Helikopter mi kullanıyorlar?

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ; Hürriyet Bursa gazetesi okuru Remzi Durmaz’a kulak verelim lütfen. Durmaz, özetimle bakınız ne diyor:
“Osmangazi ilçesinde bulunan AS Merkez AVM arkasından hareketle Panayır Köprüsü istikametinden şehir merkezine gidiş yönünde bulunan caddede 7 adet yağmur suyu ızgarası yok. Hem de yıllardır... Buradan her gün binlerce araç geçiş yapıyor. Birilerimizin canı yanmasın diye ihbarda bulunuyorum. Ayrıca şunu da çok merak ediyorum. Buradan söz ve yetki sahibi olan bir yetkili geçmez mi? Bunlar nasıl görülmez ki? Yoksa yetkililer helikopter mi kullanıyor?”
SAVSAKLAYIN SAVSAKLAMASINA DA...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Sağlık Aktüel Gelen Yayın Yönetmeni Abdullah Gökhan Pekak: “Terminal girişinde bulanan beton aydınlatma direğinin klemens yuva kapağı da yok. Tıpkı köşenizde üzülerek okuduğumuz diğer yüzlercesi direklerden biri gibi. Şahsım olarak sayenizde takıntı sahibi oldum! Direk kapaklarını takibime aldım. Kapağı olmayan her direği gördüğüm an sanki suçlusu benmişim gibi utanıyor ve üzülüyorum. Asıl utanması ve üzülmesi gerekenler UEDAŞ yönetiminin kendisi olmasına rağmen... İşlerini böylesine savsaklayan bir kurum daha görmediğimi belirtmek isterim. Tamam, sizler de savsaklayın diyelim UEDAŞ. Bunu anladım diyelim. Ama sizlerin savsaklamasının başı da sonu da ölüme davetiye çıkartıyorsa ve ‘Öldü’ haberlerini de gazetemiz Hürriyet Bursa’da okuyorsak... İşinizi severek yapmaya gönlünüz olmayabilir. Bunu da anlarım! Ancak yazılanlardan bari utanın...”
DURAK KABİNİNİN İÇİNE KOŞMUŞ AMA...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan ve adının açıklanmasını istemeyen bir branş öğretmeni: “13 Mart 2022’de saat 10.41 de U.Ü Ali Osman Sönmez Kampüsü önünde 96 göğüs numarasıyla hizmet veren belediye otobüsümüzü bekliyorum. Durakta yalnızdım. Gözüm yoldaydı... Derken göğüs numarası 93 olan otobüsün cadde bomboş olmasına rağmen bordür önlerinde biriken kar sularını yardırarak geldiğini gördüm! Islanmamak için koşarak durak kabinin içine kaçtım. Ama nafileydi; baştan aşağı sırılsıklam oldum. Öfkeyle kabinden çıkıp otobüsün ardından sürücüsüne var gücümle bağırarak iyi niyet duygularımı ilettim! (Benim yerime kendinizi koyunuz lütfen. Siz olsanız ne yapardınız? Ayrıca BURULAŞ yöneticileri bana inanmazsa araçta bulunan kameraları incelesinler.) Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından yani sırılsıklam olduktan sonra şikâyetime sebep olan durumu tarif edebilmem anlamında alanın fotoğrafını çektim. Böyle bir alanda kişiyi ıslatmak bile büyük başarı! Bu esnada da iyi niyet duygularımı aktarırken onun peşinde olan ve binmem gereken 96 numaralı otobüsümü kaçırdım. Burada yüzde yüz art niyet var. Art niyetli kişinin de “Çalışanlarımızı en üst düzeyde eğitiyoruz” diyen BURULAŞ’ın bünyesinde çalışıyor olması biraz tezat değil mi?” Çok üzücü bir durum, yazık... Bu konu genel müdüre kadar gider mi; bence gider. BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar. Okurumuzun belirttiği gibi, ‘empati’ yaptım! Hiç de hoş bir durum değil bu...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
3 SORUN ÇÖZÜLDÜ
Beş gün önceydi. Yine siz kıymetli okurlarımızdan gelen şikâyetlerin neticelerini kontrol için düştüm yollara... Buna göre; İstanbul Caddesi üzerindeki yaya üstgeçidinden araçların üzerine patır patır düşmesiyle eksilen harflerin yenilenmek suretiyle tamamlandığını,
Türk Telekom Bölge Müdürlüğü önündeki kaldırımda bulunan uçuran kuyunun kapatıldığını
ve ‘Kent Meydanı 1‘ tanımlı otobüs durağı önündeki topuk kıran kesik alanın onarıldığını gördüm. Bu işlerin yapılabilmesi için şikâyetlerimizin bazılarını üç kez yayımlamak zorunda kalmıştık. Yani, kıymetli yetkilileri belki biraz kızdırdık belki de fazlasıyla yorduk! Umarım haklarınızı helal edersiniz! Böyle daha güzel olmadı mı ama? Hemşerilerimize geçmiş olsun diyerek; hayırlı olsun.
Helikopter mi kullanıyorlar?
Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ; Hürriyet Bursa gazetesi okuru Remzi Durmaz’a kulak verelim lütfen. Durmaz, özetimle bakınız ne diyor:
“Osmangazi ilçesinde bulunan AS Merkez AVM arkasından hareketle Panayır Köprüsü istikametinden şehir merkezine gidiş yönünde bulunan caddede 7 adet yağmur suyu ızgarası yok. Hem de yıllardır... Buradan her gün binlerce araç geçiş yapıyor. Birilerimizin canı yanmasın diye ihbarda bulunuyorum. Ayrıca şunu da çok merak ediyorum. Buradan söz ve yetki sahibi olan bir yetkili geçmez mi? Bunlar nasıl görülmez ki? Yoksa yetkililer helikopter mi kullanıyor?”
SAVSAKLAYIN SAVSAKLAMASINA DA...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Sağlık Aktüel Gelen Yayın Yönetmeni Abdullah Gökhan Pekak: “Terminal girişinde bulanan beton aydınlatma direğinin klemens yuva kapağı da yok. Tıpkı köşenizde üzülerek okuduğumuz diğer yüzlercesi direklerden biri gibi. Şahsım olarak sayenizde takıntı sahibi oldum! Direk kapaklarını takibime aldım. Kapağı olmayan her direği gördüğüm an sanki suçlusu benmişim gibi utanıyor ve üzülüyorum. Asıl utanması ve üzülmesi gerekenler UEDAŞ yönetiminin kendisi olmasına rağmen... İşlerini böylesine savsaklayan bir kurum daha görmediğimi belirtmek isterim. Tamam, sizler de savsaklayın diyelim UEDAŞ. Bunu anladım diyelim. Ama sizlerin savsaklamasının başı da sonu da ölüme davetiye çıkartıyorsa ve ‘Öldü’ haberlerini de gazetemiz Hürriyet Bursa’da okuyorsak... İşinizi severek yapmaya gönlünüz olmayabilir. Bunu da anlarım! Ancak yazılanlardan bari utanın...”
DURAK KABİNİNİN İÇİNE KOŞMUŞ AMA...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan ve adının açıklanmasını istemeyen bir branş öğretmeni: “13 Mart 2022’de saat 10.41 de U.Ü Ali Osman Sönmez Kampüsü önünde 96 göğüs numarasıyla hizmet veren belediye otobüsümüzü bekliyorum. Durakta yalnızdım. Gözüm yoldaydı... Derken göğüs numarası 93 olan otobüsün cadde bomboş olmasına rağmen bordür önlerinde biriken kar sularını yardırarak geldiğini gördüm! Islanmamak için koşarak durak kabinin içine kaçtım. Ama nafileydi; baştan aşağı sırılsıklam oldum. Öfkeyle kabinden çıkıp otobüsün ardından sürücüsüne var gücümle bağırarak iyi niyet duygularımı ilettim! (Benim yerime kendinizi koyunuz lütfen. Siz olsanız ne yapardınız? Ayrıca BURULAŞ yöneticileri bana inanmazsa araçta bulunan kameraları incelesinler.) Olayın gerçekleşmesinin hemen ardından yani sırılsıklam olduktan sonra şikâyetime sebep olan durumu tarif edebilmem anlamında alanın fotoğrafını çektim. Böyle bir alanda kişiyi ıslatmak bile büyük başarı! Bu esnada da iyi niyet duygularımı aktarırken onun peşinde olan ve binmem gereken 96 numaralı otobüsümü kaçırdım. Burada yüzde yüz art niyet var. Art niyetli kişinin de “Çalışanlarımızı en üst düzeyde eğitiyoruz” diyen BURULAŞ’ın bünyesinde çalışıyor olması biraz tezat değil mi?” Çok üzücü bir durum, yazık... Bu konu genel müdüre kadar gider mi; bence gider. BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar. Okurumuzun belirttiği gibi, ‘empati’ yaptım! Hiç de hoş bir durum değil bu...
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
3 SORUN ÇÖZÜLDÜ
Beş gün önceydi. Yine siz kıymetli okurlarımızdan gelen şikâyetlerin neticelerini kontrol için düştüm yollara... Buna göre; İstanbul Caddesi üzerindeki yaya üstgeçidinden araçların üzerine patır patır düşmesiyle eksilen harflerin yenilenmek suretiyle tamamlandığını,
Türk Telekom Bölge Müdürlüğü önündeki kaldırımda bulunan uçuran kuyunun kapatıldığını
ve ‘Kent Meydanı 1‘ tanımlı otobüs durağı önündeki topuk kıran kesik alanın onarıldığını gördüm. Bu işlerin yapılabilmesi için şikâyetlerimizin bazılarını üç kez yayımlamak zorunda kalmıştık. Yani, kıymetli yetkilileri belki biraz kızdırdık belki de fazlasıyla yorduk! Umarım haklarınızı helal edersiniz! Böyle daha güzel olmadı mı ama? Hemşerilerimize geçmiş olsun diyerek; hayırlı olsun.