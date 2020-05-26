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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kaldırım darmadağın

26 Mayıs 2020

Okurlarımızdan olan siyasetçi S. K., özetimle şöyle diyor:


Kaldırım darmadağın
Osmangazi MHP ilçe Başkanlığı önüne denk düşen darmadağın kaldırımı görüyorum da… Vay halimize vay!”

O SAKSILARI KALDIRIN ÇÜNKÜ…

Kaldırım darmadağın
Okurlarımızdan Endüstri Mühendisi Ece Taşkın: “Osmangazi ilçesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi, Zafer İtfaiye girişi önündeki kaldırımda bulunan ve sözüm ona hizmet olarak sunulan taş saksıların kaldırılmasını ısrarla rica ediyorum. Çünkü o saksılarda bir gün dahi çiçeğe rast gelmedim! Saksılar; 1) Kaldırıma engel oluyor. 2) Görsel çirkinlik oluşturuyor. 3) Bazılarımızca çöplük olarak kullanılıyor. 4) Bu da buraya hiç ama hiç yakışmıyor! Saygılarımla!” diyor. Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi; Ece Taşkın yüz de yüz haklı…

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

ÜÇ YILLIK DERDİMİZ BİTTİ

Kaldırım darmadağın
Kaldırım darmadağın
BUSKİ’YE AİT MENHOL KAPAĞI BIKTIRDI başlıklı yayımımız sonrasında Taekwondo Anterenörü Tarık Kaya: “… Artık kapağın etrafındaki çukur (Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi) bizleri rahatsız etmiyor. Üç yıllık derdimiz bitti nihayet! Çünkü yayımınızdan bir gün sonra orasını onardılar. Size ve Hürriyet Bursa gazetesinin kıymetli çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olunuz var olunuz. ” Hep birlikte sağ olalım Tarık hoca… Geçmiş olsun der, selam ve saygılarımı sunarım.

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