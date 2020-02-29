Okurumuz Didem H., diyor ki:
“Bugün de sinirlerim tavan yaptı yine. Sebebine gelince... Metro, (Tren) her durakta olduğu gibi inmek istediğimiz durağa girdi, durdu ve sonra kapılarını açtı. İnmek için metronun açılmış olan kapısından adımımızı attık. Ancak metroya sert ve ısrarcı şekilde binmek isteyen bazı yolcuların istilasıyla karşılaştık bu kez de! Adeta üzerimize çıkacak olan kural bilmezlere: “Kurallara uyalım lütfen. Bizler ineceğiz ve sonra sizler bineceksiniz. Siz böyleyken biz nasıl inelim? Bu yaptığınız saygısızlıktan başka bir şey değildir” deyince bir bakış attılar ki...
BURULAŞ’A RİCA
“Erkek olsak kesin saldırırlardı. BURULAŞ, zaman zaman “İnen yolculara öncelik verin” diye anons yapıyor. Ve inanın bu anons sonrası saygısızlar anlık da olsa yola geliyorlar! BURULAŞ’a rica ediyoruz lütfen. Bu anonsu, her metro her durağa girdiğinde mutlaka yapsın. Saygılarımızla.”
BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar ve Yardımcısı Cüneyt Aksakal. Gerçekten çok önemli bir rica bu. Uygulanması da gayet basit ve sorunsuz. Talimatınızı bekliyoruz...
ŞÖYLE BİR TAVSİYE VAR
Hürriyet Bursa abonelerinden olan D. B., “Bakırdan olsun onlar!” diyor ve: “Fevkalade mükemmel olan tarifinizle; “Yalan Taşları” diye tanımladığınız ‘Görme Engelli Yön Taşları’ ya aniden bitiyor, ya eksik döşeniyor, ya kopuyor, ya kırılıyor, ya patlıyor, ya çatlıyor... Sonrasında binlerce noktada on binlerce ziyana uğramış taşları ne yetkililer görüyor ne de vatandaş! Şöyle bir tavsiyem var. O taşları bakırdan yapın. Kırılanı, döküleni, sakatı, sağlamı, eksiği fazlası... Ne varsa hepsi aynı gün içinde nasıl toplanır seyredin bak!”
TEK EKSİĞİMİZ GEMİLERİMİZ
Okurlarımızdan olan yardımcı kaptan Sedat A., özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer, Odunluk Mahallesi Liman Caddesi’nin birçok alanı cidden limanı aratmıyor! Tek eksiğimiz gemilerimiz ve liman vergimiz! Kısmette varsa onları da görürüz!”
20 YILDIR KİMSE SAHİPLENMİYOR
Okurumuz emekli öğretmen Suna Öztürk: “Osmangazi, Dikkaldırım Mahallesi 1. İnce Sokak Uçar Apartmanı 3/A önündeki boş ağaç direk yaklaşık 20 yıldır öylece duruyor. Boş, yani hiçbir yere bağlantısı yok. Üzerinde sadece BOTAŞ’ın uyarı levhası asılı olan direk için yılda bir - iki kez; UEDAŞ’ı, Türk Telekom’u, PTT’yi, Osmangazi Belediyesi’ni arıyorum. Her seferinde de her biri: “O direk bize ait değil, orada direk yok” gibi yanıtlar veriyor! Kendimden şüphe etmeye başladım. O direği ben mi diktim acaba? Ya da, ‘orada cidden direk yok da ben mi uyduruyorum?’ diye? Daha iki gün önce çektiğim fotoğrafımı yolluyorum. Siz ne dersiniz bu işe Muhammet Bey?” Suna Öztürk, bence de o direği siz diktiniz ve üzerine görünmezlik iksiri sıktınız sadece siz görüyorsunuz! Fotoğrafınız da fotomontaj!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
“İlla ki biri zarar mı görmeli’ başlıklı yayımınıza istinaden cevap oluşturduk. Metro vagonlarındaki tutamaçların tamamı her periyodik vagon bakımlarında rutin olarak kontrol edilir. Ayrıca da gün içinde de benzeri aksaklıklardan haberdar olursak aynı günün gecesinde o tutamaç ya da tutamaçlar iptal edilerek yenisiyle değiştirilir. Bu kontrol, otobüslerimizde de aynı şekilde düzenli olarak devam etmektedir. Dikkatten kaçma ihtimali de göz önünde bulundurularak; ilgili ekiplerimizi daha dikkatli olmaları konusunda uyardık. Yaşanmış olan aksaklık için özür dileriz. BURULAŞ” Açıklamanız için teşekkür ediyorum BURULAŞ.
İnen yolculara öncelik verin
Okurumuz Didem H., diyor ki:
“Bugün de sinirlerim tavan yaptı yine. Sebebine gelince... Metro, (Tren) her durakta olduğu gibi inmek istediğimiz durağa girdi, durdu ve sonra kapılarını açtı. İnmek için metronun açılmış olan kapısından adımımızı attık. Ancak metroya sert ve ısrarcı şekilde binmek isteyen bazı yolcuların istilasıyla karşılaştık bu kez de! Adeta üzerimize çıkacak olan kural bilmezlere: “Kurallara uyalım lütfen. Bizler ineceğiz ve sonra sizler bineceksiniz. Siz böyleyken biz nasıl inelim? Bu yaptığınız saygısızlıktan başka bir şey değildir” deyince bir bakış attılar ki...
BURULAŞ’A RİCA
“Erkek olsak kesin saldırırlardı. BURULAŞ, zaman zaman “İnen yolculara öncelik verin” diye anons yapıyor. Ve inanın bu anons sonrası saygısızlar anlık da olsa yola geliyorlar! BURULAŞ’a rica ediyoruz lütfen. Bu anonsu, her metro her durağa girdiğinde mutlaka yapsın. Saygılarımızla.”
BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar ve Yardımcısı Cüneyt Aksakal. Gerçekten çok önemli bir rica bu. Uygulanması da gayet basit ve sorunsuz. Talimatınızı bekliyoruz...
ŞÖYLE BİR TAVSİYE VAR
Hürriyet Bursa abonelerinden olan D. B., “Bakırdan olsun onlar!” diyor ve: “Fevkalade mükemmel olan tarifinizle; “Yalan Taşları” diye tanımladığınız ‘Görme Engelli Yön Taşları’ ya aniden bitiyor, ya eksik döşeniyor, ya kopuyor, ya kırılıyor, ya patlıyor, ya çatlıyor... Sonrasında binlerce noktada on binlerce ziyana uğramış taşları ne yetkililer görüyor ne de vatandaş! Şöyle bir tavsiyem var. O taşları bakırdan yapın. Kırılanı, döküleni, sakatı, sağlamı, eksiği fazlası... Ne varsa hepsi aynı gün içinde nasıl toplanır seyredin bak!”
TEK EKSİĞİMİZ GEMİLERİMİZ
Okurlarımızdan olan yardımcı kaptan Sedat A., özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer, Odunluk Mahallesi Liman Caddesi’nin birçok alanı cidden limanı aratmıyor! Tek eksiğimiz gemilerimiz ve liman vergimiz! Kısmette varsa onları da görürüz!”
20 YILDIR KİMSE SAHİPLENMİYOR
Okurumuz emekli öğretmen Suna Öztürk: “Osmangazi, Dikkaldırım Mahallesi 1. İnce Sokak Uçar Apartmanı 3/A önündeki boş ağaç direk yaklaşık 20 yıldır öylece duruyor. Boş, yani hiçbir yere bağlantısı yok. Üzerinde sadece BOTAŞ’ın uyarı levhası asılı olan direk için yılda bir - iki kez; UEDAŞ’ı, Türk Telekom’u, PTT’yi, Osmangazi Belediyesi’ni arıyorum. Her seferinde de her biri: “O direk bize ait değil, orada direk yok” gibi yanıtlar veriyor! Kendimden şüphe etmeye başladım. O direği ben mi diktim acaba? Ya da, ‘orada cidden direk yok da ben mi uyduruyorum?’ diye? Daha iki gün önce çektiğim fotoğrafımı yolluyorum. Siz ne dersiniz bu işe Muhammet Bey?” Suna Öztürk, bence de o direği siz diktiniz ve üzerine görünmezlik iksiri sıktınız sadece siz görüyorsunuz! Fotoğrafınız da fotomontaj!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
“İlla ki biri zarar mı görmeli’ başlıklı yayımınıza istinaden cevap oluşturduk. Metro vagonlarındaki tutamaçların tamamı her periyodik vagon bakımlarında rutin olarak kontrol edilir. Ayrıca da gün içinde de benzeri aksaklıklardan haberdar olursak aynı günün gecesinde o tutamaç ya da tutamaçlar iptal edilerek yenisiyle değiştirilir. Bu kontrol, otobüslerimizde de aynı şekilde düzenli olarak devam etmektedir. Dikkatten kaçma ihtimali de göz önünde bulundurularak; ilgili ekiplerimizi daha dikkatli olmaları konusunda uyardık. Yaşanmış olan aksaklık için özür dileriz. BURULAŞ” Açıklamanız için teşekkür ediyorum BURULAŞ.