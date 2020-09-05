Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde ikamet eden okurumuz, “Yaya yürüyüş yollarındaki parke taşları kalk gidelim derneğine üye olmuş” derken, “Nilüfer’desiniz Gülümseyin” sloganını hatırlatarak, “Gülümsetmek değil gülümsemek istiyoruz” diyor.
Adının açıklanmasını istemeyen bir maliye çalışanı olan okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Ben ve ailem Nilüfer Belediyesi sorumluğunda olan Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Çevresine karşı da son derece duyarlı bir aile olarak gördüklerimiz karşısında üzülüyor ve kahroluyoruz. Yürürken bari keyif alalım diyoruz ama bunu dahi başaramıyoruz! Mahallemizdeki ‘Özel Kültür Okulları’nın karşısında (Doğu tarafında) bulunan kaldırımdaki parke taşlarına ne oldu?’ Sorusuna yanıt bulamamanın üzüntüsü içindeyiz.”
KALK GİDELİM DİYOR
“Yine aynı alanda bulunan yeşil alan içindeki yaya yürüyüş yollarındaki parke taşları da kalk gidelim derneğine üye olmuş! Her gün beşer onar ayaklanarak uçuşa geçen taşların uçuş izinlerinin iptali için Başkan Turgay Erdem’e ricada bulunmak istiyoruz. Elbette uçuş yasağı sonrası da o taşların tamamlanmasını bekliyoruz! Hani bizim Nilüfer’in meşhur bir sloganı var ya. Diyeceğimiz şu ki; gülümsetmek değil gülümsemek istiyoruz.”
Zübeyde Hanım Doğumevi bu hale mi gelecekti...
Adının açıklanmasını istemeyen bir jinekolog, şöyle diyor: “Yüz binlerce mutlu ânâ ev sahipliğini yapan ve onlarca yıla damgasını vuran Zübeyde Hanım, yıllardır acıların çocuğu filmini oynuyor! Yetkililerin neden ilgilenmediklerini bilemem ama bu durum beni çok mu çok üzüyor. Çok yakındır burası geceleri uçuşa geçecek gibi bir his var içimde! İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkcı. Burası size yirmi metrelik bir mesafede bulunsun ve böyle olsun. Binlerce anılarım oldu orada... Birilerini bilemem ama ben çok üzgünüm... Zübeyde Hanım Doğumevi bu hale mi gelecekti?”
Yol ortasında musalla taşı olur mu?
Okurlarımızdan Abdullah Hikmetli, “Osmangazi ilçesi Doğacı Mahallesi Doğancı Caddesi üzerindeki musalla taşına aracıyla çarpan çarpana. Bu sebepten dolayı birçok araç ziyan gördü. Elbette musalla taşı da ziyandan pay aldı! Yol ortasında musalla taşı olur mu?” diyor.
Öyle bir şeyi merak ediyor ki...
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarından olan Ersin Taşkafa, özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan Üç Fidan Anıtı Parkı girişindeki devasa tabelanın (Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Evi tabelası) gövde alt kapakları yıllardır yok. Bu durum risklidir. Şunu çok merak ediyorum. Buradan bir tane de olsa bir yetkili geçmiyor mu?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Bildirimler düzeltildi
‘Böyle de olmaz ki’ başlıklı yayımımızda bahsi geçen yanlış istasyon bildiriminin (BURULAŞ - Acemler Bursaspor Metro istasyonu) düzeltilmiş olduğunu gördüm. Artık kimse yanlış istasyonda inmeyecek. Teşekkür ediyorum.
Gülümsetmek değil gülümsemek istiyoruz!
Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde ikamet eden okurumuz, “Yaya yürüyüş yollarındaki parke taşları kalk gidelim derneğine üye olmuş” derken, “Nilüfer’desiniz Gülümseyin” sloganını hatırlatarak, “Gülümsetmek değil gülümsemek istiyoruz” diyor.
Adının açıklanmasını istemeyen bir maliye çalışanı olan okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Ben ve ailem Nilüfer Belediyesi sorumluğunda olan Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde ikamet ediyoruz. Çevresine karşı da son derece duyarlı bir aile olarak gördüklerimiz karşısında üzülüyor ve kahroluyoruz. Yürürken bari keyif alalım diyoruz ama bunu dahi başaramıyoruz! Mahallemizdeki ‘Özel Kültür Okulları’nın karşısında (Doğu tarafında) bulunan kaldırımdaki parke taşlarına ne oldu?’ Sorusuna yanıt bulamamanın üzüntüsü içindeyiz.”
KALK GİDELİM DİYOR
“Yine aynı alanda bulunan yeşil alan içindeki yaya yürüyüş yollarındaki parke taşları da kalk gidelim derneğine üye olmuş! Her gün beşer onar ayaklanarak uçuşa geçen taşların uçuş izinlerinin iptali için Başkan Turgay Erdem’e ricada bulunmak istiyoruz. Elbette uçuş yasağı sonrası da o taşların tamamlanmasını bekliyoruz! Hani bizim Nilüfer’in meşhur bir sloganı var ya. Diyeceğimiz şu ki; gülümsetmek değil gülümsemek istiyoruz.”
Zübeyde Hanım Doğumevi bu hale mi gelecekti...
Adının açıklanmasını istemeyen bir jinekolog, şöyle diyor: “Yüz binlerce mutlu ânâ ev sahipliğini yapan ve onlarca yıla damgasını vuran Zübeyde Hanım, yıllardır acıların çocuğu filmini oynuyor! Yetkililerin neden ilgilenmediklerini bilemem ama bu durum beni çok mu çok üzüyor. Çok yakındır burası geceleri uçuşa geçecek gibi bir his var içimde! İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkcı. Burası size yirmi metrelik bir mesafede bulunsun ve böyle olsun. Binlerce anılarım oldu orada... Birilerini bilemem ama ben çok üzgünüm... Zübeyde Hanım Doğumevi bu hale mi gelecekti?”
Yol ortasında musalla taşı olur mu?
Okurlarımızdan Abdullah Hikmetli, “Osmangazi ilçesi Doğacı Mahallesi Doğancı Caddesi üzerindeki musalla taşına aracıyla çarpan çarpana. Bu sebepten dolayı birçok araç ziyan gördü. Elbette musalla taşı da ziyandan pay aldı! Yol ortasında musalla taşı olur mu?” diyor.
Öyle bir şeyi merak ediyor ki...
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarından olan Ersin Taşkafa, özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi İzmir Caddesi üzerinde bulunan Üç Fidan Anıtı Parkı girişindeki devasa tabelanın (Nilüfer Belediyesi Nilüfer Halk Evi tabelası) gövde alt kapakları yıllardır yok. Bu durum risklidir. Şunu çok merak ediyorum. Buradan bir tane de olsa bir yetkili geçmiyor mu?”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Bildirimler düzeltildi
‘Böyle de olmaz ki’ başlıklı yayımımızda bahsi geçen yanlış istasyon bildiriminin (BURULAŞ - Acemler Bursaspor Metro istasyonu) düzeltilmiş olduğunu gördüm. Artık kimse yanlış istasyonda inmeyecek. Teşekkür ediyorum.