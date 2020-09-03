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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Kader piyangosu!

3 Eylül 2020

‘Ölüm Yolu, Ralli Caddesi, Asıl Derdimiz Anlaşılamamak,

Kader piyangosu

Yanıyoruz Derken Kısmete Bakın’ gibi başlıklı yazılarımda Mudanya Bulvarı’nda (Sırameşeler) oluşan yüzlerce kazayla birlikte (aşırı hızdan kaynaklı) yok edilen onlarca masum cana ve heder edilen milyonlarca liralık milli servetimize dikkat çekmek istemiştik.
Ancak bu haklı talebimde başarısız olunca, ‘hız limitine uyulmuyor. Bulvar, mutlaka EDS ile kontrol altına alınmalı. Sn. Valimizden yardım istiyoruz.’ demiştim.
Geçtiğimiz hafta da yasaklı seyir durumuyla alakalı olarak özel izinle Mudanya Bulvarı’nda tam gaz uçurulan kamyonun canavarı olan sürücü de ocakları söndürdü! Sürücünün canavarlığıyla alakalı olarak; anne, baba ve evlattan oluşan bir ailenin feci şekilde ölümlerine tanık olmuştuk. Vali Yakup Canbolat, bizi duyan yok. Yine söylüyorum. Kural tanımaz ve saygı bilmez hız tutkunlarını cezbeden Mudanya Bulvarı (Sırameşeler) EDS ile kontrol altına alınmadığı sürece bakmışsınız kader piyangosunda büyük ikramiye olarak ecel payı düşmüş kısmetimize!

 Köprünün altı çok kötü!

Kader piyangosu

Tofaş (Fabrika) emeklilerinden mühendis Metin Yavuz, özetimle: “Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi (17. Noter önü) üzerindeki köprünün altı çok kötü durumdadır! Hatta geçtiğimiz aylarda burada küçük çaplı bir yangın da çıkmıştı. Bizim gördüğümüzü yetkililer görmüyor mu? Saygılarımla...” diyor.

İmdat diyoruz!

Kader piyangosu

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Ülkü Hanım, özetimle bakınız ne diyor. “Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Yıldız Evleri önü bazı saygısız insanlarca çöplük olarak benimsendi. İlgili yetkililer; ‘imdat’ diyoruz. Bizleri duyunuz!”

Bu nasıl yol?

Kader piyangosu

Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı, özetimle: “Geçtiğimiz hafta Orhaneli ilçesinin bazı köylerini ziyaret etmiştik. Dönüşümüzde de farklı bir yoldan gelelim istedik. Nilüfer ilçesine bağlı Kadriye Köyü’nden girdik, Atlas Köyü’nden çıktık. Bu ikisinin arasında kalan yol, yoldan başka her şeye benziyordu. Gök taşı düşmüş sandık ama resmi verilerde böyle bir bilgi yok. Arabamın en az dört yıllık ömrü bitti. Bu nasıl yol?

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Kader piyangosu

GÜZEL VE ÇİRKİN BURSA’DA başlıklı yayımımız sonrasında kentimizin en modern ve en lüks yapıları karşısında yerleştirilmiş çirkinliğe müdahale edildiğini gördüm. Gözlerden kaçmış olduğunu düşündüğüm bu minik ayrıntıya verilen büyük destek için kıymetli yetkililere çok ama çok teşekkür ediyorum!

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