Kendiliğinden yıkılmasını mı bekliyorsunuz?

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Emekli Albay Mustafa Aytaç, bakınız ne diyor:
“Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Tavukçu Sokak’ta tarihi Tavukçuoğlu Cami yanında bulunan eski mi eski evler adeta ölüme davetiye çıkartıyor. O evlerin altından her geçtiğimde, üzerime bir parça düşecek diye endişe ediyorum. Ayrıca sadece ben geçmiyorum ki oradan... Sorsanız; ‘Bunlar tarihi eser kapsamındadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu müsaade etmiyor’ derler! Kusura bakmayın ama kendiliğinden yıkılmasını beklemek biraz tehlikeli diye düşünüyorum. Yoksa konuyu ben mi abartıyorum? (!)”
BARİ SİZ GÖRÜN!
OKURUMUZ Atilla Yakıcı, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Yaklaşık altı önce Ankara Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan ve sorumlusu UEDAŞ’a ait olan direğe bir araç çarpmıştı. (DSİ tesisi önü) Köşenizdeki ihbarınız neticesinde o direğin yenisi takılmıştı. Ancak direğin dikilmesi sonrasında artan taşlar da kimsenin umuru olmadı! Bu da hiç yakışmadı.”
Yıldırım Belediyesi’nin kıymetli temizlik işleri ekibi; bari siz görün benzeri işleri! Bu esnada; taşların yanında iki maske ve bir ıslak mendil atığı var. Ama eldiven yok. Onu da atın, tam olsun!
YA BİR ARAÇ O YÜZDEN KAZA YAPARSA...
HÜRRİYET Bursa okurlarından olan Emekli İnşaat Mühendisi Halil Kızmaz’ın e-postasını aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’ne değinmek istiyorum. Dört ay önce caddemize komple yeni asfalt atıldığını görünce çok sevinmiştik. Geçen hafta da gördüğünüz gibi sol şeride nazarlık kazısı yaptılar! Bu mantıksız kazının özellikle sol şeritte olması çok sakıncalıdır. Zaten kural tanımaz ve sürati bırakmaz toplumuz. (Bazılarımız istisna elbette) Dolayısıyla birilerinin aracıyla burada ciddi kazalara karışmasına zemin oluşturulmuştur. Takdir yetkililerindir!”
KABAK GİBİ GÖRÜNÜYOR!
OKURUMUZ Su Yunus, özetimle şöyle diyor: “27 gün önce Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Metro İstasyonu önünde (İzmir’e gidiş istikameti) meydana gelen trafik kazası sonucu diz boyu ziyanlar oluşmuştu! Sadece can kaybı olmaması tesellimiz olmuştu. Ancak kaldırımda ziyan gören ekipmanlar, özellikle yayalar için cidden sıkıntı vermeye başladı! Yüzlerce metre öteden kabak gibi görünen bu ziyanları kim yenileyecek!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEŞEKKÜRLER NİLÜFER BELEDİYESİ
‘Zakkumları traş edin’ başlıklı yayımımız sonrasında (Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi) yayalar için risk teşkil eden zakkum ağaçlarının traş edildiği bilgisini aldım. Destekleri için; Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.
Kendiliğinden yıkılmasını mı bekliyorsunuz?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Emekli Albay Mustafa Aytaç, bakınız ne diyor:
“Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Tavukçu Sokak’ta tarihi Tavukçuoğlu Cami yanında bulunan eski mi eski evler adeta ölüme davetiye çıkartıyor. O evlerin altından her geçtiğimde, üzerime bir parça düşecek diye endişe ediyorum. Ayrıca sadece ben geçmiyorum ki oradan... Sorsanız; ‘Bunlar tarihi eser kapsamındadır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu müsaade etmiyor’ derler! Kusura bakmayın ama kendiliğinden yıkılmasını beklemek biraz tehlikeli diye düşünüyorum. Yoksa konuyu ben mi abartıyorum? (!)”
BARİ SİZ GÖRÜN!
OKURUMUZ Atilla Yakıcı, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Yaklaşık altı önce Ankara Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan ve sorumlusu UEDAŞ’a ait olan direğe bir araç çarpmıştı. (DSİ tesisi önü) Köşenizdeki ihbarınız neticesinde o direğin yenisi takılmıştı. Ancak direğin dikilmesi sonrasında artan taşlar da kimsenin umuru olmadı! Bu da hiç yakışmadı.”
Yıldırım Belediyesi’nin kıymetli temizlik işleri ekibi; bari siz görün benzeri işleri! Bu esnada; taşların yanında iki maske ve bir ıslak mendil atığı var. Ama eldiven yok. Onu da atın, tam olsun!
YA BİR ARAÇ O YÜZDEN KAZA YAPARSA...
HÜRRİYET Bursa okurlarından olan Emekli İnşaat Mühendisi Halil Kızmaz’ın e-postasını aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’ne değinmek istiyorum. Dört ay önce caddemize komple yeni asfalt atıldığını görünce çok sevinmiştik. Geçen hafta da gördüğünüz gibi sol şeride nazarlık kazısı yaptılar! Bu mantıksız kazının özellikle sol şeritte olması çok sakıncalıdır. Zaten kural tanımaz ve sürati bırakmaz toplumuz. (Bazılarımız istisna elbette) Dolayısıyla birilerinin aracıyla burada ciddi kazalara karışmasına zemin oluşturulmuştur. Takdir yetkililerindir!”
KABAK GİBİ GÖRÜNÜYOR!
OKURUMUZ Su Yunus, özetimle şöyle diyor: “27 gün önce Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Metro İstasyonu önünde (İzmir’e gidiş istikameti) meydana gelen trafik kazası sonucu diz boyu ziyanlar oluşmuştu! Sadece can kaybı olmaması tesellimiz olmuştu. Ancak kaldırımda ziyan gören ekipmanlar, özellikle yayalar için cidden sıkıntı vermeye başladı! Yüzlerce metre öteden kabak gibi görünen bu ziyanları kim yenileyecek!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEŞEKKÜRLER NİLÜFER BELEDİYESİ
‘Zakkumları traş edin’ başlıklı yayımımız sonrasında (Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi) yayalar için risk teşkil eden zakkum ağaçlarının traş edildiği bilgisini aldım. Destekleri için; Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na teşekkür ediyorum.