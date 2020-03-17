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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

HA GAYRET!

17 Mart 2020

Okurlarımızdan olan Gamze Sevcan: ‘Ha gayret’ diyor ve:

HA GAYRET
“Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi Tuzpazarı Sokak girişindeki (Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu yanı) sözüm ona dört katlı tarihi ve de göçtü göçecek olan bina sekizinci yayımınız sonunda bir kata indirinceye kadar yıkıldı. (Belediye çalışanlarınca) Sizden rica etsem benim yazımı da yayımlar mısınız? Ha gayret, bir kez daha vursun kazmalar balyozlar!”

YAYALAR ZİYAN GÖRÜYOR

HA GAYRET
Osmangazi, Tuzpazarı Mahallesi İsmail Hakkı Caddesi üzerindeki (İsmail Hakkı Kuran Kursu önü) Türk Telekom’a ait olan ‘Telefon’ yazılı menhol kapağının çevresindeki oyuk alan yüzünden birçok yaya vatandaşımızın ziyan görmesine tanık oluyoruz. İlgili sorunun giderilmesini rica ediyoruz!”

PETROL ÇALIŞMASI MI VAR?

HA GAYRET
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Göksel Uzatıcı, bakınız ne diyor: “Osmangazi, Stad Caddesi (Millet Bahçesi yanı) önündeki kaldırımda petrol arama çalışmaları mı var? (!)”

 KANATLI OLMAK LAZIM ÇÜNKÜ…

HA GAYRET
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı özetimle şöyle diyor: “Osmangazi Soğukkuyu Mahallesi Site Caddesi üzerindeki kaldırımda yürümek için kanatlı olmamız lazım. Yetkililer bizi kanatlı sanıyorlar sanırım. Kolay gelsin. Saygılarımla.” Size katılıyorum kıymetli okurumuz…

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

HA GAYRET
HA GAYRET
Abonelerimizden olan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Ruhi Göre’nin: “Miadı Doldu asfalt istiyoruz” başlığımla yayımladığımız Küplüce Sokak’ın yama üstüne yama ile kaplı asfaltının komple söküldüğüne tanık oldum. Şimdiden gözünüz aydın Ruhi Göre. Asfalt dökülünce, onu da siz kıymetli okurlarımızla paylaşacağım. Hemşehrilerimize hayırlı olsun derken; Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

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