İstanbul Caddesi meselesi

Son dört yıldır Bursa halkının en çok konuştuğu ve hangi Bursalıya sorsanız ‘böyle hizmet mi olur?’ yanıtını alacağınız hizmete muhatap olacak caddenin tanımı da çok tuhaf!
Yine bu cadde için ‘yılan hikâyesi gibi, halen bitmek bilmeyen İstanbul Caddesi T2 tramvay Hattı’ diyeceğinizi tahmin edebiliyorum. Sinirleri tavan yaptıran proje sebebiyle İstanbul Caddesi’nde trafik yıllarca felç oldu. Yüzlerce ağaç kesildi. Caddenin silüeti bozuldu. Plansız kazılar ve çalışmalar sebebiyle oluşan ölümlü trafik kazalarını da görür olunca civar esnafı, dayanamayıp eylem yapmıştı. Ne ilginç ki getirisi değil de götürüsü konuşulan hizmetin yükünü üstlenen caddenin adı da tam bir kaos!
FARKLI YAZILIMLAR VAR
Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi tarafınca asılan cadde tabelalarında; Y. YALOVA YOL CADDESİ, Y. YALOVA YOLU CADDESİ, İSTANBUL CADDE, YALOVAYOLU CADDESİ yazmaktadır! (Gidin bakın) Hatta bu vaziyet öyle bir hal almış ki yan yana asılı olan tabelalarda bile farklı yazılımlar var. Şimdi; henüz icraata geçmeyen tramvay hizmeti biz Bursa halkınca asla benimsenmemiş gibi görünse de bu durum göreceli olabilir. Ancak kimlik yerine geçen tabela trajikomedisi için bu durum geçerli değildir. Mesela, nasıl ki bir bankada sadece isimdeki tek noktanın eksikliği bile tüm işlemi iptal edebiliyorsa… Öyleyse ortada çok ciddi bir ayıp var demektir. Bu esnada kıymetli yetkililere bir desteğim olsun. Şöyle ki; o adresin doğru yazılımı ‘İstanbul Caddesi’ olacak. Bilgilerinize!
BİR DE AZAR İŞİTTİK
Okurlarımızdan olan Sedat Uysal, özetimle şöyle diyor: “Çekirge Mahallesi Keçeci Sokak sakiniyim. Sokağımızın tabelası yoktu. Tabelayı en nihayetinde köşenizde yayımlanan yazılar neticesinde taktırabilmiştik. Çok şükür! Ancak iki ay önce tabelanın asılı olduğu binaya mantolama işçiliği yapılmıştı. Doğal olarak da çalışma öncesi tabela sökülmüştü. Sonrasında da iş bitince bizce altın değerinde olan tabelayı mantolama yapan Mavi Kent ismi adı altı hizmet verenler borunun arasına sıkıştırdılar. Uyardık; ‘bu olmaz böyle, ‘söktüğünüz gibi takın’ diye. Çalışanlara o tabelayı duvara taktıramadık. Bir de azar işittik. Durumu Hürriyet Bursa gazetesindeki köşeniz aracılığıyla Osmangazi Belediyesi’ne ihbar ediyorum.”
ONU KİM ALACAK?
Okurlarımızdan olan Sevcan Temelli, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi, Küplüpınar Öğretmenler Parkı karşısındaki kaldırıma bırakılan taş künk iki yıldır orada. Onu kim alacak acaba? Merak ediyoruz da!” Artanı bırakmışlar işte ne güzel. Daha ne istiyorsunuz Sevcan Temelli!
ALIN SİZE FIRSAT
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan İş İnsanı Hülya Kurtuldu, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu girişi (Banka ATM’leri önü) yağmurda deniz, yağmur sonrası da göl oluyor. Bakınız bu göl üç önce yağan yağmurdan kalandır. Yağmurda deniz, sonrasında da göl derken neyi kastettiğim belli olmuştur sanırım.” Neden şikâyet ediyorsunuz ki Hülya Kurtuldu! Bu aralar çiftlik balığı yetiştiriciliği pek revaçta. Alın size fırsat. Değerlendirin derim!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YOL BİZ YAYALARA KALDI
En son olarak BİZİ KİM DUYACAK başlıklı yayımımızla isyan noktasına gelen talebimize yer vermiştik. Başkan Mustafa Dündar’a hitaben bizi kim duyacak demiştik. Artık Çekirge Meydanı İş Bankası önü biz yayalara kaldı. İlgili yetkililere çok zahmet verdik. Teşekkür ediyorum. Başta Çekirge halkı olmak üzere hemşehrilerimize hayırlı olsun.
İstanbul Caddesi meselesi
Son dört yıldır Bursa halkının en çok konuştuğu ve hangi Bursalıya sorsanız ‘böyle hizmet mi olur?’ yanıtını alacağınız hizmete muhatap olacak caddenin tanımı da çok tuhaf!
Yine bu cadde için ‘yılan hikâyesi gibi, halen bitmek bilmeyen İstanbul Caddesi T2 tramvay Hattı’ diyeceğinizi tahmin edebiliyorum. Sinirleri tavan yaptıran proje sebebiyle İstanbul Caddesi’nde trafik yıllarca felç oldu. Yüzlerce ağaç kesildi. Caddenin silüeti bozuldu. Plansız kazılar ve çalışmalar sebebiyle oluşan ölümlü trafik kazalarını da görür olunca civar esnafı, dayanamayıp eylem yapmıştı. Ne ilginç ki getirisi değil de götürüsü konuşulan hizmetin yükünü üstlenen caddenin adı da tam bir kaos!
FARKLI YAZILIMLAR VAR
Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi tarafınca asılan cadde tabelalarında; Y. YALOVA YOL CADDESİ, Y. YALOVA YOLU CADDESİ, İSTANBUL CADDE, YALOVAYOLU CADDESİ yazmaktadır! (Gidin bakın) Hatta bu vaziyet öyle bir hal almış ki yan yana asılı olan tabelalarda bile farklı yazılımlar var. Şimdi; henüz icraata geçmeyen tramvay hizmeti biz Bursa halkınca asla benimsenmemiş gibi görünse de bu durum göreceli olabilir. Ancak kimlik yerine geçen tabela trajikomedisi için bu durum geçerli değildir. Mesela, nasıl ki bir bankada sadece isimdeki tek noktanın eksikliği bile tüm işlemi iptal edebiliyorsa… Öyleyse ortada çok ciddi bir ayıp var demektir. Bu esnada kıymetli yetkililere bir desteğim olsun. Şöyle ki; o adresin doğru yazılımı ‘İstanbul Caddesi’ olacak. Bilgilerinize!
BİR DE AZAR İŞİTTİK
Okurlarımızdan olan Sedat Uysal, özetimle şöyle diyor: “Çekirge Mahallesi Keçeci Sokak sakiniyim. Sokağımızın tabelası yoktu. Tabelayı en nihayetinde köşenizde yayımlanan yazılar neticesinde taktırabilmiştik. Çok şükür! Ancak iki ay önce tabelanın asılı olduğu binaya mantolama işçiliği yapılmıştı. Doğal olarak da çalışma öncesi tabela sökülmüştü. Sonrasında da iş bitince bizce altın değerinde olan tabelayı mantolama yapan Mavi Kent ismi adı altı hizmet verenler borunun arasına sıkıştırdılar. Uyardık; ‘bu olmaz böyle, ‘söktüğünüz gibi takın’ diye. Çalışanlara o tabelayı duvara taktıramadık. Bir de azar işittik. Durumu Hürriyet Bursa gazetesindeki köşeniz aracılığıyla Osmangazi Belediyesi’ne ihbar ediyorum.”
ONU KİM ALACAK?
Okurlarımızdan olan Sevcan Temelli, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi, Küplüpınar Öğretmenler Parkı karşısındaki kaldırıma bırakılan taş künk iki yıldır orada. Onu kim alacak acaba? Merak ediyoruz da!” Artanı bırakmışlar işte ne güzel. Daha ne istiyorsunuz Sevcan Temelli!
ALIN SİZE FIRSAT
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan İş İnsanı Hülya Kurtuldu, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Nilüfer Metro İstasyonu girişi (Banka ATM’leri önü) yağmurda deniz, yağmur sonrası da göl oluyor. Bakınız bu göl üç önce yağan yağmurdan kalandır. Yağmurda deniz, sonrasında da göl derken neyi kastettiğim belli olmuştur sanırım.” Neden şikâyet ediyorsunuz ki Hülya Kurtuldu! Bu aralar çiftlik balığı yetiştiriciliği pek revaçta. Alın size fırsat. Değerlendirin derim!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
YOL BİZ YAYALARA KALDI
En son olarak BİZİ KİM DUYACAK başlıklı yayımımızla isyan noktasına gelen talebimize yer vermiştik. Başkan Mustafa Dündar’a hitaben bizi kim duyacak demiştik. Artık Çekirge Meydanı İş Bankası önü biz yayalara kaldı. İlgili yetkililere çok zahmet verdik. Teşekkür ediyorum. Başta Çekirge halkı olmak üzere hemşehrilerimize hayırlı olsun.