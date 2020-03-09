Okurlarımızdan olan Jeofizik Mühendisi Deniz Fidan’ın, “İnanın utancımdan yerin dibine giriyorum” dediği e-postasını aktarıyorum: “
353 yıl önce Bursa’mıza kazandırılmış olan Tarihi Abdal Köprüsü’nün ayaklarına atılan çöpleri her gördüğümde inanın utancımdan yerin dibine giriyorum. Daha da bir şey demek istemiyorum.”
KALDIRIM SIKINTISI
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Hülya Geçer, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi, Adalet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kaldırımlara kaldırım demeye bin şahit lazım. Kaldırımlarımız onlarca yıldır tam bir rezalet. Derdimizi anlatacak yetkili bulamıyoruz. Biz de kati çözüm olarak Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar’a ulaşmak istedik. Ancak ulaşamadık.”
FISKİYESİZ YUNUSLAR
ESNAF okurumuz Serhat Kızmaz diyor ki: “Mudanya’ya giren her kişinin karşısına çıkan yunuslar heykelinin fıskiye sistemi neden çalıştırılmıyor? Oysaki fıskiyeler o heykele hayat verme derecesinde kıymet katıyordu yıllar öncesi... Fıskiyelerin çalıştırılmamasını anlamak mümkün değil!” İsabetli bir talep. Mudanya Belediyesi’nin dikkatlerine.
Kime kızmak gerek çöpü atana mı toplamayana mı
Okurlarımızdan olan Jeofizik Mühendisi Deniz Fidan’ın, “İnanın utancımdan yerin dibine giriyorum” dediği e-postasını aktarıyorum: “
353 yıl önce Bursa’mıza kazandırılmış olan Tarihi Abdal Köprüsü’nün ayaklarına atılan çöpleri her gördüğümde inanın utancımdan yerin dibine giriyorum. Daha da bir şey demek istemiyorum.”
KALDIRIM SIKINTISI
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Hülya Geçer, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi, Adalet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kaldırımlara kaldırım demeye bin şahit lazım. Kaldırımlarımız onlarca yıldır tam bir rezalet. Derdimizi anlatacak yetkili bulamıyoruz. Biz de kati çözüm olarak Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar’a ulaşmak istedik. Ancak ulaşamadık.”
FISKİYESİZ YUNUSLAR
ESNAF okurumuz Serhat Kızmaz diyor ki: “Mudanya’ya giren her kişinin karşısına çıkan yunuslar heykelinin fıskiye sistemi neden çalıştırılmıyor? Oysaki fıskiyeler o heykele hayat verme derecesinde kıymet katıyordu yıllar öncesi... Fıskiyelerin çalıştırılmamasını anlamak mümkün değil!” İsabetli bir talep. Mudanya Belediyesi’nin dikkatlerine.