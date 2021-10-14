 Haftası dolmadan kazıldı

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden beyaz eşya teknisyeni (Arçelik) Sinan Kürekçi, özetimle şöyle diyor:

“Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi’nin Osmangazi ilçesine kayıtlı Avdancık Mahallesi’ne (Köy) gittik. Buradaki yeşil alanın da kent çöplüğünün bir kolu olarak tahsis edilmiş; şaşırmadık. Bilakis yanlış ilde olmadığımızı anladık!" "Ne diyeceğimizi bilemedik. Ancak şunu çok daha iyi anladık; bazı insanlar cidden çok zalim. Fakat şunu da bir türlü anlayamadık. Bu zalimleri disiplin altına almakla vazifeli olan yetkililer ne iş yaparlar?”

GERÇEK BAŞARI BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK!

İsminin belirtilmesini istemeyen hemşire okurumuz: “Yine mesaim sonrasında evime gidebilmek için vazife yaptığım Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki Dörtçelik Metro İstasyonu’na doğru yola koyuldum. Tarih 07 Ekim 2021, saat 21.13’ü gösteriyordu, istasyondaydım. Işıklı led tabeladaki yayına göre metronun istasyona girmesine 4 dakika vardı. Lakin fotoğrafımda da gördüğünüz gibi metro istasyona erken girmişti! Buradaki karıştırıcılık bu istasyona özel bir uygulama mı? Keza benzeri şikâyetimi son olarak 07 Ekim 2021 tarihli köşenizde “Böyle karıştırmayı nasıl başardınız” başlıklı haberinizde yayımlamıştınız. Gerçekten de gerçek başarı böyle bir şey olsa gerek!” diyor.

O BAŞKANLIĞI KURMA VAKTİ GELDİ!