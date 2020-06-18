Keles yolu çile dolu

Keles, Kütahya Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, özetimle şöyle diyor:
“Bursa merkezdeki eksiklikleri, aksaklıkları ve sorunları, dolayısıyla aslında hepimizi ilgilendiren köşe yazılarınızı üzülerek takip ediyoruz. Sanmayın ki bizi unutuyorlar! Bizim buralardaki mutsuzluğumuz da şehir merkezine on basar!"
"İşte size şahit fotoğraflarım. Burası çilelerle dolu Keles yolu! Tarihi değerlere ev sahipliği yapan köyümüze yurt dışından dahi ziyaretçiler geliyor. Ancak köyümüze bir gelen bir daha gelmiyor. Çünkü yolları çukurlu, çünkü yolları tuzaklı!”
‘DİKKATE ALINMIYORUZ’
“Çukurlar öyle bir hal almış ki bari bir işe yarasın diye bazı çukurlara çiçek diktim. Bazılarına da ağaç fidanı dikeceğim! Çok kısa mesafede de olsa kaymak gibi asfaltı olan alan da var yol üzerinde."
"O da yol civarında bulunan villaların hatırına olsa gerek! Anlamadığım mevzu, o villalara ulaşmak için de mecburen bu bozuk yollardan geçiyorsunuz! Başkanlara onlarca kez anlattım. İşin acı yanıysa; her dönem bir ya da iki milletvekili çıkartan şirin ilçemizin asla dikkate alınmaması... Yollarımız onarılsın söz veriyoruz köyümüzde hayır yemeği organize edeceğiz.”
ÇEKİRGE MUHTARI’NDAN BAŞKAN AKTAŞ’A ÇAĞRI
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alıntaş, özetimle bakınız ne diyor: “Sizin de, “Gözden çıkartılan Çekirge” diye birçok kez yazılarınız olmuştu. Cidden, Çekirge gözden çıkartılmış. Bunu anladım... 25-30 yıl öncesinde kadar Bursa denince akla ilk gelen Çekirge Mahallesi’nin muhtarı ve de Çekirge’nin yerlisiyim. Layık görüldüğümüz değersizlikle alakalı olarak kıymetli seçmenime sadece şunu belirtmek istiyorum. Artık kahroluyorum! Bakınız; Osmangazi Belediyesi’nin Bakım ve Onarım aracının da birazdan üzerinden geçeği kambur ada (!) meşhur mu meşhur Çekirge merkezinin tam da ortasında.”
‘SORUNU DEFALARCA BİLDİRDİM’
“Buradan geçerken çukuru fark etmeyip, sarsılmamak mümkün değil. İşin en acı yanıysa, neredeyse her gün üzerinden aracıyla geçen (Çünkü resmi konutu buraya 100 metre mesafe uzaklıkta) Başkan Alinur Aktaş da burayı kullanıyor. Sorunu, sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’ne onlarca kez e-posta kanalıyla bildirdim. Olmayınca onlarca yetkiliyi telefonumla aradım. (e-postaları ve telefon aramalarını gördüm) Ben bir muhtarım ve dikkate alınmıyorum.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KAPAK TAKILDI
“KAPAĞI yok’ başlıklı yayımınızdaki sorun (Bursaspor-Acemler Metro İstasyonu önü) ilgili uzman ekiplerimizce giderilmiştir. Bilgilerinize. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”
Tarafıma yollanan açıklamanın özeti böyle. Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum UEDAŞ.
AYNI GÜN DEĞİŞTİRİLDİ
“NEDEN müdahale edilmiyor’ başlıklı yayımınızdaki hasarlı direğimiz (Araç çarpması sonucu eğilme) yayımınızla birlikte aynı günün gecesinde (Ankara Caddesi) ‘zorunlu iş güvenliği tedbirleri’ alındıktan sonra yenisiyle değiştirilerek hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuştur. Bilgilerinize. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.”
İlgili çalışmayı video kaydı ile tarafıma yolladınız. Teşekkür ediyorum UEDAŞ.
Keles yolu çile dolu
Keles, Kütahya Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, özetimle şöyle diyor:
“Bursa merkezdeki eksiklikleri, aksaklıkları ve sorunları, dolayısıyla aslında hepimizi ilgilendiren köşe yazılarınızı üzülerek takip ediyoruz. Sanmayın ki bizi unutuyorlar! Bizim buralardaki mutsuzluğumuz da şehir merkezine on basar!"
"İşte size şahit fotoğraflarım. Burası çilelerle dolu Keles yolu! Tarihi değerlere ev sahipliği yapan köyümüze yurt dışından dahi ziyaretçiler geliyor. Ancak köyümüze bir gelen bir daha gelmiyor. Çünkü yolları çukurlu, çünkü yolları tuzaklı!”
‘DİKKATE ALINMIYORUZ’
“Çukurlar öyle bir hal almış ki bari bir işe yarasın diye bazı çukurlara çiçek diktim. Bazılarına da ağaç fidanı dikeceğim! Çok kısa mesafede de olsa kaymak gibi asfaltı olan alan da var yol üzerinde."
"O da yol civarında bulunan villaların hatırına olsa gerek! Anlamadığım mevzu, o villalara ulaşmak için de mecburen bu bozuk yollardan geçiyorsunuz! Başkanlara onlarca kez anlattım. İşin acı yanıysa; her dönem bir ya da iki milletvekili çıkartan şirin ilçemizin asla dikkate alınmaması... Yollarımız onarılsın söz veriyoruz köyümüzde hayır yemeği organize edeceğiz.”
ÇEKİRGE MUHTARI’NDAN BAŞKAN AKTAŞ’A ÇAĞRI
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alıntaş, özetimle bakınız ne diyor: “Sizin de, “Gözden çıkartılan Çekirge” diye birçok kez yazılarınız olmuştu. Cidden, Çekirge gözden çıkartılmış. Bunu anladım... 25-30 yıl öncesinde kadar Bursa denince akla ilk gelen Çekirge Mahallesi’nin muhtarı ve de Çekirge’nin yerlisiyim. Layık görüldüğümüz değersizlikle alakalı olarak kıymetli seçmenime sadece şunu belirtmek istiyorum. Artık kahroluyorum! Bakınız; Osmangazi Belediyesi’nin Bakım ve Onarım aracının da birazdan üzerinden geçeği kambur ada (!) meşhur mu meşhur Çekirge merkezinin tam da ortasında.”
‘SORUNU DEFALARCA BİLDİRDİM’
“Buradan geçerken çukuru fark etmeyip, sarsılmamak mümkün değil. İşin en acı yanıysa, neredeyse her gün üzerinden aracıyla geçen (Çünkü resmi konutu buraya 100 metre mesafe uzaklıkta) Başkan Alinur Aktaş da burayı kullanıyor. Sorunu, sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’ne onlarca kez e-posta kanalıyla bildirdim. Olmayınca onlarca yetkiliyi telefonumla aradım. (e-postaları ve telefon aramalarını gördüm) Ben bir muhtarım ve dikkate alınmıyorum.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KAPAK TAKILDI
“KAPAĞI yok’ başlıklı yayımınızdaki sorun (Bursaspor-Acemler Metro İstasyonu önü) ilgili uzman ekiplerimizce giderilmiştir. Bilgilerinize. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”
Tarafıma yollanan açıklamanın özeti böyle. Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum UEDAŞ.
AYNI GÜN DEĞİŞTİRİLDİ
“NEDEN müdahale edilmiyor’ başlıklı yayımınızdaki hasarlı direğimiz (Araç çarpması sonucu eğilme) yayımınızla birlikte aynı günün gecesinde (Ankara Caddesi) ‘zorunlu iş güvenliği tedbirleri’ alındıktan sonra yenisiyle değiştirilerek hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuştur. Bilgilerinize. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.”
İlgili çalışmayı video kaydı ile tarafıma yolladınız. Teşekkür ediyorum UEDAŞ.