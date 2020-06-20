OKURLARIMIZDANolan Doktor H. B. “Otomatiğe mi bağladınız?” diye soruyor ve ekliyor:
“Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde hizmet vermekte olan Jimer Hastanesi önü her yıl düzenli olarak kazılmaktadır. Bursa’mızın tamamı kazı furyasından mahrum bırakılmasa da bizim burası ayrı bir özel alan galiba! Her yıl düzenli olarak kazılıyor da... İlgili yetkililere bir sorum olacak izninizle; orasını otomatiğe mi bağladınız acaba?” diyor.
BU ÇUKURA İYİ BAKIN
OKURUMUZ Ayberk Hafızoğlu, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Muhammet Bey. Desteğini aldığım Beyza arkadaşımla birlikte ilk kez bir şikâyet yazısı oluşturduk. Şikâyetimizi; vicdanlı ve görünce üzülen insan özelliğimizle alakalı olarak oluşturduk. Yetkililer fotoğrafımda işaret ettiğim çukura iyi baksınlar! Burası Nilüfer ilçesi Konak, Merkez Sokak, Konak Balıkçısı’nın önüdür. Sorumsuzluğun adı olan çukura dikkat çekmeye çalıştığım fotoğrafımı çeken Beyza arkadaşımla birlikte bu çukura girmesi sonucu düşen yaşı ilerlemiş bir teyzeye rast geldik.”
‘UMUYORUZ’
“Üzülerek büyüğümüze düştüğü yerden kalkması için yardım ettik. Bu acı bir gerçek maalesef... Ancak değersizliğimizin tarifini köşenize yazmak bize de nasip olacakmış. Umarız ki yazdığımızı okumak yetkililere nasip olur!”
Ayberk Hafızoğlu ve Beyza. Vicdani değerinizle birlikte insanlık olgunuza teşekkür ediyorum. Umarım o büyüğümüze bir şey olmamıştır. Umuyoruz ki burayla ilgilenecek bir yetkili çıkacaktır.
UZMANLAR KESİKLERİ DİKER Mİ?
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Yeliz Yaman, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesinin en çok konuşulan yanlış icraatı olan Doğanbey TOKİ Konutları’nda doğum yine var! Doğum bitti, sancısı yine bizi dertli etti! Rica etsek ilgili doğum uzmanları doğum sonrası oluşturdukları kesikleri dikerler mi? (!) Adres; Doğanbey Caddesi Doğanbey Mahallesi TOKİ B 9 önü.” Bu da güzelmiş Yeliz Yalman!
PTT’DE PARA BİTER Mİ?
ADINI ‘işsiz kalmış bir genç’ olarak belirtmemi rica eden okurumuzun e-postasını özetimle aktarıyorum: “İşimi kaybettim. İşsizlik maaşı ödeneğimi almak için Çekirge PTT şubesini tercih ettim. Ancak üç aydır her gittiğimde PTT’de para yokmuş ve geri dönüyorum! Sonra tekrar uğruyorum. Her uğramamda da yol masrafı olarak para harcıyorum. Para alacağım derken para veriyorum. PTT’de para biter mi?” Ne diyeyim... Yorum yok!
Her yıl düzenli olarak kazılıyor
OKURLARIMIZDANolan Doktor H. B. “Otomatiğe mi bağladınız?” diye soruyor ve ekliyor:
“Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde hizmet vermekte olan Jimer Hastanesi önü her yıl düzenli olarak kazılmaktadır. Bursa’mızın tamamı kazı furyasından mahrum bırakılmasa da bizim burası ayrı bir özel alan galiba! Her yıl düzenli olarak kazılıyor da... İlgili yetkililere bir sorum olacak izninizle; orasını otomatiğe mi bağladınız acaba?” diyor.
BU ÇUKURA İYİ BAKIN
OKURUMUZ Ayberk Hafızoğlu, şikayetini şöyle dile getiriyor: “Muhammet Bey. Desteğini aldığım Beyza arkadaşımla birlikte ilk kez bir şikâyet yazısı oluşturduk. Şikâyetimizi; vicdanlı ve görünce üzülen insan özelliğimizle alakalı olarak oluşturduk. Yetkililer fotoğrafımda işaret ettiğim çukura iyi baksınlar! Burası Nilüfer ilçesi Konak, Merkez Sokak, Konak Balıkçısı’nın önüdür. Sorumsuzluğun adı olan çukura dikkat çekmeye çalıştığım fotoğrafımı çeken Beyza arkadaşımla birlikte bu çukura girmesi sonucu düşen yaşı ilerlemiş bir teyzeye rast geldik.”
‘UMUYORUZ’
“Üzülerek büyüğümüze düştüğü yerden kalkması için yardım ettik. Bu acı bir gerçek maalesef... Ancak değersizliğimizin tarifini köşenize yazmak bize de nasip olacakmış. Umarız ki yazdığımızı okumak yetkililere nasip olur!”
Ayberk Hafızoğlu ve Beyza. Vicdani değerinizle birlikte insanlık olgunuza teşekkür ediyorum. Umarım o büyüğümüze bir şey olmamıştır. Umuyoruz ki burayla ilgilenecek bir yetkili çıkacaktır.
UZMANLAR KESİKLERİ DİKER Mİ?
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Yeliz Yaman, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesinin en çok konuşulan yanlış icraatı olan Doğanbey TOKİ Konutları’nda doğum yine var! Doğum bitti, sancısı yine bizi dertli etti! Rica etsek ilgili doğum uzmanları doğum sonrası oluşturdukları kesikleri dikerler mi? (!) Adres; Doğanbey Caddesi Doğanbey Mahallesi TOKİ B 9 önü.” Bu da güzelmiş Yeliz Yalman!
PTT’DE PARA BİTER Mİ?
ADINI ‘işsiz kalmış bir genç’ olarak belirtmemi rica eden okurumuzun e-postasını özetimle aktarıyorum: “İşimi kaybettim. İşsizlik maaşı ödeneğimi almak için Çekirge PTT şubesini tercih ettim. Ancak üç aydır her gittiğimde PTT’de para yokmuş ve geri dönüyorum! Sonra tekrar uğruyorum. Her uğramamda da yol masrafı olarak para harcıyorum. Para alacağım derken para veriyorum. PTT’de para biter mi?” Ne diyeyim... Yorum yok!