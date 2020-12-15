Gülümsemeye geldik gelmesine de...

Okurlarımızdan Doktor Y. B., biraz kızgın ve biraz da üzgün. E-postasını özetimle aktarıyorum:

“Millet Bahçesi’nde turlayan vatandaşların çoğu panayır yeri havasında! Gazetelerde, televizyonlarda, sosyal paylaşım sitelerinde, radyolarda, minare megafonlarında kısacası akla gelen her ortamda COVID-19 virüsünün öldürücü özelliğine dikkat çekiliyor.

Deniliyor ki: ‘Maske takın, hijyen kurallarını ihmal etmeyin, SOSYAL MESAFE KURALLARINA uyun’ Ancak Millet Bahçesi’ndeki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığını görünce emeklerimizin boşa gidiyor olmasıyla alakalı olarak derinden yara aldığımı belirtmek istiyorum. Milletin Bahçesi’nde bari millete saygısızlık etmeyin. Yoksa COVID-19 şaka mı geliyor size?” Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın dikkatlerine. Millet Bahçesi kural tanımazların saldırısına uğramış…

Başkanlık konutu ve kaldırım parkı sorunu

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi ekonomi uzmanı Tarık Kızıl, bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda gördüğünüz saygısız parklanmanın adresi Çekirge Caddesi üzerindedir. Ayrıca Başkan Alinur Aktaş’ın resmi konutuna da 20 metre mesafededir! Gördüğünüz gibi kaldırımı kullanmayalım diye her türlü manevra sağlanmış! İşin güzel yanı bu manzaradan kaldırım boyunca 7 tane var. Üstelik her gün… Bazen bu sayı 10’u da geçiyor ama 5’in altına hiç inmiyor çok şükür! Başkan seçim öncesi “Kentin trafik sorununu çözeceğim” demişti. Başkanlık konutunun önünden başlayan kaldırım 7/24 ücretsiz otopark gibi ve bu sorun dahi çözülmüyorsa; yorum yok! Saygıyla…”

Oldu mu şimdi bu?