İmkan var da ne işe yarıyor?

Okurlarımızdan M. Y., özetimle diyor ki:

“Nilüfer ilçesi sakiniyim. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Bozyaka Caddesi’ndeki riskli çukurların meydana getireceği kazaları düşündükçe kahroluyoruz. Her gün bizim de üzerinden geçmemek için şerit değiştirmek zorunda kaldığımız çukurlardan kaynaklı olarak bugüne kadar bir kaza oldu mu bilemiyoruz. Ancak kaza riski yüksek olan ve araçlarımızın canına okuyan çukurların tamir edilmesi için Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı Turgay Erdem’e bizzat talepte bulunduk. Nedenini bilemiyoruz ama talebimize olumsuz yanıt verdiler! Özellikle Atlıçayır Bulvarı ile Bozyaka Caddesinin kesiştiği kavşakta oluşan çukurlar ölümlü kazaya dahi neden olabilir. Af buyurun ama birimiz öldükten sonra mı geleceksiniz?”

M. Y., “Talebimize olumsuz yanıt verdiler” demişsiniz. Olumsuz olan tarafı neresiymiş acaba? Merak ettim de…

MASKE BİLE TAKMIYORLAR

Okurlarımızdan Eczacı Sude P., “İnsan trafiğinin oldukça yoğun olduğu metro istasyonları girişinde “Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden” çılgın kazanç elde eden dilencilere alıştık! Bu dilencileri göremeyen yetkililere seslenmek istiyorum. Bunlarda ne sosyal mesafe uygulaması var ne de maske takma zorunluğu... Diyeceklerim bundan ibaret.” diyor.

BU DURUMA 'DUR' DİYECEK BİR YETKİLİ YOK MU?