Kent Meydanı ayıbı

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden ODTÜ 99’ Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi Serkan Özgiray, özetimle bakınız ne diyor:
“Muhammet Bey; yıllardır keyifle takip ettiğimiz Hürriyet Bursa gazetemizdeki köşenizde kâh üzülerek kâh sinirlenerek okuduğumuz müzmin konuların en başında Kent Meydanı diye tanımlanan ancak olsa olsa sadece kentimizin kaybı olan ayıbı ben de yorumlamak istedim. Aklımda kaldığı kadarıyla bu ayıba yönelik olarak 16 ya da 17 tane yayım yaptınız. Bu yayımlardaki şikâyet sahiplerinden birisi de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını ve yasalarını koruyup savunmakla yetkili olan Bursa CHP Milletvekili Profesör Doktor Yüksel Özkan olmasına rağmen hiçbir gelişme olmaması ne büyük acı. Tüm bunlara rağmen dahi kentimizi yönetmek üzere bizlerin oylarıyla makam sahibi olanlardan ‘tık’ yok. Kent Meydanı hikâyesini Bodrum’da yaşayan profesör doktor olan babam ve annem de üzülerek takip ediyor. Özetle bu işi bir tek bizim başkanlar takip etmiyor! Helal olsun diyorum başka da bir şey demiyorum!”
FECİ ŞEKİLDE DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDUM
Okurlarımızdan emekli ziraat mühendisi Fatma Deniz: “Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Maksem Caddesi üzerinde hizmet veren BİM AVM giriş kapısına döşenmiş olan demir plaka yüzünden feci şekilde düşmekten son anda kurtuldum. Çünkü plakanın üstü ıslaktı ve buz pisti alanı gibi kayıyordu! Ayrıca ıslak ya da kaygan olmasın! Bu nasıl bir saygısızlıktır ki döşenen demir parçası görme engelli vatandaşlarımız için döşenmiş olan özel taşları örtsün!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
FATURADA HATA YOK DA...
Limak Enerji Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Birimi, ‘KİRADAN FAZLA ELEKTRİK FATURASI’ başlıklı yazımız için açıklama göndermiş: “Bahsi geçen abonemiz Doğan Ekmekçi’nin faturası tarafımızca incelenmiştir. Bu sebeple konu ile ilgili kendisini ve sizleri bilgilendirmek isteriz. Öncelikle elektrik tarifeleri, enerji maliyetleri ve diğer etkenler göz önünde bulundurularak düzenleyici kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanmaktadır. Şirketimiz EPDK tarafından yayımlanmakta olan tarifelere uymakla yükümlü olup, faturalarını bu kapsamda düzenlemektedir. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak, Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda 1 Ocak itibarıyla açıklanan yeni tarifelerle birlikte, elektrik tarife birim bedelleri de değişmiştir. Şirketimiz, belirtilen tarife birim bedelleri ile faturayı oluşturmaktadır. Müşterimizin faturası incelenmiş ve herhangi bir hataya rastlanmamıştır. Saygıyla bilgilerinize sunarız.”
Açıklamanız için teşekkür ediyorum değerli Limak Enerji. Sizlerin elinde bir şey yok elbette. Ancak cidden hepimizi çok fena çarptı bu elektrik faturaları!
BU ÇAPULCULARI KİM EĞİTEMEMİŞ!
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. ‘GÖRÜNTÜYE DAYANAMADI SATTI SAVDI TAŞINDI ’ başlıklı yazımız için uzun bir açıklama göndermiş; “Osmangazi Belediyesi olarak yazıda bahsi geçen çevre kirliliği konusunda; Zabıta Müdürlüğü ilgili ekiplerimiz, şehrimizin her bir köşesinde hassasiyetle çalışıyor, bu yönde kurulan özel bir ekiple de birlikte kontrol ve takiplerimiz sürüyor. Bu anlamda; Bağlarbaşı Mahallesi Kutlukbey Caddesi de ilgili ekiplerce sürekli olarak kontrol edilmekte ve önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Son dönemde çevre kirliliğine sebebiyet verenler hakkında 98512, 98515, 98516, 98517, 98519, 98520 sayılı idari yaptırım karar tutanakları düzenlenerek yasal işlemler yapılmıştır. İlgili ekipler, çalışmalarına devam etmektedir. Diğer yandan belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerince de 7/24 esası ile 136 mahallede çöp toplama, taşıma ve temizlik hizmetleri hız kesmeden özenli bir şekilde devam ediyor. Mücavir olan sınırları içerisinde ve program dâhilinde düzenli olarak atıklar da toplanmaktadır. Kutlukbey Caddesi, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ilgili ekiplerince de sürekli olarak temizlendiği ve atıklarının alındığı bir bölgedir. Şikâyete konu olduğu gibi yalnızca temizlemenin yeterli olmadığı anlaşılmakla beraber, atıkların düzensiz olarak çıkarılmaması için birçok kez çalışma yapılmıştır. Konuya ilişkin bölgede uyarıcı tabelalar yapılmasına rağmen tabelalar yerinden sökülmüştür. Bu yöntemin sağlıklı sonuç vermemesi üzerine bölgedeki kötü görüntünün ortadan kaldırılması ve atıkların dağılmaması için tadilat atığı konteynerleri konulmuş, fakat bu sefer de konteynerler yakılarak kullanılmaz hale getirilmiştir. Bölgede, her hafta düzenli olarak kepçe ile inşaat ve tadilat atıkları ve kaba atıklar toplanmakta olup 2021 yılı içinde 51 defa kepçe ile temizlik çalışması yapılmıştır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.”
EĞİTİMİ DE BELEDİYE Mİ VERSİN!
Açıklamanız için size teşekkür ederim kıymetli Osmangazi Belediyesi. Ancak “topladığınızı, tabelaları diktiğinizi, devasa demir konteynerler yaptırdığınızı, taşıdığınızı, söktüğünüzü, 51 defa iş makinesi ile çalışma yaptığınızı…” bölirtiyorsunuz. Neticesi; sıfıra sıfır elde var yine sıfır!
“Üç beş çapulcunun mevcut olan kanun gücümüzü hiçe sayıp milyonlarca lira milli servetimizi heba ettirmelerine bundan daha önemlisi de çevreyi talan etmelerine engel olamamanız gerçekten çok manidar!” diyeceğim; ama siz de haklısınız... Çünkü bu bir eğitim ve bilinç sorunu öncelikle, vatanseverlik sorunu, insaniyet sorunu... Belediye bu çapulcuları bulup bir de eğitim mi verecek... Sahi kim eğitmiş bunları? Yahut kim eğitememiş!.. Merak ettim şimdi.
Yıldırım Belediyesi
Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü, ‘YENİ BANK İSTİYORUZ!’ başlıklı okur şikâyeti üzerine bir açıklama göndermiş; “Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bulunan 2 adet kırık bank yenileri ile değiştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.”
Açıklamanıza şahit olan fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum kıymetli Yıldırım Belediyesi. Elinize sağlık…
Kent Meydanı ayıbı
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden ODTÜ 99’ Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi Serkan Özgiray, özetimle bakınız ne diyor:
“Muhammet Bey; yıllardır keyifle takip ettiğimiz Hürriyet Bursa gazetemizdeki köşenizde kâh üzülerek kâh sinirlenerek okuduğumuz müzmin konuların en başında Kent Meydanı diye tanımlanan ancak olsa olsa sadece kentimizin kaybı olan ayıbı ben de yorumlamak istedim. Aklımda kaldığı kadarıyla bu ayıba yönelik olarak 16 ya da 17 tane yayım yaptınız. Bu yayımlardaki şikâyet sahiplerinden birisi de Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını ve yasalarını koruyup savunmakla yetkili olan Bursa CHP Milletvekili Profesör Doktor Yüksel Özkan olmasına rağmen hiçbir gelişme olmaması ne büyük acı. Tüm bunlara rağmen dahi kentimizi yönetmek üzere bizlerin oylarıyla makam sahibi olanlardan ‘tık’ yok. Kent Meydanı hikâyesini Bodrum’da yaşayan profesör doktor olan babam ve annem de üzülerek takip ediyor. Özetle bu işi bir tek bizim başkanlar takip etmiyor! Helal olsun diyorum başka da bir şey demiyorum!”
FECİ ŞEKİLDE DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDUM
Okurlarımızdan emekli ziraat mühendisi Fatma Deniz: “Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Maksem Caddesi üzerinde hizmet veren BİM AVM giriş kapısına döşenmiş olan demir plaka yüzünden feci şekilde düşmekten son anda kurtuldum. Çünkü plakanın üstü ıslaktı ve buz pisti alanı gibi kayıyordu! Ayrıca ıslak ya da kaygan olmasın! Bu nasıl bir saygısızlıktır ki döşenen demir parçası görme engelli vatandaşlarımız için döşenmiş olan özel taşları örtsün!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
FATURADA HATA YOK DA...
Limak Enerji Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Birimi, ‘KİRADAN FAZLA ELEKTRİK FATURASI’ başlıklı yazımız için açıklama göndermiş: “Bahsi geçen abonemiz Doğan Ekmekçi’nin faturası tarafımızca incelenmiştir. Bu sebeple konu ile ilgili kendisini ve sizleri bilgilendirmek isteriz. Öncelikle elektrik tarifeleri, enerji maliyetleri ve diğer etkenler göz önünde bulundurularak düzenleyici kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanmaktadır. Şirketimiz EPDK tarafından yayımlanmakta olan tarifelere uymakla yükümlü olup, faturalarını bu kapsamda düzenlemektedir. EPDK, elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak, Türkiye genelindeki tüm tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu kapsamda 1 Ocak itibarıyla açıklanan yeni tarifelerle birlikte, elektrik tarife birim bedelleri de değişmiştir. Şirketimiz, belirtilen tarife birim bedelleri ile faturayı oluşturmaktadır. Müşterimizin faturası incelenmiş ve herhangi bir hataya rastlanmamıştır. Saygıyla bilgilerinize sunarız.”
Açıklamanız için teşekkür ediyorum değerli Limak Enerji. Sizlerin elinde bir şey yok elbette. Ancak cidden hepimizi çok fena çarptı bu elektrik faturaları!
BU ÇAPULCULARI KİM EĞİTEMEMİŞ!
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. ‘GÖRÜNTÜYE DAYANAMADI SATTI SAVDI TAŞINDI ’ başlıklı yazımız için uzun bir açıklama göndermiş; “Osmangazi Belediyesi olarak yazıda bahsi geçen çevre kirliliği konusunda; Zabıta Müdürlüğü ilgili ekiplerimiz, şehrimizin her bir köşesinde hassasiyetle çalışıyor, bu yönde kurulan özel bir ekiple de birlikte kontrol ve takiplerimiz sürüyor. Bu anlamda; Bağlarbaşı Mahallesi Kutlukbey Caddesi de ilgili ekiplerce sürekli olarak kontrol edilmekte ve önleyici çalışmalar yapılmaktadır. Son dönemde çevre kirliliğine sebebiyet verenler hakkında 98512, 98515, 98516, 98517, 98519, 98520 sayılı idari yaptırım karar tutanakları düzenlenerek yasal işlemler yapılmıştır. İlgili ekipler, çalışmalarına devam etmektedir. Diğer yandan belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerince de 7/24 esası ile 136 mahallede çöp toplama, taşıma ve temizlik hizmetleri hız kesmeden özenli bir şekilde devam ediyor. Mücavir olan sınırları içerisinde ve program dâhilinde düzenli olarak atıklar da toplanmaktadır. Kutlukbey Caddesi, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ilgili ekiplerince de sürekli olarak temizlendiği ve atıklarının alındığı bir bölgedir. Şikâyete konu olduğu gibi yalnızca temizlemenin yeterli olmadığı anlaşılmakla beraber, atıkların düzensiz olarak çıkarılmaması için birçok kez çalışma yapılmıştır. Konuya ilişkin bölgede uyarıcı tabelalar yapılmasına rağmen tabelalar yerinden sökülmüştür. Bu yöntemin sağlıklı sonuç vermemesi üzerine bölgedeki kötü görüntünün ortadan kaldırılması ve atıkların dağılmaması için tadilat atığı konteynerleri konulmuş, fakat bu sefer de konteynerler yakılarak kullanılmaz hale getirilmiştir. Bölgede, her hafta düzenli olarak kepçe ile inşaat ve tadilat atıkları ve kaba atıklar toplanmakta olup 2021 yılı içinde 51 defa kepçe ile temizlik çalışması yapılmıştır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.”
EĞİTİMİ DE BELEDİYE Mİ VERSİN!
Açıklamanız için size teşekkür ederim kıymetli Osmangazi Belediyesi. Ancak “topladığınızı, tabelaları diktiğinizi, devasa demir konteynerler yaptırdığınızı, taşıdığınızı, söktüğünüzü, 51 defa iş makinesi ile çalışma yaptığınızı…” bölirtiyorsunuz. Neticesi; sıfıra sıfır elde var yine sıfır!
“Üç beş çapulcunun mevcut olan kanun gücümüzü hiçe sayıp milyonlarca lira milli servetimizi heba ettirmelerine bundan daha önemlisi de çevreyi talan etmelerine engel olamamanız gerçekten çok manidar!” diyeceğim; ama siz de haklısınız... Çünkü bu bir eğitim ve bilinç sorunu öncelikle, vatanseverlik sorunu, insaniyet sorunu... Belediye bu çapulcuları bulup bir de eğitim mi verecek... Sahi kim eğitmiş bunları? Yahut kim eğitememiş!.. Merak ettim şimdi.
Yıldırım Belediyesi
Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü, ‘YENİ BANK İSTİYORUZ!’ başlıklı okur şikâyeti üzerine bir açıklama göndermiş; “Şirinevler İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde bulunan 2 adet kırık bank yenileri ile değiştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.”
Açıklamanıza şahit olan fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum kıymetli Yıldırım Belediyesi. Elinize sağlık…