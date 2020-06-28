Türkiye, hafta başında hepimizi üzen sel felaketiyle yıkılmıştı. Selin adresi, Kestel İlçes’nin Dudaklı ve Kayacık köyleriydi.
Bursa’da her yağmur sonrası bir yerlerde sel oluşması kaderimiz mi? Elbette değil. Bakınız, farklı bir adresteyim. Bu da Keles’in nüfus bilgilerini sunan tabela önü. İlgili fotoğrafımı 16 Haziran 2020’de Keles İlçesi girişinde çekmiştim. Hani deriz ya ‘dağ köyü’ diye! İşte burası da tam öyle… Ağacın hası ve toprağın safı burada. Yani suyu emecek oluşum var bu ilçede. Ancak ortada plan, proje ve hesap olmayınca bütün bu güzellikler neye yarar diye düşünmeden edemiyor insan... İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde dahi kurumayan büyük su birikintisinin içine girmeden ilçeye giriş yapamıyorsunuz (fotoğrafları çektiğim tarihten 2 gün önce yağmur yağmıştı) … Hangi kaderin hesabını yapmaktayız! Yetkililere duyurulur Keles’e hoş geldiniz!
BURAYI KİM ONARACAK?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Nur Kaşıkçı: “Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi girişindeki (Otel Sheraton karşısı) ücretli otopark alanının zemini yıllardır bu durumda. Burası için birçok kez ihbar oluşturdum. İşin en ilginç yanı ise köşenizde de bu sorunu yayımlamıştınız. Ancak yetkililerin bir türlü dikkatini çekemedik! Burasını kim onaracak?” Adresin sorumlusu, Nilüfer Belediyesi; sorunun sorumlusu da Büyükşehir Belediyesi. Ancak yetkililerden bir ses yok. Bir yanlış var bu işte anlayamadık!
PEK DE SAĞLIKLI DEĞİL!
Hürriyet Bursa okurlarından Üstün Havalı, özetimle şöyle diyor: “TC: Sağlık Bakanlığı Yıldırım 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’nin önü pek de sağlıklı değil! Fotoğraftan da anlaşılacağı gibi bina önünün ve çevresinin insanlar için tehlike oluşturmasının bir önemi yoksa bilemiyorum...” Yetkililere duyurulur.
TAŞLARI DİZERKEN BAŞARILI OLAMADIK
Hürriyet Bursa okuru S. K, diyor ki: “Osmangazi Fatih Mahallesi Fuar Sokak girişine isabet eden zeminin asfaltı yıllardır perişan durumda! Tamamen dağılan asfalt yüzünden bıktık usandık. Konuyla ilgili İlgili şikayetimizi defalarca bildirmemize rağmen yetkililere sesimizi duyuramadık. Kimse gelmeyince çukur olan alanları taşlarla doldurduk. Sanırım bu uygulama Türkiye’de bir ilk olsa gerek. Şimdi de BUSKİ’ye ait olan menhol kapağının etrafı açıldı. Oraya da taş dizdik ama başarılı olmadık. Bizim burası sokağımızın adı gibi gerçekten tam bir fuar alanı! Yetkililer gelip görmeli.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
PTT’YE TEŞEKKÜRLER
PTT’DE PARA BİTRER Mİ? Başlıklı yayımımız sonrasında PTT Tanıtım Medya Daire Başkanlığı’nca arandım. İlgili şikâyetten dolayı oluşan üzüntü aktarıldı. Şikâyete vesile olan ve çalışan kaynaklı oluşan sorunun bir daha oluşmaması için gerekli tüm uyarıların yapıldığı beraberinde de konunun takipçileri olacakları bilgisini aldım. Destek ve değerleriniz için teşekkür ediyorum PTT Tanıtım Medya Daire Başkanlığı...
Keles’e hoş geldiniz!
Türkiye, hafta başında hepimizi üzen sel felaketiyle yıkılmıştı. Selin adresi, Kestel İlçes’nin Dudaklı ve Kayacık köyleriydi.
Bursa’da her yağmur sonrası bir yerlerde sel oluşması kaderimiz mi? Elbette değil. Bakınız, farklı bir adresteyim. Bu da Keles’in nüfus bilgilerini sunan tabela önü. İlgili fotoğrafımı 16 Haziran 2020’de Keles İlçesi girişinde çekmiştim. Hani deriz ya ‘dağ köyü’ diye! İşte burası da tam öyle… Ağacın hası ve toprağın safı burada. Yani suyu emecek oluşum var bu ilçede. Ancak ortada plan, proje ve hesap olmayınca bütün bu güzellikler neye yarar diye düşünmeden edemiyor insan... İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde dahi kurumayan büyük su birikintisinin içine girmeden ilçeye giriş yapamıyorsunuz (fotoğrafları çektiğim tarihten 2 gün önce yağmur yağmıştı) … Hangi kaderin hesabını yapmaktayız! Yetkililere duyurulur Keles’e hoş geldiniz!
BURAYI KİM ONARACAK?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Nur Kaşıkçı: “Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi girişindeki (Otel Sheraton karşısı) ücretli otopark alanının zemini yıllardır bu durumda. Burası için birçok kez ihbar oluşturdum. İşin en ilginç yanı ise köşenizde de bu sorunu yayımlamıştınız. Ancak yetkililerin bir türlü dikkatini çekemedik! Burasını kim onaracak?” Adresin sorumlusu, Nilüfer Belediyesi; sorunun sorumlusu da Büyükşehir Belediyesi. Ancak yetkililerden bir ses yok. Bir yanlış var bu işte anlayamadık!
PEK DE SAĞLIKLI DEĞİL!
Hürriyet Bursa okurlarından Üstün Havalı, özetimle şöyle diyor: “TC: Sağlık Bakanlığı Yıldırım 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’nin önü pek de sağlıklı değil! Fotoğraftan da anlaşılacağı gibi bina önünün ve çevresinin insanlar için tehlike oluşturmasının bir önemi yoksa bilemiyorum...” Yetkililere duyurulur.
TAŞLARI DİZERKEN BAŞARILI OLAMADIK
Hürriyet Bursa okuru S. K, diyor ki: “Osmangazi Fatih Mahallesi Fuar Sokak girişine isabet eden zeminin asfaltı yıllardır perişan durumda! Tamamen dağılan asfalt yüzünden bıktık usandık. Konuyla ilgili İlgili şikayetimizi defalarca bildirmemize rağmen yetkililere sesimizi duyuramadık. Kimse gelmeyince çukur olan alanları taşlarla doldurduk. Sanırım bu uygulama Türkiye’de bir ilk olsa gerek. Şimdi de BUSKİ’ye ait olan menhol kapağının etrafı açıldı. Oraya da taş dizdik ama başarılı olmadık. Bizim burası sokağımızın adı gibi gerçekten tam bir fuar alanı! Yetkililer gelip görmeli.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
PTT’YE TEŞEKKÜRLER
PTT’DE PARA BİTRER Mİ? Başlıklı yayımımız sonrasında PTT Tanıtım Medya Daire Başkanlığı’nca arandım. İlgili şikâyetten dolayı oluşan üzüntü aktarıldı. Şikâyete vesile olan ve çalışan kaynaklı oluşan sorunun bir daha oluşmaması için gerekli tüm uyarıların yapıldığı beraberinde de konunun takipçileri olacakları bilgisini aldım. Destek ve değerleriniz için teşekkür ediyorum PTT Tanıtım Medya Daire Başkanlığı...