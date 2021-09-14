 Helikopterli çiftçi…

Okurlarımızdan çiftçi kardeşimiz Mustafakemalpaşalı Ali Osman Gürkan’ın e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mezarlığı’nın ilgisizliğine çok üzülüyoruz. Üzüntümüzü aktaracağımız bir makam bulamıyoruz! Mezarlığımızda bulunan ve amacı belli olmayan odalarda ne iş yapıldığı belli değil! Belli olan odaları ise hurda toplama noktası gibi. Çeşmesi var, musluğu yok. Künyesi var; tam bir rezalet. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yönetiminde olan ‘mezarlık bilgi sistem’ odası var. Pekâlâ, var da ne işe yarar? Hiç! Ortada sistem yok ki bilgi olsun. Mezarlığın otu, çöpü, ilgisizliği; standardımız oldu!

DUVAR ÖRGÜSÜ YAPMIŞLAR

Ancak öylesine acı olan bir yanı var ki… O da Osmanlı döneminden kalma tarihi mezar taşlarının duvar örgüsü olarak kullanılması. İşte bu acı; değil Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin bir acısıdır. Oysaki her birimizin muhakkak gideceği adres, mezarlıklardır. Ölülerimize sahip çıkmamak ayıplarımızın en büyüklerinden biridir! Bu esnada, aksatılmadan yapılan bir şey var. Bunu da belirtmezsem bu kez ben ayıp etmiş olurum. ‘Ayıp olmasın’ diye belirteyim. Tek aksatılmayan şey; mezarlık girişinde asılı olan tabelanın bakımı ve boyanması!” Gerçekten çok utanç verici bir durum bu Ali Osman Gürkan… Lakin diri olan bizlere dahi değer yokken ölülerimize değer beklemek pek de akılcı değil sanırım!

GEREK VAR MIYDI?