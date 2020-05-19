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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

İşte orası da burası…

19 Mayıs 2020

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Taekwondo Antrenörü Tarık Kaya, şöyle diyor:

İşte orası da burası…
“Üç gün önce keyifle okuduğumuz Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde; “Ayrıca aynı adres üzerinde araç tamponlarını kıran ve karter muhafazalarını yırtan bir tuzağımız da mevcut” demiştim. İşte orası da burası. Burası da, Nilüfer ilçesi Derya Sokak numara 62 önündeki yağmur suyu giderleri üzeri. Fotoğrafımda belli olmuyor ama burası gerçekten tampon ve karter canavarı! Burada da onlarca araç sahibinin canı yandı. Acaba yetkililerin haberi var mı?”

O ÇİNİLER YİNE ÇAMURA BULANDI

İşte orası da burası…
Okurlarımızdan olan Ceyda Çiçek: “Bakın yine çamura bulandı” diyor ve özetimle: “Nilüfer ilçesi İzmir Caddesi FSM Kavşağı altındaki duvarda bulunan çinilerin her yağmur sonrası çamura teslim olmasıyla alakalı onlarca yazılarınız olmuştu ya… İşte geçen gün yağan yağmur sonrasında o çiniler yine çamura bulandı. Benim şikâyetimi de yayımlar mısınız lütfen? ” Elbette yayımlarız Ceyda Çiçek. İlgili sorumsuzluğun sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’ne… Birçok kez sorunun oldukça basit olan çözümünü de yazmıştım. Bir kez daha anlatmaya çalışayım! O çinilerin asılı olduğu beton ayağın üst noktasının birleşim noktasında ayrık var. O ayrık alanı kapatın. Kapatın ki; ne biz yazalım, ne siz binlerce lira masraf yapın, ne de insanımız yorulsun!

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