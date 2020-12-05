İznik’te de vaziyet aynı!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Gözde Güldeste, bakınız ne diyor:

“Geçtiğimiz hafta mesai arkadaşlarımızla birlikte Gündoğdu Mahallesi’nden de izlenmesi mümkün olan harika (Osmangazi ilçesi) Bursa manzarasıyla stresimizi atalım istedik. Gelin görün ki burasının da çöplüğe çevrilmiş olduğunu gördük. Hadi gel de stresini at bakalım, nasıl atacaksın!”





Gözde Güldeste’nin 17 kare fotoğrafla kronik acımıza dikkat çekmiş olması çok düşündürücü… Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş. Yine geldik kapınıza. Biz bunları yazarken utanıyoruz. Sizleri de yoruyoruz. Benzeri bu duruma düşürenlere çok diyesimiz var da diyemiyoruz! Bir kez daha kıymetli desteklerinizi lütfen bizlerden esirgemeyiniz…

SEKİZİ OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR?

Okurlarımızdan Hikmet Yurdaer, özetimle: “Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı mahallesindeki Zafer Sokağı ya da 8. Zafer Sokak tanımında kararsız kalıyoruz. Zafer’de 8 var mı yok mu? Siz ne dersiniz bu işe Muhammet Bey?”