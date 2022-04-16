Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan Yenişehirli Kamil Abi, özetimle şöyle diyor:
“Bana ‘Kamil Abi’ der, Yenişehir ilçesi esnafı. Bu tanımlama çok hoşuma gittiği için köşenize de böyle yazdım. Mahsuru yoksa siz de böyle yazarsanız sevinirim. Yayımlarınızı ilçemiz olan Yenişehir’den de zevkle takip ediyoruz. On binlerce sorunun giderilmesindeki başarılarınızı takdirle izliyoruz. Bizim de şikâyetimiz var. O da şöyledir. Yenişehir Devlet Hastanesi acil girişi dört ay önce kazıldı ve öylece bırakıldı! Deniz, göl, akarsu, baraj, nehir dipleri ve gökyüzü hariç kazma modası var bunu anladık anlamasına da… Bari hastane önüne, hem de acil hastaların geçiş yaptığı alana bari yapmayın bunu. Zahmet olmazsa buraya asfalt atsanız diyorum. Hani, özellikle ameliyatlı hastalarımız kendilerini taşıyan araçlarla buradan geçerken çok zıplıyorlar da!”
İl sağlık ve ilçe sağlık müdürlüğü ile Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerinin dikkatine... “Kamil Abi’ye kulak verin” derim.
BİZE GÜLDÜLER ÇÜNKÜ…
Okurlarımızdan Ayça ve Sena, özetimle: “Muhammet Abi, kolay gelsin. Tam da işaret ederek göstermiş olduğumuz kaldırım bir günde kendiliğinden çöküverdi. ‘Bir günde’ diyoruz çünkü haftanın beş günü okulumuza gitmek için buradan geçiyoruz. Aksi olsaydı mutlaka görürdük. Vaktiniz olursa izleyiniz lütfen. Dalgın halde yürüyen her kişi buraya basınca sendeliyor. Bize kızmayın ama o an sendeleyenleri görünce gülüyoruz. Hatta öyle ki biz de sendelemiştik buraya ilk düştüğümüzde. Arkadaşlarımız da bize gülmüştü. Şimdilik sadece kuru çökme var! Ama çukurun altında yağmur suyu gideri yoksa yağmur yağınca burası havuz gibi olur...” diyor.
Ayça ve Sena kardeşlerim bakmakla görmek arasındaki farkı kaleme de almışsınız. Helal olsun sizlere. Farkındalığınızla da sahiplenme kültürüne sahip çıkmışsınız. Keşke sizin farkındalığınız o işi yapan ekip ve kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilmiş yetkililere de bulaşmış olsaydı! Üç aylık kaldırım bu hale nasıl gelir? Bunu açıklayacak özel bir yetkili çıkacak olursa köşemiz yanıtına açık. Onu da yayımlarız. Ama önce orasını bi’an evvel bir daha çökmeyecek üzere onarın.
YERİ MERAK ETTİYSENİZ...
urası neresi mi? Onu da artık siz bilin! Size kopya vereyim. Hani 200 metrelik mesafeye 18 adet devasa diye tarif edebileceğim yüzde yüz gereksiz ‘BU ALANDAKİ YOL ÇALIŞMALARI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR’ yazılı tabelalarını serpiştirmişiniz ya… Hatta bunlardan birisi de ne tesadüf ki tam da Ayça ile Sena’nın işaret ettiği çukurun yanına kapaklanmıştı da… Biz de bunu GERÇEKTEN CAN YANMALI MI? Başlığımızla yayımlamıştık ya… Şimdi bağlantıyı kurdum valla. Sakın bu çukuru o devrilen tabelalar açmış olmasın!
ÖNEMLİ NOT:
Çökmemesi için zeminini kâfi miktarda çimento ile besleyin!
KOVBOYLAR ORHANELİ’DE
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Kerim Poyraz: “Orhaneli ilçesi Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde geçmiş yıllarda UEDAŞ’ın trafosu olarak kullanılan bir bina var. Şimdi bu bina yıllardır tavuk kümesi olarak kullanılıyor! Binanın sahibi olan UEDAŞ’ı binalarına sahip çıkması için tavsiyede bulunmak istiyorum! Ayrıca Caddeyi ve sokağı belirten tabela kovboyların zoruna gitmiş sanırım. Çünkü tabelada 16 adet fişek izi var da!” diyor.
UEDAŞ’ın ve Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı Ali Aykurt’un dikkatlerine. Bu esnada bir tek Orhaneli’de eksik kalmıştı kovboylar!
DEVE KUŞU YUMURTASINA FOL…
Okurlarımızdan Halim Dündar, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi Belediyesi’nin hizmet ve başkanlık binası girişine isabet eden zeminde yerinden çıkmış olan parke taşı var. Kişilerin burada takılarak düşmesi çok yüksek ihtimaldir. Beraberinde de buraya 30 metre uzaklıkta olan Osmangazi Metro İstasyonu girişi yanında; iri ebattaki deve kuşu yumurtasını kuluçkaya alacak ebat ve derinlikte fol var! Hani bunlara bi’el atsanız diyorum…”
Yine tam da Osmangazi Belediyesi önünde!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
İSTİNAT DUVARI AÇIKLAMASI VE...
Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü KEDİNİN DE CANI CAN başlıklı yazımız üzerine bir açıklama göndermiş: “Yeşil Mahallesi Pilavcı Aralığı Sokak’ta bulunan yolun altından siteye düşen kayalardan dolayı bir kedinin can verdiğini belirterek Belediyemizce önlem alınmasını talep eden okurun şikâyeti incelenmiştir. Söz konusu Pilavcı Aralığı Sokağı ile sitenin bahçe kotu arasında yaklaşık 8 metre yükseklik bulunmaktadır. Üst yolun altında bulunan taşların boşalarak siteye doğru tehlike arz edecek durumda olmadığı, sitenin yapım aşamasında mülkiyet sahiplerinin parsel sınırına yapmaları gereken istinat duvarını yapmayıp bahçe içerisine 2 metre yüksekliğinde betonarme duvar yapmış olduğu, zamanla bazı kısımlarında betonarme duvar üstüne ilave tuğla duvarın yapılmış olduğu, site duvarı dibinde bulunan kayanın uzun zamandan beri orada bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu yer belediyemizce gözetim altında tutulmaktadır.3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 43.Maddesi’ne göre site yönetimi tarafından, parsel sınırına istinat duvarı yapılması gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.”
YENİ İNTAM MI BEKLİYORUZ?
Açıklamanız çok güzel Yıldırım Belediyesi, teşekkür ederim. Ancak “sitenin yapım aşamasında mülkiyet sahiplerinin parsel sınırına yapmaları gereken istinat duvarını yapmayıp…” derken ‘mademki öyle ruhsat neden verdiniz’ diyesim var da...
Şimdi o duvar da kaysa (Sizlerin de gördüğü gibi kopmalar başlamış) ve Allah esirgeye İntam faciası gibi ülkemiz gündeminde ilk haber olarak yerini alsa o vakit ne açıklama yaparsınız acaba?
Kamil Abi’ye kulak verin
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan Yenişehirli Kamil Abi, özetimle şöyle diyor:
“Bana ‘Kamil Abi’ der, Yenişehir ilçesi esnafı. Bu tanımlama çok hoşuma gittiği için köşenize de böyle yazdım. Mahsuru yoksa siz de böyle yazarsanız sevinirim. Yayımlarınızı ilçemiz olan Yenişehir’den de zevkle takip ediyoruz. On binlerce sorunun giderilmesindeki başarılarınızı takdirle izliyoruz. Bizim de şikâyetimiz var. O da şöyledir. Yenişehir Devlet Hastanesi acil girişi dört ay önce kazıldı ve öylece bırakıldı! Deniz, göl, akarsu, baraj, nehir dipleri ve gökyüzü hariç kazma modası var bunu anladık anlamasına da… Bari hastane önüne, hem de acil hastaların geçiş yaptığı alana bari yapmayın bunu. Zahmet olmazsa buraya asfalt atsanız diyorum. Hani, özellikle ameliyatlı hastalarımız kendilerini taşıyan araçlarla buradan geçerken çok zıplıyorlar da!”
İl sağlık ve ilçe sağlık müdürlüğü ile Büyükşehir ve Yenişehir belediyelerinin dikkatine... “Kamil Abi’ye kulak verin” derim.
BİZE GÜLDÜLER ÇÜNKÜ…
Okurlarımızdan Ayça ve Sena, özetimle: “Muhammet Abi, kolay gelsin. Tam da işaret ederek göstermiş olduğumuz kaldırım bir günde kendiliğinden çöküverdi. ‘Bir günde’ diyoruz çünkü haftanın beş günü okulumuza gitmek için buradan geçiyoruz. Aksi olsaydı mutlaka görürdük. Vaktiniz olursa izleyiniz lütfen. Dalgın halde yürüyen her kişi buraya basınca sendeliyor. Bize kızmayın ama o an sendeleyenleri görünce gülüyoruz. Hatta öyle ki biz de sendelemiştik buraya ilk düştüğümüzde. Arkadaşlarımız da bize gülmüştü. Şimdilik sadece kuru çökme var! Ama çukurun altında yağmur suyu gideri yoksa yağmur yağınca burası havuz gibi olur...” diyor.
Ayça ve Sena kardeşlerim bakmakla görmek arasındaki farkı kaleme de almışsınız. Helal olsun sizlere. Farkındalığınızla da sahiplenme kültürüne sahip çıkmışsınız. Keşke sizin farkındalığınız o işi yapan ekip ve kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilmiş yetkililere de bulaşmış olsaydı! Üç aylık kaldırım bu hale nasıl gelir? Bunu açıklayacak özel bir yetkili çıkacak olursa köşemiz yanıtına açık. Onu da yayımlarız. Ama önce orasını bi’an evvel bir daha çökmeyecek üzere onarın.
YERİ MERAK ETTİYSENİZ...
urası neresi mi? Onu da artık siz bilin! Size kopya vereyim. Hani 200 metrelik mesafeye 18 adet devasa diye tarif edebileceğim yüzde yüz gereksiz ‘BU ALANDAKİ YOL ÇALIŞMALARI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR’ yazılı tabelalarını serpiştirmişiniz ya… Hatta bunlardan birisi de ne tesadüf ki tam da Ayça ile Sena’nın işaret ettiği çukurun yanına kapaklanmıştı da… Biz de bunu GERÇEKTEN CAN YANMALI MI? Başlığımızla yayımlamıştık ya… Şimdi bağlantıyı kurdum valla. Sakın bu çukuru o devrilen tabelalar açmış olmasın!
ÖNEMLİ NOT:
Çökmemesi için zeminini kâfi miktarda çimento ile besleyin!
KOVBOYLAR ORHANELİ’DE
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Kerim Poyraz: “Orhaneli ilçesi Esentepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde geçmiş yıllarda UEDAŞ’ın trafosu olarak kullanılan bir bina var. Şimdi bu bina yıllardır tavuk kümesi olarak kullanılıyor! Binanın sahibi olan UEDAŞ’ı binalarına sahip çıkması için tavsiyede bulunmak istiyorum! Ayrıca Caddeyi ve sokağı belirten tabela kovboyların zoruna gitmiş sanırım. Çünkü tabelada 16 adet fişek izi var da!” diyor.
UEDAŞ’ın ve Orhaneli ilçesi Belediye Başkanı Ali Aykurt’un dikkatlerine. Bu esnada bir tek Orhaneli’de eksik kalmıştı kovboylar!
DEVE KUŞU YUMURTASINA FOL…
Okurlarımızdan Halim Dündar, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi Belediyesi’nin hizmet ve başkanlık binası girişine isabet eden zeminde yerinden çıkmış olan parke taşı var. Kişilerin burada takılarak düşmesi çok yüksek ihtimaldir. Beraberinde de buraya 30 metre uzaklıkta olan Osmangazi Metro İstasyonu girişi yanında; iri ebattaki deve kuşu yumurtasını kuluçkaya alacak ebat ve derinlikte fol var! Hani bunlara bi’el atsanız diyorum…”
Yine tam da Osmangazi Belediyesi önünde!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
İSTİNAT DUVARI AÇIKLAMASI VE...
Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü KEDİNİN DE CANI CAN başlıklı yazımız üzerine bir açıklama göndermiş: “Yeşil Mahallesi Pilavcı Aralığı Sokak’ta bulunan yolun altından siteye düşen kayalardan dolayı bir kedinin can verdiğini belirterek Belediyemizce önlem alınmasını talep eden okurun şikâyeti incelenmiştir. Söz konusu Pilavcı Aralığı Sokağı ile sitenin bahçe kotu arasında yaklaşık 8 metre yükseklik bulunmaktadır. Üst yolun altında bulunan taşların boşalarak siteye doğru tehlike arz edecek durumda olmadığı, sitenin yapım aşamasında mülkiyet sahiplerinin parsel sınırına yapmaları gereken istinat duvarını yapmayıp bahçe içerisine 2 metre yüksekliğinde betonarme duvar yapmış olduğu, zamanla bazı kısımlarında betonarme duvar üstüne ilave tuğla duvarın yapılmış olduğu, site duvarı dibinde bulunan kayanın uzun zamandan beri orada bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu yer belediyemizce gözetim altında tutulmaktadır.3194 Sayılı İmar Kanunu ile Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 43.Maddesi’ne göre site yönetimi tarafından, parsel sınırına istinat duvarı yapılması gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.”
YENİ İNTAM MI BEKLİYORUZ?
Açıklamanız çok güzel Yıldırım Belediyesi, teşekkür ederim. Ancak “sitenin yapım aşamasında mülkiyet sahiplerinin parsel sınırına yapmaları gereken istinat duvarını yapmayıp…” derken ‘mademki öyle ruhsat neden verdiniz’ diyesim var da...
Şimdi o duvar da kaysa (Sizlerin de gördüğü gibi kopmalar başlamış) ve Allah esirgeye İntam faciası gibi ülkemiz gündeminde ilk haber olarak yerini alsa o vakit ne açıklama yaparsınız acaba?