İznik’ten keşfedilmemiş antik kent müjdesi geldi!

Hürriyet gazetesi okurlarımızdan arkeolog Mithat Hakyemez’in gülerek okuduğum e-postasının özetini yayımlıyoruz.
İlgili ya da ilgisiz yetkililerden bir açıklama gelecek olursa onu da köşemde yayımlarız: “Muhammet Bey. Bazı arkeolojik çalışmalarım için tarihçesi milattan önce 2500’lü yıllara uzanan ve nice krallıklara, imparatorluklara ev sahipliği yapmasının yanı sıra Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkent olan dolayısıyla da antik kent özelliğiyle meşhur İznik ilçesindeydim. İlçenin merkezinde bir kazı görünce ‘Hehhhh, keşfettim keşfettim. Burası hiçbir kayıtlarda yok. Tarih yazacağım, tarih!’ derken sordum soruşturdum meğerse antik sandığım kazıların üzerinde dört yıl öncesine kadar polis lojmanları hizmet binası varmış. Depreme dayanıksız diye bir yıkmışlar ki o yıkış. İşin ilginç yanı sadece bu bina için depreme dayanıksız raporu çıkmış! Sonra alanı İznik Belediyesi himayesi altına almış! Hop güm… Alanın çevresine tedbir amaçlı olarak bariyerler bırakmışlar. Halbuki bariyerler kendileri tehlike zaten! Beni bilmem ama birçok yerli ya da yabancı turist burasını tarihi kazı alanı diye fotoğraf arşivine almıştır diye düşünüyorum. Hikâyesini nasıl oluştururlar işte orasını bilemiyorum!”
Fotoğraflara baktım da konuyu anlatmayıp ‘Burası İznik’te antik kazı alanı’ demiş olsaydınız inanın ben de antik kazı diye düşünürdüm. Gerçekten burasının antik kazı alanı olmadığına emin misiniz Mithat Hakyemez? (!)
KEDİNİN DE CANI CAN
Okurlarımızdan iş insanı Birol Yıldız, özetimle şöyle diyor: “Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Pilavcı Aralığı Sokak 16 ile 18 numaralı ikamet adresleri arasında kalan istinat duvarından her gün kaya diyebileceğim büyüklükte taşlar düşüyor. Geçtiğimiz aylarda bir kedinin üzerine düşen kayalardan birisi kedinin ölümüne sebep oldu. Endişe saçan şikâyetimizi Yıldırım Belediyesi’ne onlarca kez bildirmeme rağmen dikkate alınmadık. Dikkate alınmamız için o kayalardan birisinin birimizin üzerine düşmesi mi bekleniyor?”
Kediye çok üzüldüm… Geçmiş olsun. Sevgili Yıldırım Belediyesi; okurumuz Birol Yıldız böyle diyor. Böylesi önemli bir konuya duyarsız kalmış olabilir misiniz gerçekten?
CAMINA YA DA TEKERLERİNE DOLANSA NE OLUR?
Organize Sanayi Metro İstasyonu’nda rayların ortasında üzeri naylon çuval tarzı branda ile örtülü olan malzemeleri gördüm. Direkleri devirip çatıları uçuran meşhur Bursa lodosundan etkilenmesin diye de naylonun kenarlarına tahta takozlar dizilmiş. Aferin size! Ki bu fotoğrafı çektiğim gün rüzgârın saatlik hızı 22 kilometreydi. Yani üçüncü vites ayarı! Şükür dördüncü vitese atmadı! O branda üzerine bırakılmış olan tahta takozlarından kurtulup metronun (vatmanın bulunduğu) camına yapışsa ya da tekerlerine dolansa ne olur acaba? ‘Bir şey olmaz’ derseniz şayet sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim BURULAŞ!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
PEKİ O DUVARI KİM GÖÇERTTİ?
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ‘BU PROJE İSTİFA GETİRİR’ başlıklı yazımız üzeine bir açıklama göndermiş; “Yazıda bahse konu olan alana ilişkin belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerince gerekli tetkik yapıldı. Söz konusu haberde tretuvar yapılmak suretiyle yolun daraltıldığı belirtilen bölgede, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli mevcut duvarda meydana gelen göçme sonrası belediyemizce yapılan tamirat işlemlerinin ardından tekrar benzer bir göçme yaşanmaması ve taşıt trafiğinin söz konusu duvardan uzaklaştırılması amacıyla şikâyete konu olan tretuvar yapılmıştır. Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak, tek yön taşıt trafiğine açık olup, tretuvar yapılmış olan bölgede de tek yön taşıt trafiğini engelleyecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.”
DÜNYADA TEK OLABİLİR
Açıklamanız için teşekkür ederim Osmangazi Belediyesi. Ancak o duvarı kim göçertti diye araştırdınız mı? Bu size bir tüyo olsun! Ayrıca duvar göçtü diye göçen duvarı onarmak yerine zaten dar olan sokağa ciddi masraf yaparak temelli daraltmanız ne mantık? Duvara harcayacağınız masraftan daha fazlasını lüzumsuz kaldırım için harcamak çok ilginç! Böylelikle geri viteste araç sürme kabiliyeti zayıf olan araç sürücülerini zora sokan evet zora sokan... Çünkü bu sokak açıklamanızda belirttiğiniz gibi “Tek yön taşıt trafiğine açık...” iddianıza biraz uzaktır! Çünkü Mustafa Sokak, çift yön olarak trafiği açıktır. Böyle bir projenin de dünyada tek olduğunu düşünüyorum!
İznik’ten keşfedilmemiş antik kent müjdesi geldi!
Hürriyet gazetesi okurlarımızdan arkeolog Mithat Hakyemez’in gülerek okuduğum e-postasının özetini yayımlıyoruz.
İlgili ya da ilgisiz yetkililerden bir açıklama gelecek olursa onu da köşemde yayımlarız: “Muhammet Bey. Bazı arkeolojik çalışmalarım için tarihçesi milattan önce 2500’lü yıllara uzanan ve nice krallıklara, imparatorluklara ev sahipliği yapmasının yanı sıra Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkent olan dolayısıyla da antik kent özelliğiyle meşhur İznik ilçesindeydim. İlçenin merkezinde bir kazı görünce ‘Hehhhh, keşfettim keşfettim. Burası hiçbir kayıtlarda yok. Tarih yazacağım, tarih!’ derken sordum soruşturdum meğerse antik sandığım kazıların üzerinde dört yıl öncesine kadar polis lojmanları hizmet binası varmış. Depreme dayanıksız diye bir yıkmışlar ki o yıkış. İşin ilginç yanı sadece bu bina için depreme dayanıksız raporu çıkmış! Sonra alanı İznik Belediyesi himayesi altına almış! Hop güm… Alanın çevresine tedbir amaçlı olarak bariyerler bırakmışlar. Halbuki bariyerler kendileri tehlike zaten! Beni bilmem ama birçok yerli ya da yabancı turist burasını tarihi kazı alanı diye fotoğraf arşivine almıştır diye düşünüyorum. Hikâyesini nasıl oluştururlar işte orasını bilemiyorum!”
Fotoğraflara baktım da konuyu anlatmayıp ‘Burası İznik’te antik kazı alanı’ demiş olsaydınız inanın ben de antik kazı diye düşünürdüm. Gerçekten burasının antik kazı alanı olmadığına emin misiniz Mithat Hakyemez? (!)
KEDİNİN DE CANI CAN
Okurlarımızdan iş insanı Birol Yıldız, özetimle şöyle diyor: “Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Pilavcı Aralığı Sokak 16 ile 18 numaralı ikamet adresleri arasında kalan istinat duvarından her gün kaya diyebileceğim büyüklükte taşlar düşüyor. Geçtiğimiz aylarda bir kedinin üzerine düşen kayalardan birisi kedinin ölümüne sebep oldu. Endişe saçan şikâyetimizi Yıldırım Belediyesi’ne onlarca kez bildirmeme rağmen dikkate alınmadık. Dikkate alınmamız için o kayalardan birisinin birimizin üzerine düşmesi mi bekleniyor?”
Kediye çok üzüldüm… Geçmiş olsun. Sevgili Yıldırım Belediyesi; okurumuz Birol Yıldız böyle diyor. Böylesi önemli bir konuya duyarsız kalmış olabilir misiniz gerçekten?
CAMINA YA DA TEKERLERİNE DOLANSA NE OLUR?
Organize Sanayi Metro İstasyonu’nda rayların ortasında üzeri naylon çuval tarzı branda ile örtülü olan malzemeleri gördüm. Direkleri devirip çatıları uçuran meşhur Bursa lodosundan etkilenmesin diye de naylonun kenarlarına tahta takozlar dizilmiş. Aferin size! Ki bu fotoğrafı çektiğim gün rüzgârın saatlik hızı 22 kilometreydi. Yani üçüncü vites ayarı! Şükür dördüncü vitese atmadı! O branda üzerine bırakılmış olan tahta takozlarından kurtulup metronun (vatmanın bulunduğu) camına yapışsa ya da tekerlerine dolansa ne olur acaba? ‘Bir şey olmaz’ derseniz şayet sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim BURULAŞ!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
PEKİ O DUVARI KİM GÖÇERTTİ?
Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ‘BU PROJE İSTİFA GETİRİR’ başlıklı yazımız üzeine bir açıklama göndermiş; “Yazıda bahse konu olan alana ilişkin belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerince gerekli tetkik yapıldı. Söz konusu haberde tretuvar yapılmak suretiyle yolun daraltıldığı belirtilen bölgede, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli mevcut duvarda meydana gelen göçme sonrası belediyemizce yapılan tamirat işlemlerinin ardından tekrar benzer bir göçme yaşanmaması ve taşıt trafiğinin söz konusu duvardan uzaklaştırılması amacıyla şikâyete konu olan tretuvar yapılmıştır. Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak, tek yön taşıt trafiğine açık olup, tretuvar yapılmış olan bölgede de tek yön taşıt trafiğini engelleyecek herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.”
DÜNYADA TEK OLABİLİR
Açıklamanız için teşekkür ederim Osmangazi Belediyesi. Ancak o duvarı kim göçertti diye araştırdınız mı? Bu size bir tüyo olsun! Ayrıca duvar göçtü diye göçen duvarı onarmak yerine zaten dar olan sokağa ciddi masraf yaparak temelli daraltmanız ne mantık? Duvara harcayacağınız masraftan daha fazlasını lüzumsuz kaldırım için harcamak çok ilginç! Böylelikle geri viteste araç sürme kabiliyeti zayıf olan araç sürücülerini zora sokan evet zora sokan... Çünkü bu sokak açıklamanızda belirttiğiniz gibi “Tek yön taşıt trafiğine açık...” iddianıza biraz uzaktır! Çünkü Mustafa Sokak, çift yön olarak trafiği açıktır. Böyle bir projenin de dünyada tek olduğunu düşünüyorum!