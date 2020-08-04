Kapı niye kilitli?

Adının açıklanmasını istemeyen bir yarbay, bakınız ne diyor:
“Geçtiğimiz haftaydı. Vazife yaptığım il olan İstanbul’dan, Mudanya Altınkum sahiline yakın mesafede ikamet eden arkadaşımı ziyarete gelmiştik. Arkadaşımla sahile indik. Sohbetimizin bir bölümünde tuvalet kabininin belediye çalışanlarınca kapatıldığını duydum. Duyunca da şoke oldum!”
ÇARESİSİZ KOMUTANIM
“Tuvalete benzeyen kabinin kapatılma sebebini sorduğumdaysa: ‘Kabin içinde bulunan çeşmeden akan suyun parası ödenmemiş. Bu yüzden de kapısına kilit vurdular’ cevabını aldım. İkinci şok! Vatandaş da ihtiyacını sağda solda gideriyormuş! Konu hakkında Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi’ne onlarca kez müracaatlar olmuş. “Çaresiziz komutanım” deyince konuyu kamuoyuyla paylaşmak için Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizi seçtim. İlgililerin bilgileri olmadığını düşünüyorum! Yanlış giden bir şeylerin olduğu kanaatindeyim! Gereğinin acilen yapılacağını biliyorum. Bir de özel not lütfen. Oraya, böylesine ilkel görünümlü tuvalet hizmetini yakıştıranları da anlamış değilim!”
Dünyada tek o da Bursa’da!
Okurlarımızdan Kazım Behçet, özetimle şöyle diyor: “Şehir merkezindeki belediye otobüs duraklarının yüzlercesinde kapalı durak kabini yok. Lakin öyle bir yerde yedekli kapalı durak var ki! Evet, Osmangazi ilçesi Soğukpınar Bucağı’na bağlı olan Güneybayır Köyü girişindeki tepenin başında yedeği de bulunan bir otobüs durağı var. Yani bazılarımız için ulaşılması mümkün olmayan noktada iki ayrı durak! BURULAŞ’ın sorumluluğunda olduğunu düşündüğüm bu hizmet için kıymetli yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum!”
Yetkililer bunlara neden göz yumuyor?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Emekli İtfaiye Çavuşu Mustafa Günhen: “16 Temmuz 2020 tarihinde “Sözün bittiği yer” başlığınızla yayımlamış olduğunuz şikâyetim aynı gün içinde çözüme kavuşturulmuştu. Tonlarca çöpün toplandığını görünce öyle mutlu olmuştum ki tarif edemem mutluluğumu. Ve iki hafta sonra yine oradan geçiyordum. Gördüklerim karşısında dondum kaldım.”
NİSPET YAPAR GİBİ
“Alandaki kocaman tabela ve tabelada da “çöp dökenlere yasal işlem yapılacaktır…” yazısı olmasına rağmen nispet yapar gibi sen gel yine tonlarca çöpü boşalt! Üstelik tam da tabelanın önüne… Kaldırım dolmuş, artanı ana caddeye taşmış! Yetkililer benzeri hareketlere neden göz yumar anlamış değilim…”
Böyle de olmaz ki…
Tarih 30 Temmuz saat 16.35 Özlüce’den hareket eden metroya bindim. İneceğim istasyon olan Acemler’e geldim. O esnada iki genç çiftin: “Burası Nilüfer istasyonu, biz bir sonraki istasyon olan Acemler’de ineceğiz…” dedikleri konuşmayı duyunca onlara müdahale ederek: “Hayır burası Acemler istasyonu. Acemler’de inecekseniz şayet, inin gençler” diyerek uyarınca çiftlerden biri: “Bakın ama tabelada Nilüfer yazdı ve halen de yazıyor.” Deyince: “Yanlış o inin lütfen, burası Acemler İstasyonu” diyerek onların farklı istasyonda inmelerine engel oldum.
Böyle de olmaz ki BURULAŞ!
Not, bu yanlışı istasyon içindeki güvenlik personeline bizzat göstererek aktardım.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
25 Temmuz 2020 tarihli KORKU TÜNELİ GİBİ başlıklı yayımımızda “Osmangazi ilçesi Kaymakamı Zafer Orhan’a rica ile duyurulur” demiştim.
Kaymakam Zafer Orhan’ın talimatıyla gerçekleştirilen iş emir neticesine göre alanın sorumlusu olduğu tespit edilen Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ne sorunun havale edildiği bilgisini aldım. Top sizde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü... Teşekkürler Kaymakam Zafer Orhan.
Kapı niye kilitli?
Adının açıklanmasını istemeyen bir yarbay, bakınız ne diyor:
“Geçtiğimiz haftaydı. Vazife yaptığım il olan İstanbul’dan, Mudanya Altınkum sahiline yakın mesafede ikamet eden arkadaşımı ziyarete gelmiştik. Arkadaşımla sahile indik. Sohbetimizin bir bölümünde tuvalet kabininin belediye çalışanlarınca kapatıldığını duydum. Duyunca da şoke oldum!”
ÇARESİSİZ KOMUTANIM
“Tuvalete benzeyen kabinin kapatılma sebebini sorduğumdaysa: ‘Kabin içinde bulunan çeşmeden akan suyun parası ödenmemiş. Bu yüzden de kapısına kilit vurdular’ cevabını aldım. İkinci şok! Vatandaş da ihtiyacını sağda solda gideriyormuş! Konu hakkında Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi’ne onlarca kez müracaatlar olmuş. “Çaresiziz komutanım” deyince konuyu kamuoyuyla paylaşmak için Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizi seçtim. İlgililerin bilgileri olmadığını düşünüyorum! Yanlış giden bir şeylerin olduğu kanaatindeyim! Gereğinin acilen yapılacağını biliyorum. Bir de özel not lütfen. Oraya, böylesine ilkel görünümlü tuvalet hizmetini yakıştıranları da anlamış değilim!”
Dünyada tek o da Bursa’da!
Okurlarımızdan Kazım Behçet, özetimle şöyle diyor: “Şehir merkezindeki belediye otobüs duraklarının yüzlercesinde kapalı durak kabini yok. Lakin öyle bir yerde yedekli kapalı durak var ki! Evet, Osmangazi ilçesi Soğukpınar Bucağı’na bağlı olan Güneybayır Köyü girişindeki tepenin başında yedeği de bulunan bir otobüs durağı var. Yani bazılarımız için ulaşılması mümkün olmayan noktada iki ayrı durak! BURULAŞ’ın sorumluluğunda olduğunu düşündüğüm bu hizmet için kıymetli yetkililere teşekkürlerimi sunuyorum!”
Yetkililer bunlara neden göz yumuyor?
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Emekli İtfaiye Çavuşu Mustafa Günhen: “16 Temmuz 2020 tarihinde “Sözün bittiği yer” başlığınızla yayımlamış olduğunuz şikâyetim aynı gün içinde çözüme kavuşturulmuştu. Tonlarca çöpün toplandığını görünce öyle mutlu olmuştum ki tarif edemem mutluluğumu. Ve iki hafta sonra yine oradan geçiyordum. Gördüklerim karşısında dondum kaldım.”
NİSPET YAPAR GİBİ
“Alandaki kocaman tabela ve tabelada da “çöp dökenlere yasal işlem yapılacaktır…” yazısı olmasına rağmen nispet yapar gibi sen gel yine tonlarca çöpü boşalt! Üstelik tam da tabelanın önüne… Kaldırım dolmuş, artanı ana caddeye taşmış! Yetkililer benzeri hareketlere neden göz yumar anlamış değilim…”
Böyle de olmaz ki…
Tarih 30 Temmuz saat 16.35 Özlüce’den hareket eden metroya bindim. İneceğim istasyon olan Acemler’e geldim. O esnada iki genç çiftin: “Burası Nilüfer istasyonu, biz bir sonraki istasyon olan Acemler’de ineceğiz…” dedikleri konuşmayı duyunca onlara müdahale ederek: “Hayır burası Acemler istasyonu. Acemler’de inecekseniz şayet, inin gençler” diyerek uyarınca çiftlerden biri: “Bakın ama tabelada Nilüfer yazdı ve halen de yazıyor.” Deyince: “Yanlış o inin lütfen, burası Acemler İstasyonu” diyerek onların farklı istasyonda inmelerine engel oldum.
Böyle de olmaz ki BURULAŞ!
Not, bu yanlışı istasyon içindeki güvenlik personeline bizzat göstererek aktardım.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
25 Temmuz 2020 tarihli KORKU TÜNELİ GİBİ başlıklı yayımımızda “Osmangazi ilçesi Kaymakamı Zafer Orhan’a rica ile duyurulur” demiştim.
Kaymakam Zafer Orhan’ın talimatıyla gerçekleştirilen iş emir neticesine göre alanın sorumlusu olduğu tespit edilen Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ne sorunun havale edildiği bilgisini aldım. Top sizde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü... Teşekkürler Kaymakam Zafer Orhan.