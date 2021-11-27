Hepimize geçmiş olsun

Tam da Nilüfer Belediyesi önünde bulunan ve adı Şiir Kulesi olan eserin açılışı 12 Ekim 2017 tarihinde yapılmıştı.

Açıklamada; yüksekliği 12 metre olan şiir kulesinde 365 gün boyunca her gün saat 14.00’de şiir okunacağı belirtilmişti. Şahsım olarak birçok zaman o saatlerde oradan geçtim. Şiir okunduğuna rast gelmedim. Ya da okundu da benim dikkatimi çekmedi! Burada dikkatimi çeken tek şey oldu; o da kulenin üst noktasında bulunan saatlerin kafasına göre çalışır olmasıydı. Hatta öyle ki bu konuyu onlarca kez köşemde yayımlamıştık.

KAFASINA GÖRE ÇALIŞIYOR

Neticesi, kafasına göre çalışıyor olan saatler hep bildiğini okudu! İşin ilginç yanıysa bu saatleri birçok başkan ve müdürlerin makam odalarındaki camlarından görüyor olmasıydı. Dünya’nın belası haline gelen Covit-19’un dahi belini bükecek ilaç bulundu da bu saatlere bir çare bulunamadı! En sonunda şuna karar verdim. Bu saatlere doğru zaman dilimini göstertmek dünyanın en zor işi olsa gerek! Bir dip not; ilgili fotoğrafları 19 Kasım 2021’de saat 16.08’de çektim. (Civardaki güvenlik kameraları da şahidimdir) Bendeki, yani bizlerdeki saatler 16.08’yi gösterirken Şiir Kulesi’ndeki saatlerin batı yönüne bakanı 02.09’u, doğu yönüne bakanı da 03.08’i gösteriyordu. Saygılarımla!

ÖLMÜŞÜZ DE AĞLAYANIMIZ YOK...

Adının açıklanmasını istemeyen esnaf okurumuz: “Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki (Abdal Simit Fırını sonrası / Yıldırım ilçesine gidiş istikameti) akla sırra ermeyen tuzaktan şikâyetçiyiz. Bir ay önce buradaki tuzak sebebiyle motorlu bir kurye çok feci şekilde düşmüştü. Durumu Büyükşehir Belediyesi’ne, ardında da Osmangazi Belediyesi’ne bildirdik. Ayrıca bildirmemize gerek mi var? Burası ana arter. Önünden, yanından, kıyısından, köşesinden ve üzerinden her gün onlarca ilgilisi olan yetkili geçiyor. Ölmüşüz de ağlayanımız yok vesselam...” diyor.

BİRAZ SABIR LÜTFEN!