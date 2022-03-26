Hiç yakışıyor mu!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan iş insanı Ömer Gönülkırmaz, özetimle şöyle diyor:
“Burası da Nilüfer’in çöplükbey sokağı! Buradan ne zaman geçsem sürekli böyle. Buna sebep olanlara bir kez ve bunu görmezden gelen yetkililere de doksan dokuz kez helal olsun! Helalliğime sebep olan Fethiye Mahallesi Turan Sokak Akkent Sitesi önünden yaptığım canlı yayına son verirken muhataplarına en içten dileklerimle saygılarımı sunarım!”
KİMSE İLGİLENMEDİ!
ADININ açıklanmasını istemeyen Uludağ Üniversitesi ana bilim dalı başkanlarından biri olan okurumuzun şikâyetini özetimle aktarıyorum: “Ailemle birlikte ikamet ettiğimiz sitenin önündeki menhol kapağının tantun sesinden (Üzerinden araç geçerken) ve kapağın çevresinde oluşan riskli parçalanmadan şikâyetçiyiz. İlgili konu için ihbarlarım oldu. Ancak netice çıkmadı! Açık adresi veriyorum; Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzeri, Kükürtlü Caddesi girişindeki yaya geçidi yanı.”
BU DA SOĞUKTAN PATLAYAN ASFALT
OKURLARIMIZDAN olan Endüstri Mühendisi Eylül Sağlam, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 126. Sokak’ta bulunan (3 A/1 önü) asfalt yaz sıcakları gelmeden çatladı ve patladı! Bu da soğuktan çatlayıp patlayan asfalt olsa gerek! Umarım bir vatandaşımız oluşan çukur yüzünden kaza yapmaz!”
GÜZELYALI’DA ‘ONARIM BUNLARI’ DİYEN YOK!
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi BOSH (Fabrika) Lojistik Uzmanı Hakan Pekak, bakınız ne diyor: “Mudanya ilçesinin Nezih Mahallesi olan Güzelyalı Sahili’ndeki oturma banklarının hali içler acısıdır. En az üç yıldır da böyledir. Acıların çocuğunu oynayan bankların önünden, arkasından, yanından binlerce kez yüzlerce yetkili de geçmesine rağmen bir ‘alo’ diyerek ‘onarın bunları’ diyecek bir babayiğidin çıkmamış olması gerçekten çok düşündürücüdür!”
O MASKEYİ ATAN KAYA’DAN UTANMALI
ÖĞRETMEN Melahat Hüdai Gürbüz İlköğretim Okulu (İstanbul) sınıf öğretmenlerinden Fatih Demirtaş’ın e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Muhammet Bey, merhaba. Geçtiğimiz hafta bir hasta ziyareti için Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne gelmiştim. Hastane katlarında bulunan merdiven basamaklarından birine atılan kirli maskeyi şık giyimli bir şahsın eliyle alarak çöp kutusuna attıktan sonra hızlıca yoluna devam ettiğine tanık oldum. Pis iş olmasından ziyade şu zamanlarda neredeyse hiç kimsenin çıplak elle yapmaya cesaret edemeyeceği tehlikeli bir hizmet...”
BRAVO KEMAL BEY
“İçimden ‘helal olsun sana’ derken o şahsa zıt yönde yürüyen özel güvenlik görevlisinin gayet resmi baş selamı verdiğini görünce istikametime gelen güvenlik personeline; ‘Pardon, o selam verdiğiniz kişi kimdi?’ deyince: “Hastanemiz başhekimi Kemal Bey...” cevabını alınca çok şaşırdım. Böyle duyarlı bir insanın böylesine önemli bir vazifede bulunması hepimiz için bir kazançtır diye düşünüyorum. Helal olsun size Kemal Bey...”
ALKIŞI HAK EDİYOR
Fatih öğretmenim; hele şu son zamanlarda işleri gerçekten çok zor olan sağlık çalışanlarını temsil eden bir yöneticinin övgüye mazhar olması bilgisini alırız da yayımlamaz mıyız hiç... Takibiniz, takdiriniz ve bilgi aktarımınız için size; bu haklı takdirle anılan Başhekim Dr. Kemal Kaya’ya teşekkür ederim. Basından takip edebildiğim kadarıyla da takdir sürecinde ekibini yalnız bırakmayan değerli Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’a duyurulur...
Hiç yakışıyor mu!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan iş insanı Ömer Gönülkırmaz, özetimle şöyle diyor:
“Burası da Nilüfer’in çöplükbey sokağı! Buradan ne zaman geçsem sürekli böyle. Buna sebep olanlara bir kez ve bunu görmezden gelen yetkililere de doksan dokuz kez helal olsun! Helalliğime sebep olan Fethiye Mahallesi Turan Sokak Akkent Sitesi önünden yaptığım canlı yayına son verirken muhataplarına en içten dileklerimle saygılarımı sunarım!”
KİMSE İLGİLENMEDİ!
ADININ açıklanmasını istemeyen Uludağ Üniversitesi ana bilim dalı başkanlarından biri olan okurumuzun şikâyetini özetimle aktarıyorum: “Ailemle birlikte ikamet ettiğimiz sitenin önündeki menhol kapağının tantun sesinden (Üzerinden araç geçerken) ve kapağın çevresinde oluşan riskli parçalanmadan şikâyetçiyiz. İlgili konu için ihbarlarım oldu. Ancak netice çıkmadı! Açık adresi veriyorum; Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzeri, Kükürtlü Caddesi girişindeki yaya geçidi yanı.”
BU DA SOĞUKTAN PATLAYAN ASFALT
OKURLARIMIZDAN olan Endüstri Mühendisi Eylül Sağlam, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi 126. Sokak’ta bulunan (3 A/1 önü) asfalt yaz sıcakları gelmeden çatladı ve patladı! Bu da soğuktan çatlayıp patlayan asfalt olsa gerek! Umarım bir vatandaşımız oluşan çukur yüzünden kaza yapmaz!”
GÜZELYALI’DA ‘ONARIM BUNLARI’ DİYEN YOK!
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi BOSH (Fabrika) Lojistik Uzmanı Hakan Pekak, bakınız ne diyor: “Mudanya ilçesinin Nezih Mahallesi olan Güzelyalı Sahili’ndeki oturma banklarının hali içler acısıdır. En az üç yıldır da böyledir. Acıların çocuğunu oynayan bankların önünden, arkasından, yanından binlerce kez yüzlerce yetkili de geçmesine rağmen bir ‘alo’ diyerek ‘onarın bunları’ diyecek bir babayiğidin çıkmamış olması gerçekten çok düşündürücüdür!”
O MASKEYİ ATAN KAYA’DAN UTANMALI
ÖĞRETMEN Melahat Hüdai Gürbüz İlköğretim Okulu (İstanbul) sınıf öğretmenlerinden Fatih Demirtaş’ın e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Muhammet Bey, merhaba. Geçtiğimiz hafta bir hasta ziyareti için Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne gelmiştim. Hastane katlarında bulunan merdiven basamaklarından birine atılan kirli maskeyi şık giyimli bir şahsın eliyle alarak çöp kutusuna attıktan sonra hızlıca yoluna devam ettiğine tanık oldum. Pis iş olmasından ziyade şu zamanlarda neredeyse hiç kimsenin çıplak elle yapmaya cesaret edemeyeceği tehlikeli bir hizmet...”
BRAVO KEMAL BEY
“İçimden ‘helal olsun sana’ derken o şahsa zıt yönde yürüyen özel güvenlik görevlisinin gayet resmi baş selamı verdiğini görünce istikametime gelen güvenlik personeline; ‘Pardon, o selam verdiğiniz kişi kimdi?’ deyince: “Hastanemiz başhekimi Kemal Bey...” cevabını alınca çok şaşırdım. Böyle duyarlı bir insanın böylesine önemli bir vazifede bulunması hepimiz için bir kazançtır diye düşünüyorum. Helal olsun size Kemal Bey...”
ALKIŞI HAK EDİYOR
Fatih öğretmenim; hele şu son zamanlarda işleri gerçekten çok zor olan sağlık çalışanlarını temsil eden bir yöneticinin övgüye mazhar olması bilgisini alırız da yayımlamaz mıyız hiç... Takibiniz, takdiriniz ve bilgi aktarımınız için size; bu haklı takdirle anılan Başhekim Dr. Kemal Kaya’ya teşekkür ederim. Basından takip edebildiğim kadarıyla da takdir sürecinde ekibini yalnız bırakmayan değerli Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’a duyurulur...