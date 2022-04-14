Hürriyet bursa yazdı sorunlar çözüldü

Kıymetli okurlarımız. Bugün bir değişiklik yapalım dedim ve sadece yapılan işleri ‘öncesi –sonrası’ olarak sunayım istedim. Hürriyet Bursa gazetesi ekibi olarak sizlerden gelen şikâyetleri ve ihbarları tarafsız olarak yayımlayıp ilgili ya da ilgisiz yetkililere iletmeye devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bize olan güveninizi ve değerlerinizi hiç sarsmadık ve sarsmayacağız…
BİYONİK İNSAN MI SANIYORSUNUZ KENDİNİZİ başlıklı yayımımızda yakın mesafe arayla üç adet asansörleri ve yürüyen merdivenleri de bulunan yaya altgeçitlerini kullanmak yerine ölümü dahi göze alarak vızır vızır araçların geçtiği yolda (Atatürk Caddesi) tehlikeli ve yasaklı yaya geçişleriyle alakalı haber hazırlamıştım. Haberimin köşemde yayımlamamızın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan ekiplerin sık sık özellikle kuralları ihlal eden yayaları bilgilendirici kısa eğitimler verdiğine şahit oldum.
Akabinde broşürlerle de bilgilendirilen yayalardan birisinin; “Onca zahmetli işiniz arasında bir de bizimle uğraşıyor olmanız bizi daha da mahcup etti. Söz veriyorum, bundan sonra böyle alanlarda yaya alt geçitlerini kullanacağım” demesi dikkatlerimize girerek yapılan çalışmanın boşa gitmediğini ortaya koymuştur. İlgili uygulamanın her fırsatta devam edeceğini belirten Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibine destekleri ve değerleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım benzeri eğitimler ana sınıfından itibaren başlayıp eğitim ve öğretim yıllarınca da devam ettirilir...
1- BU PROJE İSTİFA GETİRİR başlıklı (Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak) yayımımızla gündem olduğumuz ve yüz yılın en saçma projelerinden birisi daha çözüme kavuşturuldu!
Çift yönlü araç trafiğini haiz olan sokağın ve hiçbir yerinde kaldırımı olmadığı halde sadece bir bölümünde 20 metrelik kaldırım projesine itirazımız da sonuç getirdi. Artık oradan geçen araç sürücüleri araçlarını geri vitese takmak zorunda kalmayacak. Gözünüz aydın olsun Mustafa Sokak sakinleri.
2- 2022’Yİ KAÇIRMAYIN başlıklı yayımımızdan sonra hiçbir anlamı olmayan musluksuz lavabonun (Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzeri) kaldırılmış olduğunu gördüm. Bizi dikkate alarak 2022’yi kaçırmayan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederim.
3- HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN UEDAŞ başlıklı yayımımızdan sonra (Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi) burada da çok tehlikeli vaziyette yuvasından sarkmış kabloların yuvasına sokularak sunulması zorunlu olan kapağıyla kontrol altına alındığı bilgisini ilgili şahit fotoğrafla birlikte aldım. Teşekkür ederim UEDAŞ. İnanın gözlerim yaşardı!
4- O KUYUDAN BEZDİK başlıklı yayımımızla birlikte (Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi No. 48 önü) ilgili çukurun yanına da atılan promosyon asfalt yamasıyla kapatılmış olduğunu gördüm. İlgililere teşekkür ederim!
BİRAZ DAHA GAYRET LÜTFEN
Tabii her sorun aynı duyarlılıkla çözülmüyor. Evet okurlarımız uyarıyor; biz yazıyoruz; sağolsun yetkililer de gerekli görevlendirmeleri yapıyor ve sorunların çözümü harekete geçiyor. Ne var ki görevli ekipler her zaman işine aşık personelden oluşmuyor anlaşılan. Bu iki örnek de böyle işine aşık olmayan personelin elinden çıkmış gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
1-KARPUZ BİLE DÖRT AY DAYANAMIYORKEN başlıklı yayımımızla birlikte Zübeyde Hanım Caddesi üzerine dört ay önce yapılan yepyeni kaldırımın bir bölümümün darmadağın olmuş haline dikkat çekmiştik. Yayımımızdan iki gün sonra da ilgili ayıbın onarılmak suretiyle giderildiğini gördüm. Ancak şunu da belirtmek isterim. Yapılan işçilik yüzde yüz ‘laf olsun torba dolsun’ cinsinden. Çünkü onarılan taşların temeli diye yorumlayabileceğim bordür taşlarının arkası fotoğrafımda da görüldüğü gibi boş bırakılmış. Yani diyeceğim o ki karpuz zamanı yine yazacağız burasını; şayet tekrar gelip düzgün biçimde onarmazsanız! Şimdilik hemşehirlerimize hayırlı olsun. Bu esnada benzeri işlerin kontrollerini yapmakla vazifeli olan başkanlar ve yardımcıları, müdürler ve yarımcıları, şefler ve yardımcıları ne iş yaparlar?
2-TEKERLEKLİ ÖNLEM başlıklı yayımımızdaki sorunun muhatabı olan Türk Telekom, yollamış olduğu e-postasında “… menhol kapağıyla ilgili şikâyetiniz çözümlenmiş olup görseli ektedir” demektedir. Teşekkür ederim Türk Telekom! Ancak eski halinden bir farkı var mı? Fotoğrafınıza göre orada araç sürücülerinin sinirlerini zirveye zorlayacak çukur halen mevcut da… Siz ne dersiniz? Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 1. Pehlivan Sokak’a bir daha uğrayın derim!
SİZ VE KIYMETLİ EKİBİNİZE SELAM OLSUN
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden olan Operatör Doktor (Kulak Burun Boğaz) Bülent Aymelek tarafınca aranmıştım. Atatürk Müzesi girişindeki duvarda bulunan çeşmenin musluk açma aparatının yok olduğunu belirtmişti bana. Aslında orada öyle bir eksiklik yoktu. Ancak ziyan ve zarar vermekten keyif alan saygısız yaratıklarca çalındığı aşikârdı… Hurdacıya en fazla 5 liraya satabileceğiniz bu aparatı bizleri karanlıktan aydınlığa taşıyan Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konutundan çalacak kadar basitleşmek ve alçalmak ne büyük bir acıydı oysaki… Bu şikâyet benim için çok önemliydi. İhbarı fotoğrafıyla birlikte derhal BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e aktardım. Gülenç; “Orada bari yapmasalar şu çirkin işi, inanın çok üzdü bu durum beni…” dedikten on altı dakika sonra çeşmenin aparatına kavuşturulmuş halinin fotoğrafını yolladı. Vazifesini her daim layıkıyla yaptığına tanık olduğum Gülenç; ne iyi bir insansınız. Siz ve kıymetli ekibinize selam olsun…
Hürriyet bursa yazdı sorunlar çözüldü
Kıymetli okurlarımız. Bugün bir değişiklik yapalım dedim ve sadece yapılan işleri ‘öncesi –sonrası’ olarak sunayım istedim. Hürriyet Bursa gazetesi ekibi olarak sizlerden gelen şikâyetleri ve ihbarları tarafsız olarak yayımlayıp ilgili ya da ilgisiz yetkililere iletmeye devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bize olan güveninizi ve değerlerinizi hiç sarsmadık ve sarsmayacağız…
BİYONİK İNSAN MI SANIYORSUNUZ KENDİNİZİ başlıklı yayımımızda yakın mesafe arayla üç adet asansörleri ve yürüyen merdivenleri de bulunan yaya altgeçitlerini kullanmak yerine ölümü dahi göze alarak vızır vızır araçların geçtiği yolda (Atatürk Caddesi) tehlikeli ve yasaklı yaya geçişleriyle alakalı haber hazırlamıştım. Haberimin köşemde yayımlamamızın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan ekiplerin sık sık özellikle kuralları ihlal eden yayaları bilgilendirici kısa eğitimler verdiğine şahit oldum.
Akabinde broşürlerle de bilgilendirilen yayalardan birisinin; “Onca zahmetli işiniz arasında bir de bizimle uğraşıyor olmanız bizi daha da mahcup etti. Söz veriyorum, bundan sonra böyle alanlarda yaya alt geçitlerini kullanacağım” demesi dikkatlerimize girerek yapılan çalışmanın boşa gitmediğini ortaya koymuştur. İlgili uygulamanın her fırsatta devam edeceğini belirten Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibine destekleri ve değerleri için de ayrıca teşekkür ediyorum. Umarım benzeri eğitimler ana sınıfından itibaren başlayıp eğitim ve öğretim yıllarınca da devam ettirilir...
1- BU PROJE İSTİFA GETİRİR başlıklı (Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak) yayımımızla gündem olduğumuz ve yüz yılın en saçma projelerinden birisi daha çözüme kavuşturuldu!
Çift yönlü araç trafiğini haiz olan sokağın ve hiçbir yerinde kaldırımı olmadığı halde sadece bir bölümünde 20 metrelik kaldırım projesine itirazımız da sonuç getirdi. Artık oradan geçen araç sürücüleri araçlarını geri vitese takmak zorunda kalmayacak. Gözünüz aydın olsun Mustafa Sokak sakinleri.
2- 2022’Yİ KAÇIRMAYIN başlıklı yayımımızdan sonra hiçbir anlamı olmayan musluksuz lavabonun (Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzeri) kaldırılmış olduğunu gördüm. Bizi dikkate alarak 2022’yi kaçırmayan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederim.
3- HADİ GÖZÜNÜZ AYDIN UEDAŞ başlıklı yayımımızdan sonra (Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi) burada da çok tehlikeli vaziyette yuvasından sarkmış kabloların yuvasına sokularak sunulması zorunlu olan kapağıyla kontrol altına alındığı bilgisini ilgili şahit fotoğrafla birlikte aldım. Teşekkür ederim UEDAŞ. İnanın gözlerim yaşardı!
4- O KUYUDAN BEZDİK başlıklı yayımımızla birlikte (Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi No. 48 önü) ilgili çukurun yanına da atılan promosyon asfalt yamasıyla kapatılmış olduğunu gördüm. İlgililere teşekkür ederim!
BİRAZ DAHA GAYRET LÜTFEN
Tabii her sorun aynı duyarlılıkla çözülmüyor. Evet okurlarımız uyarıyor; biz yazıyoruz; sağolsun yetkililer de gerekli görevlendirmeleri yapıyor ve sorunların çözümü harekete geçiyor. Ne var ki görevli ekipler her zaman işine aşık personelden oluşmuyor anlaşılan. Bu iki örnek de böyle işine aşık olmayan personelin elinden çıkmış gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
1-KARPUZ BİLE DÖRT AY DAYANAMIYORKEN başlıklı yayımımızla birlikte Zübeyde Hanım Caddesi üzerine dört ay önce yapılan yepyeni kaldırımın bir bölümümün darmadağın olmuş haline dikkat çekmiştik. Yayımımızdan iki gün sonra da ilgili ayıbın onarılmak suretiyle giderildiğini gördüm. Ancak şunu da belirtmek isterim. Yapılan işçilik yüzde yüz ‘laf olsun torba dolsun’ cinsinden. Çünkü onarılan taşların temeli diye yorumlayabileceğim bordür taşlarının arkası fotoğrafımda da görüldüğü gibi boş bırakılmış. Yani diyeceğim o ki karpuz zamanı yine yazacağız burasını; şayet tekrar gelip düzgün biçimde onarmazsanız! Şimdilik hemşehirlerimize hayırlı olsun. Bu esnada benzeri işlerin kontrollerini yapmakla vazifeli olan başkanlar ve yardımcıları, müdürler ve yarımcıları, şefler ve yardımcıları ne iş yaparlar?
2-TEKERLEKLİ ÖNLEM başlıklı yayımımızdaki sorunun muhatabı olan Türk Telekom, yollamış olduğu e-postasında “… menhol kapağıyla ilgili şikâyetiniz çözümlenmiş olup görseli ektedir” demektedir. Teşekkür ederim Türk Telekom! Ancak eski halinden bir farkı var mı? Fotoğrafınıza göre orada araç sürücülerinin sinirlerini zirveye zorlayacak çukur halen mevcut da… Siz ne dersiniz? Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi 1. Pehlivan Sokak’a bir daha uğrayın derim!
SİZ VE KIYMETLİ EKİBİNİZE SELAM OLSUN
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden olan Operatör Doktor (Kulak Burun Boğaz) Bülent Aymelek tarafınca aranmıştım. Atatürk Müzesi girişindeki duvarda bulunan çeşmenin musluk açma aparatının yok olduğunu belirtmişti bana. Aslında orada öyle bir eksiklik yoktu. Ancak ziyan ve zarar vermekten keyif alan saygısız yaratıklarca çalındığı aşikârdı… Hurdacıya en fazla 5 liraya satabileceğiniz bu aparatı bizleri karanlıktan aydınlığa taşıyan Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün konutundan çalacak kadar basitleşmek ve alçalmak ne büyük bir acıydı oysaki… Bu şikâyet benim için çok önemliydi. İhbarı fotoğrafıyla birlikte derhal BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e aktardım. Gülenç; “Orada bari yapmasalar şu çirkin işi, inanın çok üzdü bu durum beni…” dedikten on altı dakika sonra çeşmenin aparatına kavuşturulmuş halinin fotoğrafını yolladı. Vazifesini her daim layıkıyla yaptığına tanık olduğum Gülenç; ne iyi bir insansınız. Siz ve kıymetli ekibinize selam olsun…