaf dükkânlarına doğru saygı eğilişinde, hem de klemens kapağının olmaması sebebiyle kimi çarpsam derdinde! Konuyu UEDAŞ’a bildirdik. Ancak sunulması zorunlu olan hizmeti alamadık!”
MASAL SONU VE BİSİKLET YOLU
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Arya Aydinç: “Nilüfer ilçesi sakini olarak bizlere bisiklet yolu diye sunulan hizmet masalının sonu ne vakit gelecek? Başkan Turgay Erdem: “Doğa ve çevre dostu tek ulaşım aracı bisiklet. Nilüfer Belediyesi olarak, en çevreci ulaşım aracı olan bisikletin, daha çok kişi tarafından kullanılması için çaba gösteriyoruz” diye demeç vermişti. Peki Turgay Erdem Başkan! Bisikletle şu bisiklet yollarında bir tur atın bakalım neler göreceksiniz? Burası da Altınşehir Mahallesi 322. Sokak No. 4 önünde!” diyor.
DEVEYE SORMUŞLAR…
Okurlarımızdan Kadri Öztürk özetimle: “Nilüfer ilçesi Bursa Caddesi üzerindeki Kaba Taş devrinden kalma bisiklet yolumuzla gurur duyuyoruz! Mirasımızı korudukları için kıymetli yetkililere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz!” diyor.
Teşekkür etmek bir erdemliktir. Bu anlamda ben de sizlere teşekkür ediyorum! Kaba Taş Devri benzetmesi yaptığınız fotoğrafınızı inceledim de… Görme engelli uyarı taşlarına ve (Yalan Taşları) caddedeki asfalta nazaran daha kullanışlı gibi görünüyor! Neolitik Çağı olsun onlar da. Bilinmez bir denklem var karşımızda! Bu esnada; deveye sormuşlar ‘neden boynun eğri’ deve de ‘nerem doğru’ demiş!
AMAN O VAKİT GELMESİN…
Okurumuz matematik öğretmeni Bayram Taştekin: “Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi 2. Beşyolağzı Sokak ortasında bulunan kayan zemine ait istinat duvarının bir bölümü boşaldı. Bu boşalma yetkililerin umurunda değil! Ancak devamı gelirse ki, gelecektir mutlaka. O vakit bakalım neler olacak?” diyor.
Yıldırım Belediyesi; aman ‘o vakit’ gelmesin diyelim…